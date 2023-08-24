Протагониста Starfield изначально собирались наделить голосом и даже была запись реплик, но это "отвлекало от ролеплея"

Starfield - это немного Oblivion, немного Skyrim, немного других вещей, и, возможно, ответ меняется в зависимости от того, кому вы отвечаете. Однако некоторое время Bethesda рассматривала возможность сделать его "немного Fallout 4". В каком смысле? Bethesda рассматривала возможность добавления голосового сопровождения для вашего персонажа.
В интервью GQ было рассказано, что изначально планировалось наделить главного героя Starfield голосом, и Bethesda Game Studios начала активно записывать его диалоги. В итоге этот контент был "удален", но не было сказано, как далеко они продвинулись в записи этих реплик, прежде чем было принято окончательное решение об их удалении.
Тодд Говард объясняет:
Первоначально команда записывала диалоги персонажей игрока, как в Fallout 4, но в итоге отказалась от этого: наличие заданного голоса и интонаций слишком сильно отвлекало от ролеплея.
Bethesda вернулась к старой формуле: классической механике, предложенной в других играх компании. Эта механика фокусирует внимание на персонаже, с которым мы разговариваем, а отсутствие озвученного протагониста позволило Bethesda предложить больше вариантов диалога.
В Baldur's Gate 3 порой разные слащавые реплики для себя прочитываю с долей сарказма, это помогает двигаться по сюжету, не испытывая выхода из погружения.
в Балдурке нашли выход из ситуации более гуманным способом - Тот самый гейм-мастер (женский голос)
Но это вписывается лишь в настольную игру. Старфилд то не про настольную ни разу
"Вы замечаете, как ваш собеседник хмурит брови, он явно что-то задумал"
Ни одна игра серии TES, или F3/FNV, не нуждалась в этом.
Я вообще не понял, к чему ты это написал.
Мне больше всего нравилась система, как в Mass Effect, где ты выбираешь не целый прописанный ответ, а только короткую реплику (посыл), а твой герой голосом проговаривает целое предложение (или несколько). Так кстати сделано во многих играх, что лучше, по моему мнению, погружает в атмосферу, поскольку диалог получается не односторонним. То есть ты слышишь голос не только собеседника.
В Mass Effect ролевая часть очень упрощённая в угоду action-части. Там нет диалоговых проверок на убеждение, обман, запугивание и пр., что присуще полноценным ролевым играм. Всё таки разнообразные разветвлённые диалоги, ещё и с проверками, делают игру в два раза интереснее. Это не делает Mass Effect плохой игрой, она прекрасна, даже со своей упрощённой ролевой системой. В Starfield более менее нормальная диалоговая система, как в Fallout 3, это уже больше похоже на полноценные ролевые игры.
Проверки там есть, они проверяют твой уровень репутации, а ещё в случае с копейкой - и прокачку навыка выбранного пути (Обаяние/Устрашение) - некоторые реплики просто будут недоступны
Зато колесо диалогов "-да -нет -сарказм"- отлично помогает ролеплею.
Bethesda и Roleplay, lol, что простите?
Как же достали немые ГГ, пздц.
Озвучка героя, во многих случаях, важная вещь, но не в проектах беседки. Тот факт, что герой не озвучен позволяет создателям квестовых модов придумывать множество вариантов реплик, без необходимости плясать от уже готовых, озвученных фраз гг, чтобы не выбиваться от уже созданного разработчиками образа. К тому же молчаливость способствует тому, что голос придумывается в голове игрока, который будет соответствовать внешности или характеру, созданного персонажа. В фолыче 4 сложно создать старого брутального героя, ибо голос не будет соответствовать его внешности, все станет выглядеть не естественно.
Это буквально Fallout 4: Mothership Zeta
В Fallout 4 озвученный протагонист смотрелся к месту, потому что это в какой-то степени уже готовый персонаж. В Starfield же персонажа мы создаём абсолютно полностью, даже родителей (обраточка к биологии)
Это у них такая рекламная компания за неделю до релиза? Да этот факт вообще не имеет значения, скажите уже хоть что-нибудь что должно как-то мотивировать поиграть в игру что ли.
Чел, а что, до этого ничего не показывали, что мотивировало бы поиграть в эту игру?
И не надо мне заливать вот такой детский сад - мол лично тебя не мотивирует ничего из показанного.
Ведь прикол в том, что ты сидишь и коментируешь новости по этой игре, а значит она тебя уже заинтересовала.
На самом деле скорее всего было просто геморно озвучивать все реплики, а так можешь текст менять как угодно на всех этапах разработки, в то время как реплики надо уже переозвучивать, вот и все дела, мне лично никак не мешало релеплеить играя за нормального персонажа, а не немого болвана, потому что это атмосферно, погружает в игру потому что ты понимаешь что играешь живым человеком, а не аватаром каким-то, который не выделяется среди всех персонажей, что на мой вкус гораздо лучше.
Как и реализовать адекватное стартовое меню. Чем больше новостей по игре тем стремнее становится за нее.
На самом деле хорошее решение. С теми же модами было бы куча проблем из-за этой озвучки.
С голосом ГГ всегда лучше, но важно найти правильного актера озвучки. Возможно по этой причине и отменили
Да не, всё куда проще - денег на пиар не хватило, вот и решили денег взят на пиар, урезав финансирование другого отдела.
отличная экономия
Дайте уже разрабам плетки и наручники, что то они не тем занимаются пока игру разрабатывают, какие ролевые игры?
первая нах