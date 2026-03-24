"Разница колоссальная": фанаты Starfield защищают NVIDIA DLSS 5, считая её революционной

Анонс NVIDIA DLSS 5 на прошлой неделе был встречен повсеместным скептицизмом, но сообщество Starfield, судя по реакции на видеоролик, опубликованный несколько дней назад на YouTube каналом Plano Plays Games, похоже, не разделяет этого мнения.

Видео, снятое за кадром во время GTC 2026 на прошлой неделе, рассказывает о том, как ютубер тестировал Starfield с поддержкой NVIDIA DLSS 5. Хотя качество видео не самое лучшее, оно хорошо демонстрирует, как новая версия технологии NVIDIA в целом улучшает освещение Новой Атлантиды и её футуристическую, безупречную атмосферу.

Некоторые проблемы остаются очевидными в отношении художественного замысла, особенно когда речь идёт о фотореалистичных лицах персонажей, которые, кажется, плохо сочетаются с анимацией и художественным стилем, хотя и в меньшей степени, чем в других играх, использованных для демонстрации DLSS 5, таких как Resident Evil Requiem. Поскольку боевые сцены не показаны, в настоящее время невозможно оценить, как технология справляется с динамичными сценариями.

Как уже упоминалось, несколько удивительной является реакция сообщества на демонстрацию Starfield с использованием NVIDIA DLSS 5, которая в целом положительная. Пользователь UniOnDirectOr назвал это «колоссальной разницей», а igorallexsander описал это как «удивительную технологию». Другие, такие как Dan_102, уже отвергают «охоту на ведьм с ИИ», считая, что игра выглядит «невероятно» с активной DLSS 5.

Даже когда сообщество выражает более сбалансированную точку зрения, отзывы остаются в основном положительными. Пользователь boneymines11 отметил, что это «действительно впечатляет для первой итерации», и подчеркнул отсутствие заметных провалов качества во время движения. Он также утверждал, что технология дополняет работу художников, а не заменяет её, заявляя, что базовый уровень качества, обеспечиваемый разработчиками, всё ещё необходим для того, чтобы конечный результат выглядел так хорошо.

Как бы ни выглядела NVIDIA DLSS 5 на самой ранней стадии своего развития, она не избегает обвинений в том, что делает игры похожими на «халтуру от ИИ». Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг недавно заявил, что он «сочувствует» критикам, сам ненавидя «халтуру от ИИ», но подчеркнул, что эта технология не предназначена для этого.