Разработчик Bethesda назвал Starfield безумной авантюрой, но именно такие проекты студия и выбирает

Создание Starfield стало для Bethesda Game Studios настоящим выходом из зоны комфорта. По словам ведущего дизайнера Эмиля Пальяруло, идея сделать масштабную космическую RPG для команды, которая никогда раньше не работала с космосимами, изначально звучала почти абсурдно — и в этом был весь смысл.

В разговоре с журналистами Пальяруло признался, что Starfield с самого начала задумывалась как рискованный и крайне амбициозный проект. Bethesda, по его словам, сознательно берётся за сложные задачи, даже если у студии нет прямого опыта в подобном жанре. Именно такие вызовы и формируют её творческую философию.

Разработчик также отметил, что команда старается не зацикливаться на будущей реакции аудитории или масштабах успеха. Мысли о миллионах потенциальных игроков, по его словам, могут парализовать креативность. Вместо этого Bethesda концентрируется на процессе и пытается сделать максимально увлекательную игру «здесь и сейчас».

Отдельно Пальяруло подчеркнул важность честности внутри студии. Bethesda активно тестирует собственные наработки и не боится отказываться от уже проделанной работы, если понимает, что она не работает. Такой итеративный подход, хоть и болезненный, считается необходимым для роста и развития.