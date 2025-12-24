ЧАТ ИГРЫ
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 685 оценок

Разработчик Bethesda назвал Starfield безумной авантюрой, но именно такие проекты студия и выбирает

IKarasik IKarasik

Создание Starfield стало для Bethesda Game Studios настоящим выходом из зоны комфорта. По словам ведущего дизайнера Эмиля Пальяруло, идея сделать масштабную космическую RPG для команды, которая никогда раньше не работала с космосимами, изначально звучала почти абсурдно — и в этом был весь смысл.

В разговоре с журналистами Пальяруло признался, что Starfield с самого начала задумывалась как рискованный и крайне амбициозный проект. Bethesda, по его словам, сознательно берётся за сложные задачи, даже если у студии нет прямого опыта в подобном жанре. Именно такие вызовы и формируют её творческую философию.

Разработчик также отметил, что команда старается не зацикливаться на будущей реакции аудитории или масштабах успеха. Мысли о миллионах потенциальных игроков, по его словам, могут парализовать креативность. Вместо этого Bethesda концентрируется на процессе и пытается сделать максимально увлекательную игру «здесь и сейчас».

Отдельно Пальяруло подчеркнул важность честности внутри студии. Bethesda активно тестирует собственные наработки и не боится отказываться от уже проделанной работы, если понимает, что она не работает. Такой итеративный подход, хоть и болезненный, считается необходимым для роста и развития.

Gridon

Симулятор загрузочных экранов на движке 20 летней давности теперь называют авантюрой. Процедурная генерация пустоты и отсутствие бесшовного мира это не выход из зоны комфорта а техническая импотенция которую пытаются продать за 70 баксов под видом уникального опыта пока модеры доделывают игру бесплатно.

Wellyndyt

Каким образом модеры изменят этот кусок 💩 ?

UnemotionalFrazer

о, опять тебя из палаты выпустили, шиз...

Артур Деменко

Согласен со всем сказанным !

3Dart stl

я бы назвал это прогревом - ну сами знаете кого))))

Real Slim Shady

Идиоты, No Man Sky вот безумная авантрюра, а ваша недоподделка это просто копипаста идей No Man Sky

saa0891
идея сделать масштабную космическую RPG для команды, которая никогда раньше не работала с космосимами

Нахрена надо было вообще тратить кучу времени и ресурсов что бы в итоге сделать недокосмосим в котором звездолёт не может даже взлететь с планеты или лететь над поверхностью, при этом положив болт на остальные элементы и состовляющие, они даже прокачку умудрились просрать сделав кучу совершенно бесполезных перков, надо было вообще не возиться со звездолётам, сделать как в других RPG тупо быстрое перемещение и делать то что у Беседки хорошо получается, не тонну унылых пустых планет, а 3-4 максимально проработанных. Для меня это наверное самое большое разочарование за все игровые годы т.к. Беседка всегда меня восхищала и радовала своими играми в которых я проводил не одну сотню часов, эту поделку снес после 20 часов.

WerGC

кто кого копировал разрабы tow первого или эти

sa1958

Ну теперь мы будем знать, как надо делать игры.

Артур Деменко

В разговоре с журналистами Пальяруло признался… сидит в луже поноса, обмазывается им и доволен! 🤣🤣🤣🤣

Rio17

Давайте побольше starfield чтоб каждый год по новой части так быстрее загнётся Bethesda браво 👏

Djigit1985

Ндааа, хейта море, можно просто по порядку хейтить всё подряд) Но ман скай, мультяшная графика, точка, можно выходить из игры. Элитка - пустой спейс, пустые станции дикий гринд для инженеров, БГ3 быстро пробежал сюжетку как по линейке, Сталкер 2 пустой мир, нет алайфа, нет пнв, Старфид - загрузки, вселенная Х - сложна, сложна - ни хрена не понятно и так можно докопаться до любой игры. а Теперь в обратную сторону - Но ман скай - интересный мир, разнобразие кораблей и т.д, Элитка - открытая галактика, интересные боевки. БГ3 - интересный гемплей, крутая рпг, Сталкер 2 мне нравиться бродить по зоне, крутые пушки, артефакты и т.д. Вселенная Х - крутая экономика, мощные зарубы флотов, Старфилд - интересный мир, если начинаешь отходить от сюжета, очень много мелочей которые замечаешь по мере прохождения игры и которые цепляют! Вывод, поиграл в игру, не интересна или надоела - потопал в другую и так пока не надоест. А так сидеть и верещать, ну я хз или чисто по приколу так стебаться или это шиза. П.С - заинтересовала игра - то, есть зелёный магазин, попробовал её там, понравилась идёшь в Стим, нет - то ну ну её нафиг с диска. Вот и всё! Нервы не казённые)

Egik81

Как говорится когда у тебя за плечами ну вы поняли кто. Почему бы и не делать подобные игры.