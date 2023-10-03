Разработчик Cyberpunk 2077 попытался объяснить наличие "устаревшей" системы диалогов в Starfield

В начале сентября студия Bethesda Softworks выпустила долгожданный космический ролевой экшен Starfield. Восторг от релиза такой масштабной RPG довольно быстро сменились разочарованием от примитивных механик, однотипной структуры игры и некоторых графических аспектов. Пользователи считают источником проблемы сам движок игры Creation Engine, который уступает во многих вещах даже скандальной релизной версии Cyberpunk 2077, которая вышла в 2020 году.
В сети все чаще стали сравнивать Cyberpunk 2077 и Starfield, особенно в области системы диалогов. По мнению игроков, диалоговая часть в новой игре Bethesda "сильно устарела". Тем не менее бывший дизайнер квестов CD Projekt RED и текущий лоровед Cyberpunk Патрик Миллс не согласен с подобным заключением. Через социальные сети он попытался объяснить, почему сравнивать Cyberpunk 2077 и Starfield не совсем корректно и зачем Bethesda полагается на подобную систему диалогов.
Многих пользователей разочаровала камера во время диалогов в Starfield, которая осталась неизменной с времен Oblivion, как и общая постановка диалогов. Как отмечает Миллс, это не проблема движка игры. По мнению разработчика Cyberpunk 2077, в Creation Engine можно без особых проблем сделать обновленную систему диалогов, которая была бы более кинематографичной. Очевидно, разработчики намеренно пошли на такой шаг ради масштабной свободы в общем игровом мире Starfield.
Вы не можете сделать сцену с Джуди на крыше в Starfield, потому что сцена может быть запущена на сотне разных планет
— поясняет Патрик Миллс, лоровед Cyberpunk 2077.
Миллс считает, что в Starfield игроки видят "устаревшую" систему диалогов, но почему-то забывают про сам масштаб игры. Bethesda пожертвовала зрелищностью разговоров ради того, чтобы пользователи могли услышать их в самых разных точках мира и не столкнулись с ограничениями. В то же Cyberpunk 2077 некоторые диалоги ограничены локацией и временем.
Собсна можно было бы устраивать специальные диалоговые зоны в игровом мире, которые ренератор окружения заботливо бы генерил. Либо, можно было бы сделать более сложное поведение болванчиков во время диалога, может добавили бы жестикуляции какой, закурил, помахал руками, достал бутер из кармана, что угодно еще. Можно было бы устроить так называемую восьмерку, во время напряженых диалогов, как в фильме. Для таких упражнений не нужны специфические окружения.
Имхо "Разработчик Cyberpunk 2077" попытался объяснить, почему в современных играх получится как в старых, если забить болт.
У меня был баг в храме Шар в Балдурс Гейт 3, там во время диалога с Шэдоухарт камера не переключалась на кинематографичный вид, зато было видно, как игра определяет свободное пространство на уровне, переносит туда героев и расставляет на правильные места. Всё автоматически и способно работать на тысяче планет.
Ну да, вы не можете сделать анимацию, потому что это сложно и поэтому ты читаешь "Вы достали батарею из робота", "изучив следы вы увидели что они пошли туда".
откровенная ложь и покрывательство.
Признались бы уже просто, что старфилд был на 80% разработанный нейросетками и подогнан под устаревший во всех смыслах движок. Отсюда нулевой сюжет, пустые локации, кривая оптимизация, модульный мир. ТЕС6 будет не сильно лучше ибо и это схавали, скриньте.
Кароче всё обьяснение, в старфилде система диалогов не постановочная и может работать абсолютно везде. То же самое и с нпс, у них анимация лица или тела слабее чем в какой нибудь линейно сюжетной игре, потому что диалоги не с парочкой созданных персонажей, а с сотнями нпс, которым записывать анимации никаких бабок мира не хватит, поэтому и подход в таком случае обязан быть другой, а соответственно искуственная генерация поведения и анимации лица во время диалогов, а не заранее записанная, тоже самое относится и к скайриму, обливиону и тд.
когда об...ли уже все и ничего кроме диалогов не осталось, по факту лучшие диалоги в истории игр учитывая количество уникальных нпс и их поведение при разговорах, точность мимики и озвучку. Джеймисон, неон, гагарин, парадисо, марс, ключ, рандомные квесты подбираемые в космосе и тд, это только где я побывал, абсолютно везде десятки и сотни нпс со своей уникальной озвучкой/историей/анимацией/мимикой, даже рот в такт английской озвучки открывают на каком то запредельном уровне учитывая масштабы игры. За что угодно можно ругать беседку, но только не за это
"Очевидно, разработчики намеренно пошли на такой шаг..."
Очевидно что они по всем фронтам решили что и так сойдет, а эта их масштабность сгенерировала нейросеть, где полно одинаковых точек интереса.
То есть тупо взяли и разбавили игру огромным количеством воды.
Даже в скайриме и фоллаут 4 диалоги были более продвинутые чем в старфилд, нпс могли говорит с персонажем и одновременно совершать какие то действия действия
В Киберпанке сильно продвинутые диалоги?))) Там весь выбор сводится лишь к очередности реплик и желании/нежелании слушать доп информацию. Ну иногда надо нажимать быстрый выбор. Всё.
тут речь о постановке идет
Речь про визуальную составляющую)