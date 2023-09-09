Разработчик Cyberpunk 2077 про видео сравнения со Starfield: "Это вредный фейковый обзор"

Опытный разработчик из команды Cyberpunk 2077 выразил серьезные сомнения по поводу сравнений их игры с проектом Bethesda Starfield. Патрик К. Миллс, дизайнер квестов Cyberpunk 2077, написал в твиттере сообщение, ответит на твит со сравнением игровой механики между двумя играми. В твите были продемонстрированы такие аспекты, как подводное плавание, взрывы гранат и реакции NPC, когда на них нацелено оружие в обеих играх.
Миллс, однако, не поддержал этот сравнительный подход и вместо этого назвал его «ложной критикой», считая его «вредным» для того, как игроки воспринимают видеоигры и взаимодействуют с ними. Он открыто выразил недовольство такими сравнениями.
«Как изменились времена. Эта фальшивая критика активно вредит тому, как аудитория взаимодействует с медиа, и я ненавижу её, но забавно видеть это после того, как сотни людей высмеивали Cyberpunk 2077».
В последующем твите разработчик Cyberpunk 2077 подчеркнул, что в видео отсутствуют какие-либо комментарии или углубленный анализ. Оно просто представляет отдельные отрывки без значимого контекста, по сути противопоставляя Starfield и Cyberpunk 2077 друг другу без вдумчивого изучения их достоинств.
«В чём суть? Никаких комментариев, только несколько сравниваемых функций. Какой смысл в таком сравнении? Какие чувства оно должно вызвать у меня или оно должно изменить мой опыт игры? Бесполезная критика».
Это мнение о обескураживающих сравнениях игр недавно поддержали разработчики из других студий. Например, команда Baldur's Gate 3, в том числе директор игры Свен Винке, активно сопротивлялся идее, что их широко известная ролевая игра должна служить эталоном для других игр в отрасли. Он выступает против использования своей игры в качестве инструмента для критики других произведений, как было подчеркнуто в интервью PC Gamer.
Только такие видео заставили тебя начать дорабатывать свою глючную поделку, какой она была на старте. Так что молчал бы.
Тогда КП выглядела в точности, как СФ сейчас. А в видео сравнивали ее с ГТА, и, если кто помнит, кибер никакого сравнения не выдерживал.
Гта 5 с гта 4 что касаемо физического движка тоже сравнения не выдерживал. Надеюсь рокстар в гта6 сделают его лучше, чем в гта4. Пусть даже на консолях будет 30 фпс, но хорошая физика столкновений, свободных падений и разрушений с деформациями окружения
Ну так КП был с багами и этого никто не отрицает.Но по оптимизации КП в разы лучше чем СФ.На ведре на средних запускался и работал.А ведь в КП есть и транспорт на котором передвигаешься иногда тачки очень быстрые а значит текстуры должны прогружаться намного быстрее и как бы подгрузок и не видно было.А тут каждые 5 минут какие то подгрузки которые могут и к вылету привести.
Мне бы ГТА 4 с оптимизацией 5 части и с расширенной песочницей..... Мечты, мечты...(
Не сделает, потому что дорого и слишком затрудняет разработку. Их брендированную игру раскупят легионами копий и без реалистичного движка. Тем более что имеющийся и так наверняка будет на уровне. РДР2 -- отличный пример, как нужно использовать движок, и ведь с тех пор прошла уйма времени, сменилось поколение консолей. Можешь здесь прочитать или прогуглить:
https://www.playground.ru/gta_4/news/sekret_realistichnoj_animatsii_gta_iv-320253?ysclid=lmc0aq7yl145014032
Ты наверное не видел системные требования для Phantom Liberty дополнения к киберпуку там примерно такие же как у старфилда А че ты думаешь он в защиту встал XD
Все познается в сравнении. Глупо отрицать эту фразу. Только сравнивая одно с другим, мы сможем понять что лучше. Тот кто боится сравнений. Скорее всего боится правды и осуждений за халтуру, которую они выдают. Ну и конечно-же солидарность в таких делах. И так понятно почему разрабы кроют друг друга. Они все в одной лодке. Но обычному пользователю должно быть плевать на слова разработчиков и болтунов вроде Тода.
Можно такой же видос сделать, показав лучшие стороны старфилд, и показав худшие у киберпранка.
Пустые и скучные планеты страньфилда это никак не спасет.
У разработчика, видимо, до сих пор не прошла травма после столкновения с критикой Киберпанка на релизе. Но, простите, что вредного или фейкового в этом ролике? Автор не подделывал видео и не озвучивал утверждений в пользу одной или другой игры. Он всего лишь наглядно сравнил одинаковые действия, ничего не комментируя. И без комментариев видно, что потенциальная "игра года" в плане физики и взаимодействия с окружающим миром (и, конечно, в отрисовке моделек массовки) проигрывает игре трехлетней давности, менее требовательной к конфигурации. При этом естественно, что многим игрокам именно эти мелочи не важны, а важны, например, качественная оптимизация, сюжет, красивая "картинка", бесшовный мир, система прокачки, удобные карта и интерфейс, интересные для изучения и насыщенные событиями планеты, увлекательные квесты (а не в стиле "отдай очередному NPC свой лишний медпак"), разнообразие транспорта и его апгрейдов и т.д. - и по многим из этих аспектов Starfield тоже можно сравнить с другими играми, причем зачастую не в его пользу. Но полного и всеобъемлющего обзора автор ролика и не обещал.
Впрочем, Cyberpunk 2077 до нынешнего состояния допиливали три года. Подождем, когда хотя бы модами допилят Starfield.
Полностью поддерживаю, мне просто терпения не хватает писать подобный коммент, но он полностью совпадает с моим мнением, хлоп-хлоп.
Разраб кибера защищает калфилд? однако, в рабство к Тодду собрался, не иначе.
Ну как минимум батхерт это видео у тебя вызвало.
Старая рана от собственной рукожеппости, которая до сих пор болит, когда в видосе показывают твою собственную игру на релизе, только от других разрабов.
И полыхнуло у чувака😱🤣
одно дело баги тд и тп, другое дело свято верить в то что игра хорошо работает и это высирать, просто купите себе пк за лям/два, что вы как нищие и будет вам святые 60 кадров в многополигональных местах!
Лучше сравнить гуанофилд, с фоллаутом 4, вот там видно даунгрейд просто везде, как можно было высрать такое в 2023 году.
ребят , скажите стоит играть в эту игру ?
и норм пойдет на разен 5 3600 16рам и rtx2070super
на каких настройках поиграть можно с норм фпс ? и длсс
фул хд на средне\высоких. я так играю на 2080. в закрытых локах 60 фпс, в открытых 45 с дропами до 35. ДЛСС не сильно помогает. Игра вообще не оптимизирована.
Пшекский доширактчик обиделся на собственную подливу. XD Лучше бы руки из задницы вынул.
Фейковый 😂😂😂 оказывается разрабы смотрят эти фейки тоесть
Сравнивать нельзя такие игры
Чел базу выдал, те кто засирал киберпанк теперь засирают старфилд, какая будет следующая игра?
Та-которая выйдет недоработанным, пустым гумном.
бг3? где как в дивайнити2 нет последнего акта?
В плане нет? По моему там все есть. Вы играли в нее вообще?