Разработчик объяснил, почему NPC в Starfield выглядят так неестественно

Один из разработчиков решил ближе рассмотреть новый проект Bethesda, чтобы понять, почему у персонажей такие необычные выражения лиц. По его мнению, студия упустила важный деталь, и именно поэтому NPC кажутся "мертвыми внутри".
В новой истории от Bethesda у нас есть возможность встретить множество интересных персонажей, но некоторые игроки считают, что студия должна значительно улучшить выразительность лиц NPC. Ситуацию рассмотрел Делейни Кинг - разработчик, работавший ранее над такими играми, как Dragon Age и God of War.
По его мнению, Bethesda не уделила достаточное внимание мускулатуре вокруг глаз. Вместо того, чтобы выглядеть аутентично, персонажи имеют улыбки, которые кажутся неискренними. В сериале "Пацаны" идентичное выражение лица имеет персонаж Хоумлендер. Делейни Кинг сравнил эту ситуацию с венгерской моделью Андрашем Арато, известным по мему "Hide the pain Harold" ("Гарольд, скрывающий боль") - и в его случае мы видим странную улыбку.
Посты Кинга представляют собой увлекательное погружение в трудности, с которыми сталкиваются разработчики видеоигр, создавая реалистичные лица. Как заключает Кинг: "Лица - это сложно". Однако игры Bethesda чаще всего критикуются за свои жутковатые лица NPC по сравнению с другими играми.
"Множество людей из разных отделов должны скоординироваться, иметь деньги и время, чтобы сделать это правильно", - объясняет Кинг. "И шансы на то, что все они знают анатомию лица человека, его выражения и знаки визуальной коммуникации, не очень высоки".
В мире Starfield происходит много событий. С момента выпуска игру поиграли уже более шести миллионов человек, что сделало Starfield самым успешным запуском в истории Bethesda.
Крайзис из 2007-го:
-Подержи моё пиво!
Ни дня без оправданий starfaled
Потому что им было пох на лицевую анимацию при разработке?
обновим пика и делов то , все рожицы будут как в кино
Да, но Bethesda же бедная студия, ага, откуда у них деньги на множество специалистов? :)
А серьезно, игра на морально устаревшем движке, так что ждать от графики, анимации, мимики и т.д. чего-то выдающегося и не стоило.
Может, нужно нанимать людей-моделлеров персонажей, которые изучали не только 3D-программу, но и анатомию?)