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Starfield 06.09.2023
6.7 2 416 оценок

Разработчик объяснил, почему NPC в Starfield выглядят так неестественно

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butcher69
Новости

Один из разработчиков решил ближе рассмотреть новый проект Bethesda, чтобы понять, почему у персонажей такие необычные выражения лиц. По его мнению, студия упустила важный деталь, и именно поэтому NPC кажутся "мертвыми внутри".

В новой истории от Bethesda у нас есть возможность встретить множество интересных персонажей, но некоторые игроки считают, что студия должна значительно улучшить выразительность лиц NPC. Ситуацию рассмотрел Делейни Кинг - разработчик, работавший ранее над такими играми, как Dragon Age и God of War.

По его мнению, Bethesda не уделила достаточное внимание мускулатуре вокруг глаз. Вместо того, чтобы выглядеть аутентично, персонажи имеют улыбки, которые кажутся неискренними. В сериале "Пацаны" идентичное выражение лица имеет персонаж Хоумлендер. Делейни Кинг сравнил эту ситуацию с венгерской моделью Андрашем Арато, известным по мему "Hide the pain Harold" ("Гарольд, скрывающий боль") - и в его случае мы видим странную улыбку.

Посты Кинга представляют собой увлекательное погружение в трудности, с которыми сталкиваются разработчики видеоигр, создавая реалистичные лица. Как заключает Кинг: "Лица - это сложно". Однако игры Bethesda чаще всего критикуются за свои жутковатые лица NPC по сравнению с другими играми.

"Множество людей из разных отделов должны скоординироваться, иметь деньги и время, чтобы сделать это правильно", - объясняет Кинг. "И шансы на то, что все они знают анатомию лица человека, его выражения и знаки визуальной коммуникации, не очень высоки".

В мире Starfield происходит много событий. С момента выпуска игру поиграли уже более шести миллионов человек, что сделало Starfield самым успешным запуском в истории Bethesda.

-5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MrDork

Крайзис из 2007-го:

-Подержи моё пиво!

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7
VaZZers

Ни дня без оправданий starfaled

3
HovArtS

Потому что им было пох на лицевую анимацию при разработке?

1
юрий йцукен

обновим пика и делов то , все рожицы будут как в кино

0
kurskiy
Множество людей из разных отделов должны скоординироваться, иметь деньги и время, чтобы сделать это правильно

Да, но Bethesda же бедная студия, ага, откуда у них деньги на множество специалистов? :)

А серьезно, игра на морально устаревшем движке, так что ждать от графики, анимации, мимики и т.д. чего-то выдающегося и не стоило.

0
ЕвМи

Может, нужно нанимать людей-моделлеров персонажей, которые изучали не только 3D-программу, но и анатомию?)

-1