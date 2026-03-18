Разработчик опроверг слухи о Starfield 2.0 и заявил, что Free Lanes - крупное и лучшее, но не финальное обновление

Bethesda Game Studios планирует превратить 7 апреля в День Starfield: выпустить долгожданную версию для PlayStation 5, новое бесплатное обновление под названием Free Lanes, которое позиционируется как самое масштабное в игре, и новое сюжетное премиальное DLC Terran Armada.

Ведущий креативный продюсер Тимоти Лэмб подробно обсудил все эти темы. Он также ответил на неизбежный вопрос о том, является ли это, по сути, «Starfield 2.0», отвергнув эту идею и все, что она подразумевает. В то же время Лэмб считает, что это действительно лучшая версия игры.

Нет. Я бы возразил против этого: в то, что означает это обозначение, заложен определённый смысл. Мы рассмотрели ряд систем, которые нас интересовали или о которых мы слышали от сообщества, и попытались улучшить многие из них. Free Lanes — это огромная функция, и заставить её работать со всем существующим контентом, который мы выпустили на старте, было очень важно. Но я бы не назвал это 2.0. Ряд систем был постепенно улучшен. Мы добавили массу контента. Это лучшая версия Starfield.

В конце 2025 года несколько избранных создателей были приглашены Bethesda для предварительного просмотра Free Lanes и нового DLC, и в интернете начали распространяться слухи о переработке Starfield 2.0 в стиле Cyberpunk 2077. Однако директор игры Тодд Говард ещё в прошлом месяце опроверг информацию о том, что это будет аналогичная переработка.

Теперь заявление Лэмба добавляет немного ясности: Bethesda не нравится название 2.0, вероятно, потому что оно подразумевает провал на старте в стиле Cyberpunk 2077, с чем компания не согласна. Действительно, ведущий креативный продюсер также объяснил, почему, как недавно заметил композитор Инон Зур, игра может быть несколько неправильно понята некоторыми пользователями:

Чтобы населённые районы имели смысл, на заднем плане должно быть большое пустое пространство. Если бы вы спотыкались о что-то каждые пять шагов, у вас не было бы ощущения, что вы первый, кто там оказался. У вас не было бы ощущения открытия. Думаю, некоторые игроки понимают, что это может быть своего рода уютная игра, в которой они нашли себе собственный уголок.

Наконец, хотя Starfield сейчас находится на пике своей формы, это не значит, что Bethesda прекратила работу над ней, как подтвердил Лэмб в интервью:

Сегодня ничего объявлять не будем, но в лоре есть много чего интересного, что команда с нетерпением ждёт, и над чем мы ещё хотим поработать. Мы всё ещё работаем над Starfield.

Таким образом, будут и другие обновления, хотя основная часть команды явно занята The Elder Scrolls 6.