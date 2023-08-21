Разработчик Starfield предупреждает, что не стоит прислушиваться к домыслам от утечек

Эмиль Пальяруло, главный дизайнер Starfield и давний сотрудник Bethesda Softworks, предупредил геймеров о домыслах и фейковых новостях, которые распространяются в сети на основе утечек, зачастую учитывающей лишь малую часть полной версии игры.
Пальяруло, в портфолио которого, в частности, значатся Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 76, затронул эту тему в своем сообщении на X, в котором назвал большую часть информации, предоставленной якобы инсайдерами, полностью сфабрикованной. Он также рассказал о некорректном анализе на основе одного изображения, вероятно, имея в виду споры вокруг главного меню игры, и дал общий совет:
Я просто хотел напомнить всем, что утечки - это утечки, независимо от того, кто их сообщает. Эмбарго накладывается не просто так, и любые спекуляции, основанные на таком малом количестве информации, являются просто предположениями.
"С другой стороны, фанаты в восторге, - продолжает Пальяруло, - и игра уже почти готова". Так что стоит дождаться ее выхода, прежде чем делать поспешные выводы на основе отрывочных сведений, зачастую полных предвзятости.
И к разработчикам, и к блогерам
К домыслу о том что игра отполирована тоже ? (((
Осталось чуть чуть … и мы полетим к звёздам )
Да, да, особенно о всех этихутечках, что игра в идеальном состоянии (хотя меню уже кривое).
меню кривое? или минималистичное? блин, у меня на айфоне походу меню кривое((((
анонс опять перенесут
игра выйдет опять кал неодтесанный
беседка добавит мод приложение потому что ленивые
игра будет стоить 5 тысяч
не в рашке
Хватит ныть. Надоели нытики в комментах под каждой новостью