Разработчик Starfield признал: Bethesda взялась за слишком амбициозную игру

Ведущий системный дизайнер Starfield Курт Кульманн рассказал о проблемах, с которыми Bethesda столкнулась во время разработки игры. По его словам, команда смогла реализовать крайне амбициозный проект, однако сам его формат не соответствовал сильным сторонам студии.

Одной из главных проблем стал масштаб разработки. Starfield оказался первым по-настоящему крупным проектом Bethesda, над которым одновременно работало несколько студий. Из-за этого многие изменения приходилось проводить через длинную цепочку разработчиков, поэтому некоторые задачи занимали в два-три раза больше времени.

Кульманн привёл в пример создание существ. Для каждого нового существа требовалась сложная система анимации, и в итоге на это уходило в два-три раза больше времени, чем рассчитывала команда. Поэтому разработчики не смогли добавить столько разнообразных созданий, сколько планировали.

При этом проблема была не только в количестве сотрудников. В предыдущих проектах Bethesda могла переносить значительную часть готовых систем из одной игры в другую, тогда как после Fallout 4 практически всё для Starfield пришлось создавать с нуля. Команде также пришлось работать с системами, которыми студия раньше почти не занималась, включая космические бои.

Тодд Говард хотел создать полноценную космическую игру с огромным открытым миром, а не просто «Skyrim в космосе». Кульманн назвал эту задумку «чертовски амбициозной» и признался, что сейчас не уверен, стоило ли Bethesda вообще браться за такой проект.

При этом разработчик считает, что команда всё же справилась с задачей на впечатляющем уровне:

«Мы смогли это сделать в довольно впечатляющей степени, но это не было нашей сильной стороной».

По словам Кульманна, Starfield не опирался на сильные стороны Bethesda, а студии пришлось создавать космическую игру в ситуации, когда у неё практически не было опыта разработки транспорта и подобных систем.