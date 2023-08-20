Разработчики рассказали, что Аль Пачино - ключ к одному захватывающему квесту Starfield

Небо не предел в Starfield, поскольку Bethesda, похоже, дает игрокам беспрецедентную свободу. Разработчики Уилл Шен и Эмиль Пальяруло рассказали как квестам Starfield помогает фильмография актера Аль Пачино.
В недавней сессии вопросов и ответов с двумя членами команды разработчиков Bethesda один фанат спросил: «Можете ли вы быть двойным агентом в игре?» Пальяруло. директор студии по дизайну, сказал: «Ха! Это именно то, что вы можете сделать — проникнуть в Багровый флот для UC SysDef! Это относится к этой квестовой линии».
На самом деле это часть глубокого квеста, но вдохновение для него лежит непосредственно в любви Пальяруло к кино.
«В студии меня (полушутя) обвиняли в том, что я ссылаюсь на фильмы, которые некоторые люди никогда не видели, потому что я стар. Так что с этой конкретной сюжетной линией вдохновением послужил фильм «Донни Браско», который представляет собой реальную историю агента ФБР, проникающего в мафию».
В криминальном опусе Майка Ньюэлла «Донни Браско» агент ФБР, которого играет Джонни Депп, проникает в преступный мир мафии, а наемный убийца Левти Руджеро (Пачино) берет его под свое крыло. Это исключительный криминальный фильм, а также один из лучших триллеров, которые стоит посмотреть.
Что касается самого квеста, Шен, ведущий дизайнер квестов в игре, добавляет, что «все игровые фракции можно пройти независимо». Шен уточняет, что для того, чтобы стать лучшим космическим шпионом, игроки будут действовать глубоко под прикрытием, чтобы украсть информацию у ключевых фигур игры:
«Сюжетная линия Багрового флота показывает, что вы являетесь агентом под прикрытием внутри флота от имени UC SysDef (конкретное военное подразделение Объединенных колоний), но предадите ли вы Флот или UC SysDef — это выбор, который вам придется сделать».
Перспектива стать самым безжалостным двойным агентом в галактике завораживает, но, скорее всего, это приведет к тому, что наш персонаж встретит печальный конец.
Главному герою придется как Серпико одетым как бомж бороздить космос ?
Альпачино в смысле этот или какой-то еще есть не могу разобраться?
Чем больше слов, тем меньше дела, Starfield - признай что ты помойка, которая раздута как шар, и до твоего тотального провала осталось буквально несколько дней. Если ты настолько жалок, что пытаешься привлечь будущих покупателей актерами, документалками с неграми, фейковыми рецензиями, якобы слитыми скриншотами - что дальше? Может снимишь порно-версию своей игры в Pornhub? А что.. тоже хайп и привлечение аудитории. Жду тебя в торрентах, я запущу твою игру и уничтожу всех квестовых персонажей, а главного героя над которым ты пыхтел я отправлю в открытый космос без шлема, после я сверну игру, так как она настолько будет нереалистичной что я остановлюсь на второй минуте прохождения игры, ибо свободы в этой игре нет, а только фейковые новостная блевота. Удачного провала неудачный выкидыш Bethesda.
Чувак, у тебя реально до**я времени) Отписаться в каждой новости по игре исключительно в негативном ключе, мда... Расскажи, как твое заболевание называется? Я не ради подкола, а в познавательных целях. Мне кажется, что это какое-то серьезное расстройство. Просто не могу умом понять, как это, человеку не нравится игра, не нравится разработчик, а он все равно лезет в каждую новость по этой игре, психует и пишет фигню. Это какой-то особый вид садо-мазо? Ты там мастурбируешь во время написания негативных комментов или что? На этой новости у тебя долго не получалось кончить и поэтому коммент такой длинный вышел? Пожелание увидеть сюжет по ненавистной игре на порнхабе как бы намекает...
Стадный инстинкт. Что кукарекают одни, то и он.
Про инстинкт - это ты про себя. Это каким убогим терпилой нужно быть, чтоб хвалить игру, которая тебя считает тупым животным, которое мычит, но не умеет разговаривать. Ну а зачем животному переводить игру, раз оно и говорить то толком не умеет, Именно так считают создатели игры. А человек правильно делает, что хейтит игру, которая именно тебя считает тупым немым быдлом. Нравится чтоб тебя считали животным - выбор твой, но адекватному человеку противно даже прикасаться к игре, которая унижает тебя за то, что ты - это ты. А вот немцы, испанцы, итальянцы, португальцы, китайцы и т.д. люди для создателей этой поделки. А вот ты для них никто и звать тебя никак.
Я когда её хвалил? Хоть один пример. Что, подгорело что нет русского языка? Ну, ничто тебе не мешает импрув юр спикенг скиллс. Или вообще не бум бум в янки спик? Блин, как же я угараю с хейтеров, которым лишь бы дай, что засрать, и сухопутных хомячков, которые несут свои бабки за бугор. Х