Разработчики Starfield остались в восторге от пользовательского дизайна космического корабля ©

В ожидании выхода амбициозной ролевой игры Starfield от Bethesda Softworks многие геймеры уже сейчас начинают подготовку к космическому приключению. Энтузиаст под ником Its_all_pixels так сильно вдохновился встроенной системой редактора космического корабля в игре, что решил сделать собственный дизайн уже сейчас. Пользователь настолько точно смог уловить уникальный стиль Starfield, что его работу не оставили без внимания сами разработчики игры.

Пользователь Its_all_pixels действительно задался амбициозной целью. Он решил не ограничивать себя фанатским артом или простым макетом корабля. Он самостоятельно создал детализированную модель космического корабля в Blender. По словам автора, для своей работы он разработал собственные текстуры и полностью закончил работу над общим внешним видом, но в планах у него еще создание внутренностей корабля.

Старания энтузиаста оценили не только простые игроки. К обсуждению фанатской работы быстро присоединились сами разработчики, которые похвалили пользователя за превосходную детализацию. Работу Its_all_pixels даже разместили на официальном аккаунте Starfield в соцсетях.

Сам автор модели космического корабля надеется встроить свою разработку непосредственно в Starfield через модификацию. Напомним, релиз игры запланирован на 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox Series X|S.