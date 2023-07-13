Разработчики Starfield остались в восторге от пользовательского дизайна космического корабля

В ожидании выхода амбициозной ролевой игры Starfield от Bethesda Softworks многие геймеры уже сейчас начинают подготовку к космическому приключению. Энтузиаст под ником Its_all_pixels так сильно вдохновился встроенной системой редактора космического корабля в игре, что решил сделать собственный дизайн уже сейчас. Пользователь настолько точно смог уловить уникальный стиль Starfield, что его работу не оставили без внимания сами разработчики игры.
Пользователь Its_all_pixels действительно задался амбициозной целью. Он решил не ограничивать себя фанатским артом или простым макетом корабля. Он самостоятельно создал детализированную модель космического корабля в Blender. По словам автора, для своей работы он разработал собственные текстуры и полностью закончил работу над общим внешним видом, но в планах у него еще создание внутренностей корабля.
Старания энтузиаста оценили не только простые игроки. К обсуждению фанатской работы быстро присоединились сами разработчики, которые похвалили пользователя за превосходную детализацию. Работу Its_all_pixels даже разместили на официальном аккаунте Starfield в соцсетях.
Сам автор модели космического корабля надеется встроить свою разработку непосредственно в Starfield через модификацию. Напомним, релиз игры запланирован на 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox Series X|S.
Да корабли это первое чего мододелы нахреначат. Будет всё от вахи до розовых пони.
Не напоминает? :) Мне модель не понравилась, а на счёт положительных отзывов, у англоязычных принято хвалить даже посредственные успехи. Ну что бы мотивировать человека на дальнейшее развитие. И всеобщем они правы, и я бы не критиковал, но недоделанную работу выдавать как чудо дизайна .... а потом наверняка будет "чудо" маркетинга и работодатель прочтёт что-то типа "моя работа была выбрана на сайте playground и пользователи вагонами умирали от восторга и т.п. " ...
Мои извинения, возможно это просто я задеревел, но подобное я вижу раздражающе часто.
Нет, не напоминает. Где вы увидели столько груза на внешнем подвесе, я вот вообще ничего напоминающего его не увидел?
Просто кто-то переиграл в МЕ и т п. игры, а в Starfield корабли ближе к реальности, а не к фантазиям дизайнера.
В реальности которой я живу, нет даже пилотируемых межпланетных кораблей. А с точки зрения современной физики к кораблю очень много вопросов ... Да и не важно это, просто корабль не красивый. Вот и всё.
Да и к стати, к примеру, внешний вид автомобиля, сперва разрабатывают дизайнеры, у уже потом подключаются другие специалисты ( по аэродинамики, технологи и т.п и т.п.)
Всего вам доброго!
Согласен. Явно заморочились и дизайн кораблей где-то между нашими доставщиками и тем же MassEffect. Сразу видно, что чувакам не до понтов, а лишь бы летало и работало. Типа как в Чужих или Светляке.
Сейчас возьмут его корабль. Добавят в игру. Выдадут грамоту и все )