Разработчики Starfield показали возможности кастомизации кораблей ©

До выхода Starfield осталось примерно полтора месяца, и чтобы привлечь внимание игроков, официальный профиль космической ролевой игры Bethesda в Twitter опубликовал короткий геймплейный ролик, в котором дается представление о широких возможностях по настройке космических кораблей.

Как видно из видеоролика, игрокам действительно предложат большой выбор в отношении габаритов, используемых материалов, формы, арсенала, а также, как мы узнали из твита, возможность самим давать кораблю имя. Одним словом, те, кто хочет создать космический корабль своей мечты, наверняка проведут много времени в космических мастерских.

Из ролика можно отметить интерфейс с различными параметрами в левой части экрана, которые, безусловно, будут оказывать более или менее сильное влияние на динамику игры. По сути, именно от выбранных компонентов будут меняться такие характеристики, как мощность двигателя, прочность щитов, максимальная вместимость пассажиров, багажа и топлива, а также цена, за которую можно перепродать судно.

В данный момент релиз Starfield намечен на 6 сентября 2023 года. После релиза игра будет доступна на Xbox Series X/S, ПК и в сервисе подписки Xbox Game Pass.