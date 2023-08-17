Разработчики Starfield раскрыли чем они вдохновлялись при создании космической ролевой игры

Создание такого огромного мира, как Starfield, означает, что вдохновение может прийти откуда угодно. Первый новый мир Bethesda за последние десятилетия почти готов, поскольку приближается дата выхода Starfield, и чтобы конкретизировать мир игры, директор студии по дизайну Эмиль Пальяруло и ведущий дизайнер квестов Уилл Шен обсудили предметы влияния на игру в недавней сессии вопросов и ответов.
Когда дело доходит до погружения в книги и фильмы, Шен говорит, что квесты в игре возникли из его любви к прошлому:
«Я фанат истории, поэтому я слушаю много подкастов, таких как Hardcore History и The History of Rome».
Вполне уместно Пальяруло цитирует «очень теплые воспоминания» о классике научной фантастики, такой как «Звездные войны», оригинальный «Звездный крейсер Галактика», «Космос: 1999», «Бак Роджерс» и «Битва за пределами звезд».
Тем не менее, именно две франшизы являются ключом к любви Пальяруло к космосу.
«Я люблю космические игры. Люблю оригинальные Elite и Elite Dangerous. [Командир звена] Капер оказал огромное влияние», — уточняет Пальяруло.
Первая игра Elite была выпущена в 1984 году и получила признание благодаря своему открытому дизайну, позволяющему игроку выбрать свой собственный путь космической торговли, пиратства и других межзвездных приключений. Самая последняя часть франшизы Elite, Elite Dangerous, исследует представление галактики Млечный Путь в масштабе 1:1. Как и в случае с Elite Dangerous, вы, вероятно, заблудитесь, исследуя все планеты Starfield по ходу игры.
Далее Шен добавляет по поводу истории:
«Хотя наша игра — научная фантастика, мне нравится, как историки могут рассказать вам о том, как люди реагируют на экстремальные обстоятельства (такие как война, голод и технологические прорывы), и вы можете представить, как мы реагировали бы на подобные обстоятельства в вымышленном сеттинге (только в большем масштабе)».
Пальяруло также отметил некоторые из лучших научно-фантастических фильмов всех времен, обозначив такие фильмы, как «Контакт», «Интерстеллар», «2001: Космическая одиссея» и даже «Сквозь горизонт».
Кто говорил что рекламы проекта почти нет? Вот каждая 2-я новость про старфилд)
то ли ещё будет
Если кто не в курсе, этот чувак дизайнерил всратый Ф4, был design director еще более всратого Ф76 и сценаристом Шелтера. Игра в надёжных руках))
Игра года уже, всё, критика не актуальна 🙃
Я то думал они вдохновлялись индийским гомосексуальным порно.
Как то рановато говорить про вдохновение разработчиков, учитывая что игра еще не вышла. Сначала нужно ее опробовать, а уже потом перемалывать ее кости
Интересно, а в их научной фантастике звук в космосе опять будет?
А вот и игра года подьехала!
дайте угадаю? No Mans Sky?
нет, не угадал