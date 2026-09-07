Развитие Starfield продолжится: Bethesda подвела итоги трех лет поддержки космической RPG

6 сентября 2026 года амбициозная космическая RPG Starfield от Bethesda Game Studios официально отметила свое трехлетие. За прошедшие три года с момента релиза в 2023 году игра прошла огромный путь трансформации: от исправления базовых механик по запросам сообщества до выпуска крупных сюжетных расширений и долгожданного релиза на новой платформе.

В честь годовщины проекта разработчики опубликовали в своих официальных социальных сетях праздничное обращение к игрокам, в котором подвели промежуточные итоги поддержки игры и затизерили ее будущее.

Представители Bethesda Game Studios перечислили ключевые вехи, которые качественно изменили геймплей и восприятие Starfield с момента запуска. В список главных нововведений за эти три года вошли:

Крупные сюжетные расширения: включая первое масштабное дополнение Shattered Space и недавнее DLC Terran Armada, значительно расширившее лор игры.

включая первое масштабное дополнение Shattered Space и недавнее DLC Terran Armada, значительно расширившее лор игры. Наземный транспорт: появление которого решило одну из главных проблем релиза — медленное исследование планет пешком.

появление которого решило одну из главных проблем релиза — медленное исследование планет пешком. Система кастомизации: регулярное добавление новых уникальных модулей для сборки космических кораблей.

регулярное добавление новых уникальных модулей для сборки космических кораблей. Платформа Creations: официальный инструментарий для создания и интеграции пользовательских модификаций, который обеспечил проекту долговечность и активную поддержку со стороны сообщества.

Главным анонсом праздничного поста стало официальное заявление Bethesda о том, что история франшизы Starfield еще далека от завершения. Разработчики подчеркнули, что вселенная игры продолжит расширяться, а команда прямо сейчас сфокусирована на создании следующей порции контента. О каких именно обновлениях или будущих дополнениях идет речь, авторы пообещали рассказать в ближайшее время.

Несмотря на первоначальный скепсис части аудитории в 2023 году, Bethesda доказала, что умеет играть «вдолгую». Полноценная поддержка проекта, выпуск DLC и регулярная работа над ошибками превратили Starfield в долгосрочный флагман студии, который, судя по всему, останется актуальным вплоть до релиза The Elder Scrolls VI.