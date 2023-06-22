Регулятор США вызвал босса Bethesda в суд для объяснения эксклюзивности Starfield

Исполнительный директор Bethesda Пит Хайнс был вызван Федеральной торговой комиссией США (FTC) для дачи показаний в суде и изложения подхода Microsoft к игровому контенту для Xbox и PlayStation после поглощения холдинга ZeniMax Media, сообщает Playstationlifestyle.
По мнению FTC, Microsoft будет относиться к интеллектуальной собственности Activision Blizzard после покупки компании так же, как она относилась к играм Bethesda, делая их консольными эксклюзивами Xbox.
FTC хочет, чтобы Хайнс дал показания о приобретении Microsoft Bethesda как части ZeniMax Media в связи с «решениями Microsoft Gaming в отношении контента видеоигр». FTC ранее заявляла, что Microsoft заверила регулирующие органы в том, что не будет заниматься антиконкурентной деятельностью, но нарушила это обещание, сделав эксклюзивными такие игры, как Starfield и Redfall, и намекнула на эксклюзивность The Elder Scrolls 6, несмотря на долгую историю развития франшизы на платформах PlayStation.
Да у Сони уже наверное отдельный склад есть, откуда чемоданы рассылают))) Но это у вас дикарей коррупция.. а в цивилизованном мире это лоббирование интересов отрасли)))
1. Это независимый регулятор 2. Лоббирование не запрещено в США и у Microsoft (богаче Sony), уверен, с этим нет проблем.
Если Microsoft и Bethesda что-то обязались делать или не делать, например не выпускать игры только на ПК и на консоль Microsoft, то им надо ответить за это.
Регулятор не может быть независимым, если ему можно заслать чемодан денег) А назваться может)
Там не в лоббировании дело.Глава FTC это пакистанка и ярая либералка, ненавидящая крупные американские белые компании и поставленная на пост лично Байденом,несмотря на отсутствие опыта в этой сфере.Она ставит палки в колеса майков просто из-за личных убеждений,интересы сони и тем более геймеров тут вообще не учитываются.
"Если". Есть доказательства? - Нет.
Что вам вообще известно о работе регулятора?Вы специалист? Почему вы думаете, что он тут не должен был так поступать?
Пфффф, так и рождаются тупые теории заговора.
Нет, мне не нравится что все сейчас скатывается в монополии, ничего хорошего в этом нет, но еколомэне вы сони такие вопросы не хотите задать ? Че вдруг так все спохватились ооо эксклюзив как они посмели, почему до этого столько лет никто не переживал по этому поводу? (вопрос риторический)
Никто не против эксклюзивов от Майков. Тут вопрос в другом, они купили студию, игры которой были на всех платформах, пообещали FTC, что после сделки с Bethesda, игры так же будут на всех платформах, получили разрешение, а теперь они выпускают эксклюзивные игры от Bethesda. И ещё при этом ноют, что им не дают зелёный свет на покупку Activison. Какие тут могут быть вопросы к Сони, когда эксклюзивы делают их внутренние студии, которые изначально делали игры только на Сони, тоже самое касается Нинтендо?
они обещали, что текущие игры выйдут на мультиплатформе (на момент покупки). про будущие они ничего не говорили.
Да та же Guerrilla Games первый свой проект выпускала на боксу, а потом её купили сони и всё. И вообще в вики отдельный список есть кого сони и когда купила)
И "пообещали" это щас такой юридический термин чтоли новый?
В моём контексте «пообещали» — Упрощенная форма. Очевидно же, что FTC юридически закрепили этот вопрос, перед сделкой, раз FTC собирается этот вопрос снова открывать. А если нет, мол «пообещали условно», то сделки с Activision им не видать, как пить дать.
По поводу Guerrilla, насмешил. Ноунейм компания, которая свою первую игру выпустила на все платформы, и после этого была куплена Sony, это явное сходство с покупкой Bethesda, игры которой «обещали» выпускать на все платформы. Жжёшь. Давай ещё насыпь чего-то)))
Эти обещали, а эти не обещали, а эти маленькие им можно, а эти большие им нельзя.. Ты право в школе проходил?) Если еще нет, то там не особо важно толстый ты или худой, Вася тебя зовут или Петя и что вы там кому обещали.
Надобыло ещё Тима с egs с собой взять чтоб прекратил выкупать игры в свой ларец чудес
Sony наверное особо переживает, что Redfall эксклюзив ведь такая роскошная игра получилась, высоченные оценки, миллионные продажи.)))
А то что у Сони куча эксклюзивов только на их консоли, это ниче? Это в последнее время они начали на ПК выпускать игры, но большинство как было эксклюзивами, так и остались!
А может бедная и несчастная контора Сони расскажет почему нет ФФ 16 или Ремейка ФФ7 на Бокс ?
Нет что вы это совсем другое, тем более фанатики Сони слюной брюзжали что им там какой-то Старфилд и нафиг не нужон и вообще на Боксе игр нет, а тут внезапно игра выходит и не на ПС5, мдааааа.
А впрочем не будем трогать фанатиков Сони пусть поиграют в игры на своём PS VR2 там то точно что-то из игр есть.........
P.s Это новый IP и они вполне себе могут его делать экзом потому что это не продолжение
какой-то линейки их игр
да вот только этот ип анансировали на все платыормы. и делать его начали до покупки. сони финалки делают по партнерке, майки так не делают? нет ни одной игры, которая есть на ящике и нет на пс?
Регулятор США вызвал барбоса Bethesda
Будто бы он что-то решает)
По каждому экзу сони и нинтендо тоже будут показания давать?
А экзы стима? Не, это другое?
Экзы Стима реально другое, если Стим никому не диктует условие эксклюзивного размещения только в Стиме
Так это реально другое) одно дело СВОЕ создать изначально и выпускать на своем, а другое дело купить то, что раньше было везде (ещё и пообещать что оно так и дальше будет), получить разрешение и потом продавать только на своей платформе.
когда до вас дойдет уже, что игры по собственным ип от внутренних студий для своей платформы не равно покупке левой студии и превращению ее мультиплатформы в эксклюзив!! а сони! а нинка!! лишь бы
From Software внутренняя? А Square Enix? Quantic Dreams? Да, игры этих студий, которые бывшие экзы, начали на ПК выходить, но до этого? Финалка 16 случаем не экз пс5 на выходе? А челопуки до прошлого года? А Бладборн и Демон'с Соулс какого рожна только у плойки? Дождик, Две души и Детройт тоже хз сколько экзами были, пока соня не захотели сорвать ещё деньжат и спустили их на ПК. Какая разница - купили студию и сказали пилить игры или просто студиям дают деньги и просят пилить игры? Если Плойке надо - ей без проблем делают экзы, в том числе сторонние компании, и никого это не волнует. Избирательность вообщем какая то странная. Если Сони так беспокоятся - флаг в руки, мощностя есть, дали задание и пусть внутренняя студия делают экз копию колды, и все купят, на сони в экзах же одни шедевры
У стима нету экзов,они не с кем не заключали контрактов на эксклюзивность на их платформе.
Включи мозги. При чем тут Сони, когда Майки сами же нарушают условия сделки с Bethesda?
Учи мат часть, где они нарушили то ? Старфилд совершенно новая игра не часть чего-то старого, майки имеют право выпускать ее где хотят, вот еслиб новые свитки бы были экзом, то да былоб нарушение, так как старые части выходили на плойку, а со старфилдом тут вопросов нет, там кстати в соглашении когда майки об эксклюзивности говорили, что все новые ап они могут выпускать где хотят, а старые серии все также на всех игровых платформах
Да, это даже обговаривалось в открытую что новые IP могут быть экзами и тогда почему то все молчали xD
Еще один? Где вы беретесь? какая разница что это за игра? Тут вопрос о компании разработчике игры.
Разница в том, что прямым текстом написано, что это новая IP и где Майки обязаны их выпускать на других платформах? Если изначально было обговорено, что Майки для новых IP имею право сами решать на какой платформе ее выпустить. Почему-то про Obsidian никто не говорит, когда эта контора так же выпускала свои игры и на других платформах до того, как их купили Майки и они выпустили Grounded только на ПК и Xbox или это другое?
А Сони таких вопросов задать не кто не хочет? Марафон от Банджи ведь будет на Боксе? Или нет?
А Сони покупала компании которые делали игры для всех, а после сделки выпускала онли эксклюзивы? С чего это вдруг биллибои решили тут писать одно и тоже, мол «задайте вопрос Сони», когда их же компания нарушает договоренности сделки? Такие странные.
По сути, это тоже самое, если бы Сони купила условную Rockstar, пообещав при этом выпускать игры на все платформы, а по итогу выпустила бы GTA 6 только на PS и PC, и параллельно этому вела диалог о покупке Activision, как сейчас Майки, под предлогом «игры выйдут на все платформы»)))
Будет.
банджи как делали мультиплатформу, так и будут делать. марафон обычная снюессионка, а не крупный синглплеерный проект. банджи ради помощи в сетевой части
сколько биллибоев в комментах)
а вот не будь старфилд эксклюзивом , гляди и русский язык не вырезали и 30+ фэпсов подвезли бы.. а так имеем что имеем
А разве на Пк Старфилд не выйдет?
а что это меняет? сейчас даже игры от сосноли на пк выходят.. да и локализацию вырезали ото всюду , не только с коробокса
Бред. Их собственность, что хотят то и делают.
Я производитель и продавец, почему я должен давать свой товар Валере для продажи у него, если я буду терять деньги или не хочу. Валера идёт в суд и жалуется "Майк отказывается свой товард давать мне для продажи".
ну так , с вашим подходом, не станут они собствеником активижн и не будут делать что хотят
Не ну не охренели они в край?!
По поводу nintendo давно надо разбирательства устраивать, но про них все молчат
Nintendo кто-то покупал? Речь идёт о согласованной сделке в рамках которой не должно было возникнуть таких монопольных решений. Вот пускай Microsoft и Bethesda доказывают, что если есть ПК, то нет нарушений.
цирк...нинка тут при чем? все их экзы от их внутренних студий. какие то проблемы с этим? или они тебе должны? через эмулятор на пк