Регулятор США вызвал босса Bethesda в суд для объяснения эксклюзивности Starfield ©

Исполнительный директор Bethesda Пит Хайнс был вызван Федеральной торговой комиссией США (FTC) для дачи показаний в суде и изложения подхода Microsoft к игровому контенту для Xbox и PlayStation после поглощения холдинга ZeniMax Media, сообщает Playstationlifestyle.

По мнению FTC, Microsoft будет относиться к интеллектуальной собственности Activision Blizzard после покупки компании так же, как она относилась к играм Bethesda, делая их консольными эксклюзивами Xbox.

FTC хочет, чтобы Хайнс дал показания о приобретении Microsoft Bethesda как части ZeniMax Media в связи с «решениями Microsoft Gaming в отношении контента видеоигр». FTC ранее заявляла, что Microsoft заверила регулирующие органы в том, что не будет заниматься антиконкурентной деятельностью, но нарушила это обещание, сделав эксклюзивными такие игры, как Starfield и Redfall, и намекнула на эксклюзивность The Elder Scrolls 6, несмотря на долгую историю развития франшизы на платформах PlayStation.