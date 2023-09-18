Рейтинг Starfield на Metacritic падает, и она почти вылетела из 50 лучших игр 2023 года

Бесспорно, Starfield удалось добиться колоссального успеха, но при этом он уже практически выбыл из топ-50 игр 2023 года на Metacritic. Хотя многие и назвали масштабы игры "революционными", однако столь впечатляющие масштабы и сюжет не смогли удержать ее от падения в рейтинге. Как сообщает ComicBook, в результате публикации ряда поздних рецензий оценка игры на Metacritic снизилась до 83 баллов.
Стоит отметить, что данный показатель в 83 балла относится к версии для Xbox Series. PC-версия игры оказалась немного лучше - 87 баллов. Таким образом, Starfield занимает 49-е место в списке самых рейтинговых игр года, фактически выпав из топ-50. Но почему же версия для Xbox Series X на 4 балла ниже, чем ПК-версия RPG от Bethesda? Точно сказать нельзя, но, возможно, дело в том, что на Xbox Series X игра работает не так хорошо, как на high-end ПК, на базе которых и было сделано большинство обзоров игры для ПК. К сожалению для Bethesda, рейтинг обеих версий Starfield может еще ухудшиться, так как на них будет поступать все больше рецензий.
Пользовательская оценка игры составляет 6,6 баллов для Xbox и 5,6 баллов для PC. И все же стоит отнестись к этим оценкам с некоторой долей условности. Несмотря на то, что в адрес игры звучат вполне обоснованные критические замечания, также очевидно, что на оценку оказал свое воздействие так званый ревью-бомбинг.
Впрочем, если сравнивать Starfield с некоторыми другими играми этого года, то 83 и 87 баллов на Metacritic - это вполне приличные показатели. Более того, несмотря на то, что разработчикам и издателям игр небезразличны оценки на Metacritic - иногда они даже учитываются в бонусах или отчетах о проделанной работе, - важнее коммерческие показатели игры, а в Starfield играют и наслаждаются миллионы. Другими словами, Xbox и Bethesda, вероятно, вполне довольны результатами игры на данный момент.
Вот что бывает, когда практически весь бюджет пускаешь в агрессивный маркетинг, а не сам продукт.
Где вы агрессивный маркетинг видели? Это не Cyberpunk 2077.
Отрицать очевидное это наше всё) Реклама в телевизоре, на футбольных матчах (реал-сельта), на плакатах по всему миру, коллабы и прочие космические мороженые. Ну так-то да, ни разу не агрессивный маркетинг) ну и куча выступлений всяких Тоддов конечно же.
Нет. Агрессивный маркетинг - навязывание товара.
не путай со "слышь, купи"
игра года это БГ3,нет думаю чтор БГ3 рпг десятилятия! а если выпустят издания с рассширенными концовками то вообще бг3 станет мега топом на многие годы...
Через пару-тройку месяцев все забудут. Очевидно, что игра не хитанула и не стала знаковым эпохальным событием, а вышла обычная проходная игра и интерес быстро сошел на нет.
Как и Скайрим, но есть нюансы.
Работа мододелам обеспечена:)
где то радуется один Тодд в надежде пожинать плоды мододелов
Ей максимум семерочка...
Этой халтуре вообще оценка в 0 баллов нужна, настолько унылый, безидейный generic-мусор, что даже обс*ры этого мусора, в депрессию вводят. Да хоть миллион модов на это, всё равно что г*вно бантиками да блестяшками украшать.
А Empress в своей телеге уже подзадолбала(ло,ли,л) выкладывать посты про её rtx-мод на это....
Рейтинг Starfield на Metacritic падает, и она почти вылетела из 50 лучших игр 2023 года
Ну я думаю зато она залетит на 50 лучших игр для 2000 года
50 лучших игр? Старфилд? Серьёзно? Может к 50 забыли ещё 0 дописать?
А чё она вообще там забыла?
Ну что, Тодд, никаких премиальных за Нью-Вегас с его 84-я баллами, да? Стыдно должно быть.
У большинства обзорщиков просто может быть версия для Иксбокс.
Хорошо как раз, проплаченные обзоры для подогрева продаж прошли и сейчас попрут более адекватные.
От игры за которую выложил 7,5 миллиардов явно большего ожидаешь.
Не почти а уже вылетела) Инфа сотка)
Зато знаем после выхода, поч Филл кинул Сони, отрицав сначала в эксклюзивности бокса и переобувшись потом.
Прост понял, что на оптимизацию версии ps5 ушлоб больше бабла чем на маркетинг))
где все эти крикуны,игрой года станет.языки в жопу по сували!!!
В комментах киберпанка
уже убежали с форумов бг3? Как быстро время летит
Ну да, Ассассины следующие в очереди
... Вот ты... реально, думаешь, что обс*рая Mirage, сможешь также кому то подогревать седалища как обс*рая BG3 !? Не смешно даже, Assassin's Creed на этом сайтике, не обс*рает только ленивый.
Я вполне себе допускаю, что игра может стать игрой года, особенно учитывая какой шлак вышел в этом году, у старфилда вполне себе не плохие шансы.
Если её ещё и наградят Game of the Year, то это будет самая хайповая (с не очень хорошей стороны) игра в истории
Главная новость про старфилд, это то как все мониторят оценку этой игры, это уже какой-то, детский сад, игра хорошая, очевидно не без недостатков, это мы зафиксируем, и то что на игру обрушился хейт это уже абсолютно очевидно большинству нормальных людей, просто тонны неадэкватов лезут рассказать людям какие они глупые если им понравилась игра, и очевидно что на метакритик оценку будут занижать, хотя даже на этом сайте, где гора нытиков, оценка не смогла упасть ниже 6 балов, а держится около 7 балов, по этому все эти мониторинги оценок пустая трата времени, когда во круг Bethesda собралось сообщество троллей, которое будет всегда пытаться всё хейтить. Хейтили старфилд до выхода игры, будут хейтить хоть через 10 лет, тут невозможно объективно что то оценить.
Да дегройды с 10 фейковых акков нолики на метакритике ставят)Вот и оценка опускается)Поехавшие хейтеры и их боротьба ))Такой хейт -это психическое заболевание, по всем признакам)
кстати поклонники моддинга в скайриме с пеной кричали что старфилд благодаря модам порвет бг3)))) и ее будут помнить многие годы а бг3 сразу забудут,но по итогу смотрю на моды старфилда и плакать хочется) модов много,но почти все овно! футболочки,кепочки и макияж))) в том же бг3 моды куда круче,от норм управления от третьего лица,набора десятков персов в свою команду ,до оживления целых армий зомби в свое управления и мега заклинаний)))
с пеной тут только ты
нет еще нового CreationKit, будет в 24 году
ты кстати и кричал что старфиелд это игра года и лучшая игра десятилетия))) ну посмотрим!
для меня она и лучшая, тот же бг3 я пока отложил в сторону, но как-нибудь обязательно пройду и его
то что любителям всякого анимэ и соулсов хочется обосрать игры которые им не нравятся я вполне понимаю, даже забавно как вы тут штурвалите уже третью неделю, продолжайте, не стесняйтесь
И за день сделают крупные сюжетные моды. Максимум за два.
фигня получилась с этими перепрохождениями, слишком много акцента на этом в игре, а на деле оно практически ничего нового не дает кроме гринда, лучше бы доработали сюжет и не страдали фигней
Рекламная магия выветривается. :))
То что этот кал в топ 50 попал - уже невообразимо.
Да потому, что огромной куче (тех у кого в головах "куча") народа, очевидно, безумно нравится деградировать по полной. Сюжет блин - собрать камушки, что бы начать нг+.
А между этим 99% квестов в игре: эй шнырь: туда метнись - поболтай/принеси/грохни.
Кроме этого - собирай ресурсы, строй аванпосты. Зачем !? Затем!
Тодд, очевидно, принимает фанатов игр беседки за конченных дэбилов... и ведь игрушка то уже отлично продалась. Это же он прав получается.
В эту играют те, кто фанатеет от студии и им всё равно насколько там интересный сюжет. Им просто хочется играть. И это не моя выдумка. Я видел таких парочку.
То что ты описываешь, можно применить к 70% игр, не знаю что по твоей логике должно быть в игре, но ты не поверишь но строить аванпосты нужно что бы скоротать время, для этого как бы люди и играют в игры, но видимо ты играешь для чего то другого.
Вот, ты прямо таки подтвердил, последнюю часть моего коммента. Тодд вырастил себе зомби-хомячков, которые будут жрать любые какашки которые он им кинет...
Да коммон! Совсем деградировали уже!! Запустил Mass Effect блин, сравни нормальную рпг с этим г*вном. Как поддается сюжет, какие диалоги, атмосфера, квесты, куча выборов. Это игра, это рпг, а эта стардр*сня, мусор и позорище. Такими темпами, следующее поколение игроков, совсем одноклеточными станет.
фанатам старфилда сполер это мультивселенная я я вакуе есть фильм Противостония это что то похоже на это
не фильм круче !
Убогая игра я вам скажу !
Сюжет просто Е..нутый !
Это игра для дцп людей !
Не покупайте и не качайте это кальный кусок !
Так ей и надо.
С одной стороны- жаль... Квесты всё-таки не плохие, в отличие от киберрыгалова
Туда этим русофобам и дорога 😀
Вы же понимаете, что эти оценки тупо бомбинг?) Большинство плохих оценок оценок в регионе Турция выглядят примерно так "2 балла, потому что нет русского")))) Плюс еще Тодд триггернул со своими словами про "обновите комп") На самом деле игра вполне себе на 7 или 8 из 10. Она очень разносторонняя и порог вхождения слишком высок. Это не Спидурмен или ГоВ) Сам чуть не бросил после 5 часов, но когда разобрался в механике, играю с удовольствием.
>Она очень разносторонняя и порог вхождения слишком высок.
>Игра 23 года для массовой аудитории
Тебе самому не смешно?
Я не знаю, что в старфилд такого сложного, что бы в нем не разобраться, наоборот игра через чур упрощена.
Тем не менее, игра всё же лучшая в этом году. Уже сотню часов наиграл и не отпускает. У Bethesda вышла замечательная игра, как обычно.
Действительно норм? Не рофлишь? Я посмотрел пару стримов - не знаю - мне показалось скучновато,хотя тот же 4 Фолл,как бы я его не хейтил нормально зашёл...
Да
тебя что то другое походу не отпускает)
это тебе она понравилась и и явно до игры года ей далеко!меня хватило на 5 часов, снес к х... собачим эту игру года))
В Fallout 4 я помню обычный доп квест ещё поискать надо было. Здесь же как только попадаешь в город (а это первый час игры) становится доступен контент что выпадает один за другим. Представь если бы например в Skyrim после посещение первой пещеры где по квесту надо найти семейную реликвию или тип того по выходу из этой пещеры тебя бы тут же ждал другой квест и так пошло поехало.
Это прям один из основных плюсов. Раньше в их играх порой пока не дойдёшь до другого поселения можно было вообще ни на что не наткнутся от чего становилось скучно, ну вообще как повезёт. Тут же в этом плане по-другому контента в игре достаточно и он вполне добротно сделан, ну что касается авторского, а это основная часть квестов, локаций, короче самый смак что делали руками. А вот понравится или нет тут уже дело каждого, но говорить что игра фуфло ток потому что не вкатило как это делают многие тоже бредово.
Ну и в целом если охота сингл экшен рпг на долгие 10-ки часов. дабы погрузится и с концами и при этом делать что душе угодно, то лучше не найти. Причём благодаря сеттингу я бы не сказал что это прям типичная игра от беседки, ну как по мне они не врали что это самая масштабная их игра, да и чувствуется свежо что ли, но при этом так знакомо. Короче выделяется она всё таки от остальных и больше в хорошую сторону.
А если охота небольшой но насыщенный как геймплейно так и квестовый мир тот тут у Готики нет равных(хотя в плане квестов уж лучше морд Архолос поиграть). Или охота чисто квесты, да прописанные тогда те к ведьмаку. В этом и прикол, экшен рпг не так что бы много, ну таких прям известных и каждая со своим выгодным перед остальными стилем и тут он есть.