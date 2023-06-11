Робот-компаньон Васко из Starfield будет произносить имя игрока, как в Fallout 4 ©

Во время Starfield Direct Тодд Говард сообщил, что робот-компаньон Васко будет обращаться к игрокам по имени, которое они выберут сами.



Во время Direct мы смогли увидеть еще немного геймплея Starfield, в том числе момент, где персонаж игрока возвращается на корабль и его встречает Васко, один из компаньонов. Непосредственно перед посадкой Васко приветствует игрока, а Говард подтверждает, что да, "он даже может произнести ваше имя".



Конечно, это не первая игра Bethesda, в которой используется этот приятный штрих. В Fallout 4 робот-компаньон Кодсворт будет обращаться к вам по выбранному вами имени и приветствовать вас, когда вы вернетесь домой после выхода из убежища. Это позволяет предположить, что в Starfield будет использоваться база данных имен на выбор, как и в последнем однопользовательском приключении в Пустоши. В трейлере мы можем услышать, как Васко произносит: "Добро пожаловать домой, капитан Говард", и, честно говоря, кому не хочется услышать свое имя после звания капитана?



Мы пока не знаем, будут ли другие компаньоны обращаться к вам по имени, но, конечно, приятно видеть, как наш будущий друг-робот приветствует нас, когда мы возвращаемся с исследования планеты.



Starfield Direct была полна новой информации о Starfield, и, судя по тому, что мы уже видели, это будет очень захватывающее приключение.