"RPG нового поколения" Starfield не будет работать 60 FPS на Xbox, заявляют разработчики ©

Для владельцев консолей, предпочитающих играть с 60 кадрами в секунду, появились не самые приятные новости. Одна из самых ожидаемых RPG этого поколения — Starfield не сможет похвастаться особой производительностью на Xbox, даже на самой мощной Series X со своими 12,2 терафлопсами. Новая игра от Bethesda Softworks будет иметь фиксированное количество кадров, меньше 60 FPS.

Starfield использует настолько прогрессивные визуальные технологии, что разработчиками пришлось снизить планку производительности на консолях Xbox. Как отмечают в Bethesda, мощность Xbox позволяет иногда получать в игре 60 FPS, однако они зафиксировали отметку в 30 FPS для точного отображения потрясающей картинке в космосе. Во многом разработчики пошли на это, потому что не хотели жертвовать визуальным качеством в угоду современного стандарта производительности.

Думаю, это не будет сюрпризом, учитывая наши предыдущие игры, к чему мы стремимся. Всегда эти огромные открытые миры, полностью динамичные, гипердетализированные, где может случиться что угодно. И мы хотим это сделать. Это 4K в X. Это 1440 в S. Мы фиксируем его на 30 FPS, потому что мы хотим такой точности, мы хотим всего этого. Мы не хотим жертвовать ничем из этого. К счастью, в этом у нас все работает отлично. Это часто работает намного выше этого. Иногда это 60 FPS. Но на консолях мы блокируем его, потому что предпочитаем постоянство, когда вы даже не думаете об этом.

— объясняет гемдизайнер игры Тодд Говард.

Напомним, ранее отсутствие поддержки 60 кадров в секунду предсказали эксперты из Digital Foundry еще весной этого года.

Информация о производительности Starfield на консолях Xbox заставляет беспокоиться о состоянии версии игры на ПК. Разработчики никак не прокомментировали порт ролевого экшена и также не сообщили о вероятном обновлении с поддержкой 60 FPS, которое может выйти на консолях после релиза. Системные требования у игры получились неоднозначными. Starfield минимально требует GeForce 1070 Ti или Radeon RX 5700, но рекомендует GeForce RTX 2080 или Radeon RX 6800 XT.