Руководитель Bethesda говорит, что лучшие квесты Starfield могут быть вовсе не квестами

По словам руководителя издательства Starfield и Bethesda Пита Хайнса, некоторые из лучших квестов в ролевой игре могут быть даже не собственно квестами, а скорее удивительными моментами или историями, найденными в ходе исследования и различных действий.
Выступая сегодня на Gamescom 2023, Хайнс рассказал о своем собственном опыте прохождения Starfield. Вскользь упомянув о том, что он провел в Starfield около 150 часов и он еще много чего не увидел, Хайнс не преминул дать игрокам несколько полезных советов.
Мой единственный совет - не игнорируйте активности. Это похоже на разовые вещи, которые дает вам игра, но там есть некоторые удивительные вещи, которые даже не похожи на настоящий квест, но перенесут вас в удивительные места, к удивительным историям.
Мы призываем вас играть в эту игру, как в любую другую игру [Bethesda Game Studios]: делайте то, что хотите, идите туда, куда хотите, будьте тем игроком, которым хотите быть, испытайте этот мир и посмотрите, что произойдет.
— заключил Хайнс, подчеркивая важность решений игрока и повествования в Starfield.
Если спросить любого человека о его воспоминаниях о таких играх, как Skyrim и Fallout 4, он расскажет вам о каком-нибудь безумном моменте, совершенно не похожем на привычный. Игры Bethesda всегда масштабны, и Starfield явно не исключение, и похоже, что студия приложила немало усилий, чтобы скрыть все аспекты, которые игроки смогут открыть для себя в свое удовольствие.
Меня интересует один говард его вопрос - при заходе в здание нам так же придётся грузится в отдельную локацию в 2023 году?
Это позволяет разгрузить компьютер и сделать интерьер более насыщенным. Хотя конечно и снижает погружение. В целом не ужас-ужас.
лучше уж так и останется как в старых играх беседки, поверь. Иначе объекты летать начнут
Думаю да, видно что движок по сути остался старый. Бесшовности мира не будет.
Придётся, забыл кто игру делает?
Учитывая, что при входе в корабль подгрузка 2 секунды занимает, ты можешь оказатсья прав в случае с большими интерьерами и нпс в нем)
А лучшая игра это и не эта игра)
Ок, развлекай себя сам.
Мой единственный совет - не игнорируйте торренты. Это похоже на разовые вещи, которые дает вам интернет, но там есть некоторые удивительные вещи, которые даже не похожи на настоящий покупки, но перенесут вас в удивительные места, к удивительным историям.
Если спросить любого человека о его воспоминаниях о таких играх, как Skyrim и Fallout 4, он расскажет вам о каком-нибудь безумном моменте, совершенно не похожем на привычный.
Я обычный веловек. Играл и в то в и в то по +100 часов. Никаких безумных моментов, всё по обычному, баги в расчет не беру, то есть там нет таких моментов, каких нет в других играх. Так что лживое высказывание.
Значит, плохо искал.