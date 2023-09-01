Руководитель издательства Bethesda представил фиктивную справку, чтобы отмазать игроков Starfield от работы ©

Когда ищешь повод отпроситься с работы, чтобы поиграть в видеоигры, всегда стараешься получить разрешение от высшего руководства. Для тех же поклонников Starfield, которые хотят освободиться от оков капитализма, уйдя с работы, один из руководителей Bethesda предложил "официальный" выход.

Глава издательского отдела Bethesda Пит Хайнс опубликовал шаблонную извинительную записку для всех поклонников Starfield, которые в преддверии официального релиза игры 6 сентября начинают чувствовать себя немного... лихорадочно. На своей странице в Twitter он выложил фальшивую справку от врача, чтобы помочь тем, кто хочет ознакомиться с новейшей игрой Bethesda.

В записке Хайнса, где он также берет на себя роль доктора медицины, LAN, PhD, ARS и главного врача Constellation Group, он объясняет, что тот, кто ее написал, "в настоящее время проходит курс лечения от инфекции, полученной в результате укуса Ашты в недавней экспедиции на Тау Цети II", так что любой работадатель вполне может и должен поверить ему на слово. И хотя это явно шутка, Пит вынужден был уточнить, что он не врач, поскольку, похоже, многие попытаются использовать этот документ и его подпись, чтобы отлынивать от своих обязанностей.

Это не первый случай, когда разработчики пытаются помочь вам освободиться от работы, чтобы поиграть в их игру. Так, накануне выхода Baldur's Gate 3 (3 августа) Larian Studios разместила бланк "запроса на особое разрешение" и предложила игрокам передать его своим руководителям, чтобы они могли посвятить несколько рабочих дней обширному миру ролевой игры. Starfield, которая также обещает 1000 планет и побочных заданий, похоже, еще одна игра, которая может отнять у вас все свободное время. Кроме того, Хайнс уже не в первый раз предлагает геймерам взять больничный, чтобы поиграть в их игру. За два дня до релиза Fallout 4, он поделился гораздо более коротким и простым вариантом больничного.

Записка от Хайнса, судя по всему, является более официальной версией фанатской версии бланка отгула, созданной сообществом Starfield Beyond. Хотя, как и в случае с Larian Studios при релизе Baldur's Gate 3, официальная записка от кого-то из команды разработчиков должна с большей вероятностью обеспечить вам отгул, необходимый для "исцеления" от "укуса Ашты".

Ранний доступ к Starfield открылся сегодня, а официальный мировой релиз игры состоится уже 6 сентября.