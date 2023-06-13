Running With Scissors посмеялась над решением разработчиков Starfield: "Люди все еще защищают 30 fps в 2023 году?" ©

Running With Scissors, студия-разработчик недавней Postal 4: No Regerts, а также серии Postal в целом, написала странное сообщение в Twitter, чтобы подшутить над Starfield и выбором Bethesda выпустить ее при 30 fps на Xbox Series X и S.

Сообщение довольно явное и очень прямое:

Люди все еще защищают 30 fps в 2023 году?.

В более позднем твите Running With Scissors также указал, что Postal 4 работает при 60 fps на всех платформах.

Трудно сказать, чем вызвана это язвительное замечание между студиями-разработчиками. По мнению одних, причиной стала недавняя перепалка между Running With Scissors и Microsoft в связи с отказом редмондской компании издавать Postal 4 на Xbox.

Другие отмечают, что это не совсем в хорошем вкусе для студии, создавшей такую игру, как Postal 4, выпущенную в очень нестабильных технических условиях и не совсем любимую критиками и публикой, нападать на такую колоссальную работу, как Starfield, из-за технических проблем, да еще и давать повод для сравнения игр, что откровенно абсурдно, учитывая огромные различия между ними.

Starfield выйдет 6 сентября 2023 года на PC и Xbox Series X/S.