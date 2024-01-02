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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 5 144 оценки

Русификатор для Starfield преодолел важный этап - теперь весь основной сюжет отредактирован и вычитан

AceTheKing
Новости

Как стало известно, в конце декабря русификатор текста для Starfield получил важное обновление: в версии 0.63 сюжетная линейка квестов на 100% проверена и вычитана. Таким образом, теперь можно завершить основной сюжет игры с корректным переводом, больше никаких смысловых ошибок из-за DeepL.

По словам куратора перевода, ещё могут встречаться некоторые разногласия в терминологии, но если вы их увидели - это баг и уже в следующих версиях он будет исправлен. Помимо этого в версии 0.63 было исправлено ещё примерно 700 строчек диалогов связанных с ошибками обращений.

Кроме того, куратор сообщила, что уже проверено и исправлено чуть больше половины от всех диалогов в игре, а ориентировочная дата окончания ручной работы над переводом — весна 2024 года.

Скачать последнюю версию русификатора можно с нашего сайта.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
AndralStormborn

Хорошая новость

10
0ncnjqybr

Ну, теперь-то игра точно раскроется.

Ведь раскроется, да? ;)

3
Cakcop

Жалко людей, которым приходится работать с этим дерьмом :((

0