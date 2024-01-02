Русификатор для Starfield преодолел важный этап - теперь весь основной сюжет отредактирован и вычитан

Как стало известно, в конце декабря русификатор текста для Starfield получил важное обновление: в версии 0.63 сюжетная линейка квестов на 100% проверена и вычитана. Таким образом, теперь можно завершить основной сюжет игры с корректным переводом, больше никаких смысловых ошибок из-за DeepL.
По словам куратора перевода, ещё могут встречаться некоторые разногласия в терминологии, но если вы их увидели - это баг и уже в следующих версиях он будет исправлен. Помимо этого в версии 0.63 было исправлено ещё примерно 700 строчек диалогов связанных с ошибками обращений.
Кроме того, куратор сообщила, что уже проверено и исправлено чуть больше половины от всех диалогов в игре, а ориентировочная дата окончания ручной работы над переводом — весна 2024 года.
Скачать последнюю версию русификатора можно с нашего сайта.
Хорошая новость
Ну, теперь-то игра точно раскроется.
Ведь раскроется, да? ;)
Жалко людей, которым приходится работать с этим дерьмом :((