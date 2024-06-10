Русификатор Starfield добавили в Creations: перевод стал доступен и на Xbox Series X/S

Вчера компания Microsoft и Bethesda Game Studios объявили о выпуске инструментария Creation Kit для создания модов для Starfield.
Сегодня состоялся выход мода Unofficial Russian Translation - русификатора для игры. Куратор перевода Segnetofaza уже добавила его на платформу Creations. Теперь он доступен для PC и Xbox Series X/S.
По словам создателей русификатора, перевод все ещё находится в разработке, поэтому может содержать ошибки и неточности перевода. Однако вся игра теперь доступна на русском языке на всех вышедших платформах, что определенно добавит русскоязычным пользователям комфорта при прохождении игры.
Напомним, на нашем сайте доступен самый актуальный русификатор текста и даже дубляж игры на русский язык.
Жду дополнение, и попробую сыграть в ящик. Надеюсь, к тому времени наклепают и других годных модов
Segnetofaza, спасибо за труд!
Жду дополнение, и попробую сыграть в ящик. Надеюсь, к тому времени наклепают и других годных модов
Чел, тебе еще рано, по живи, ты еще ведь молодой))
Совмещу приятное с полезным, как грится)
Засекаем, через сколько его удалят с Creations. Санкции, в конце-концов, все дела...
На рус-яз санкции не вводили (разве что в недалеких странах). Это элементарная русофобия.
Тебе виднее. Ты ведь этот, ну как его...
А ты вообще кто, бл..ть?)
Какие санкции ?
Ты чего ? Скреп на...бнул?