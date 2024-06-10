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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 090 оценок

Русификатор Starfield добавили в Creations: перевод стал доступен и на Xbox Series X/S

AceTheKing
Новости

Вчера компания Microsoft и Bethesda Game Studios объявили о выпуске инструментария Creation Kit для создания модов для Starfield.

Сегодня состоялся выход мода Unofficial Russian Translation - русификатора для игры. Куратор перевода Segnetofaza уже добавила его на платформу Creations. Теперь он доступен для PC и Xbox Series X/S.

По словам создателей русификатора, перевод все ещё находится в разработке, поэтому может содержать ошибки и неточности перевода. Однако вся игра теперь доступна на русском языке на всех вышедших платформах, что определенно добавит русскоязычным пользователям комфорта при прохождении игры.

Напомним, на нашем сайте доступен самый актуальный русификатор текста и даже дубляж игры на русский язык.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
ViscousNetharion

Жду дополнение, и попробую сыграть в ящик. Надеюсь, к тому времени наклепают и других годных модов

Segnetofaza, спасибо за труд!

0
UralGames83Ru

Жду дополнение, и попробую сыграть в ящик. Надеюсь, к тому времени наклепают и других годных модов

Чел, тебе еще рано, по живи, ты еще ведь молодой))

2
ViscousNetharion UralGames83Ru

Совмещу приятное с полезным, как грится)

0
RavinSakara

Засекаем, через сколько его удалят с Creations. Санкции, в конце-концов, все дела...

-2
Kolyambus

На рус-яз санкции не вводили (разве что в недалеких странах). Это элементарная русофобия.

3
ViscousNetharion

Тебе виднее. Ты ведь этот, ну как его...

А ты вообще кто, бл..ть?)

-4
ilself

Какие санкции ?

Ты чего ? Скреп на...бнул?

0