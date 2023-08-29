Русскую текстовую локализацию Starfield оценили в 20 млн рублей

Уже точно подтверждено, что Starfield будет без официальной русской локализации, но некоторые игроки надеялись на перевод от энтузиастов или хотя бы на машинный перевод "через несколько дней". Но, судя по всему, даже с этим возникнут большие проблемы, объём текста действительно впечатляющий.
Участники форума Zone of Games сообщили, что имеют доступ к файлам локализации Starfield из пресс-копии игры. Им удалось выяснить, что всего в игре пресутсвуют около 1 миллиона 700 тысяч слов на английском без дубликатов и более 159 тысяч строк. Это самый большой объём среди западных ААА-игр.
По оценкам пользователя 0wn3df1x, известного по переводу ряда игр, средняя стоимость текстовой локализации Starfield, в лучшем случае, составит около 20,2 миллиона рублей
Для перевода этого объёма небольшой команде понадобятся два года ежедневной непрекращающейся работы (по 8 часов минимум), ещё год или два уйдёт на тестирование и редактуру для доведения до ума. Но это при ежедневной упорной работе.На перевод Baldur's Gate II, где почти на 700 тысяч слов меньше, ушло 4 года, так как такое продолжительное время поддерживать ежедневные темпы большого объёма перевода было невозможно. При повторении ситуации на перевод уйдет около 6-7 лет.Такими проектами должны заниматься крупные студии локализации за большие деньги.
Игнорирую любую игру не переведенную на русский. Прекрасно живу и всем советую.
Ти што ниграматный и низнаешь анклийский даше на базавом уравне? УуУУу( Йа даше фильме сматрю в аригинале, што там панимать та? Ну ты даеш
(с) пятиклассник Вася, который даже слово Hello не осилит без гугл-переводчика
а вот и Васенька
Это например?
А что плохого в изучении иностранного языка, который дает преимущество в том, что у тебя появляется доступ к большему количеству контенту?
сейчас ИИ переводит все за щелчок пальцев - уже пару раз играл с таким переводом , почти не отличить от человеческого .. так что забейте , какие нафиг 20кк..
Ксеноблейд 2 и 3 с таким переводом прошёл. Всё вполне понятно и вменяймо.
этот типок не в роскосмосе работает?
20 лямов, чтобы текст через промт прогнать. Губа не дура.
Тодди уже три раза продаст Starfield пока перевод делается.
А сколько он ещё патчей за это время выпустит...
Малютка Тодди !
Для тех кто не понял это для проф локализации. Углепластик от нейросетей и промта выйдет куда быстрей и дешевле. Качество конечно будет соответствующие ....
если все так же как в скае и фоле, ведь движок тот же. Так? То неронка, как бомжопромты не смогут по щелчку пальцев перевести допустим скрипты. Ведь в чудо играх безседы нужно вносить перевод и в скрипты, а это только руками.
Нужно каждый скрипт декопилировать затем перевести и обратно закомпировать. Я написал самую простую схему, но на самом деле, есть много моментов усложняющих этот процесс и это только руками. Да есть проги облегчающие эту рутину, но они не отменяют руки.
чего? текстовая 20 лямов? ахахаха
ну да как сказали пропустить через нейронку и балду пинать с 20 лимонов кулстори че
2023 год есть нейросети. ИИ... Они что, вручную типо хотят как бабкины времена ? Делаешь через ИИ, беглая редактура, выпускаешь. Игроки играют ноют на форуме про ошибки, исправляешь тем самым экономишь, на редактуры есть игроки - профит
Ну так сделай давай, лол. Всё ж просто, ты уже всё понимаешь и во всём разобрался (разобралась?). Ждём всей палатой от тебя качественный перевод. Чтоб к следующей пятнице был готов.
Его и так наверняка в день релиза сделают.
В Шерлоке от хохлов и в ЗВ быстро выходили, день в день с релизом, думаю пока репак будут делать и сабы уже готовы будут.
Мне кажется перевод у них есть, если объем такой огромный и требует "бесчисленного" количества времени, то нельзя сначала заявить, что русский будет, а через пару месяцев переобуться. Не зря пустили слух, что русские субтитры выйдут спустя какое-то время после релиза, как только шумиха вокруг игры спадет, они зальют русские субтитры без анонса, чтобы на старте их камнями не закидали и не упали продажи
Интересно закидывать камнями будут лично Тодда ? :)
Там всего лишь надо немного после нейронки подредактировать, тупо пару раз перечитать и ошибки исправить, один человек это за пару недель сделает, в ЗВ машинный перевод отличный был, который за пару часов после релиза выкатили, что они там 2 года мусолить собрались.
Многабукафф, дайте 20 лямов <3
В TES Online сколько текста было?
Куда меньше,в онлайне его в целом не слишком много было на старте,даже сейчас куда меньше чем 1м700т.
Ребята, которые делали фанатский перевод RuESO до локализации, писали про примерно 700к строк на момент анонса оф перевода.
UPD: Можно найти даже интервью разрабов о работе над переводом, где плюс минус те же цифры.
О_о... Что-то прям дофига текста анонсировано на на 1 лям 700 тысяч слов. Беседка что, решила таки вернуться во времена Морровинда, откинув в сторону начавшуюся с Обливиона упрощенку?
1 сентября уже полюбому будет лежать на трекерах с машинным переводом))
Ну... когда что-то выйдет как раз можно будет в полную версию играть. Я сразу настроился на то, что об игре в ближайшие годы можно спокойно забыть.
Извините, конечно, но это элементарное неуважение к игрокам. Русскоязычных геймеров ОГРОМНОЕ количество. И не надо тут мне с пеной у рта орать, что "нужно выучить хотя бы на базовом уровне английский, а если ты не можешь или не хочешь, то ты дебил"! Я знаю английский, что бы перевести более-менее текст игры в диалогах и разбираться в игровом меню. НО! Мне комфортнее играть на РОДНОМ ЯЗЫКЕ, а не ломать голову правильно ли я перевёл NPC. Плюс к этому есть слэнг и мой даже неплохой перевод может потерять смысловую нагрузку. Играть нужно с комфортом и в удовольствие. Что за мода пошла в угоду политической повестке или ещё какой-либо ущемлять права русскоязычных игроков? В конце концов мнений о происходящем много, геймеры, говорящие и думающие на русском, тоже сильно отличаются по взглядам и равнять всех под одну черту- это неправильно. Беседка, окстись! ( вот ЭТО ни на один язык не переведут...)
Сейчас модно не уважать все что связано с русскими, а если ты не следуешь этой моде то как минимум тебя заставят объясниться и извиниться . а как максимум - отменят
Я просто напомню, что в этой игре изначально русский язык был заявлен
Ещё один болезный порвался. Да нафиг никому не упёрлось палки в колёса вставлять русскоговорящим игрокам. Игра в принципе мало на какие языки переведена. И русский в этом списке далеко не на первом месте по популярности в мире.
Русский язык в тройке по популярности уступая английскому и китайскому в том же стиме, держу в курсе
Игра была полностью переведена на русский язык еще в прошлом году, держу в курсе
Это называется "никому не уперлось вставлять палки в колеса"?
Мне кажется, разработчики Starfield раньше поборят свою "лень" и выпустят патч с локализацией на другие языки
На PS5 поиграю с русским переводом 1 сентября.
Губа не дура.
Да за эту сумму озвучить можно игру уже
Ну ты бы за сколько перевел 1 лям 700 тысяч слов? :)
Ну не вручную же, через нейронку прогнать бесплатно и всё, или вы мазохист в ручную хотели бы это делать, кому нужно в ручную пуст ьплатят, а мы и нейронкой обойдёися как в стар варсе джедай сурвайвор
за 200к долларов игру сделать? разве что какой то инди проектик маленький, у геймдевелопера зарплата в среднем от 2к начинается, а тебе еще нужны художник, аниматор, звукореж, програмист, тестировщик, менеджер проекта, вот у каждого зп в среднем будет 2-3к долларов в месяц + ко всему компы, офис, чай, печенье, уборщица, ну ты понял
Жаль,но ждем.
Well... shit.
Кто богатый? дайте деняг на русификатор.
Денег нет но вы держитесь! ;)
Походу мы в пролёте
Успокойтесь, машинный никто не отменял
Чёёёё, недалёкие, через нейронку прогоните за 3 часика будет вам перевод весь, а ручной человеческий перевод да ещё и за деньги нафиг не нужен, мыж не книгу читать написаную по всем правилам творчества будем, а тупо понять о чём речь идёт блин в обычной игре
тру
Ну кстати да, современные нейронки могут очень облегчить это вот всё, хотя конечно вычитывать за ними тоже придется долго, но хотяб не в ручную переводить
Уверен лол, что они бы так и делали. Нейронкой прогнали бы, а дальше редактура.
Да можно просто прогнать и выкинуть как и для стар варс джедай сурвайвор, перевода нейронки без вмешательства человека сойдёт. нужны в основном ток диалоги и субтитры чтоб отвечать в диалогах понимая о чём речь и что ответить, тут не нужно прям как в книге написано, корявый ру перевод нейронки сойдёт чтоб понять, игра больше про геймплей чем про разговоры, разговоры ток чтоб понять о чём речь поверхностно для не знающих инглиша совсем ну и даже не идеально как мне тож сойдёт, лично конечно буду на инглише играть, как будет хотяб корявый перевод накину в игру так как так удобней всё равно
Тут половина РФ прошли ГТА Сан Андреас с переводом про охлаждение трахания, бездумным машинным переводом, сделанным через переводчик за 10 минут. И ничего, нормально. Сейчас качество машинного перевода стало лучше в разы, и к тому же да, есть нейронные сети. Или раздувают бюджет чтобы подготовить аудиторию к сбору денег на перевод, или просто глупость
За это время проще выучить английский
Думаю 20 миллионов это чистыми, а в реальности нужно еще 20 на откаты и того получается 40 миллионов :)
Гоните этого эксперта ссаной метлой, не может быть там столько диалогов. Беседка ни разу про это не сказала во время своих анонсов, а мы все помним как она любит хвастаться
Ну либо у стримеров на ютубе проходить кто анг хорошо знает, хотя бы сюжетку, либо сидеть с переводчиком под рукой, заодно и анг поучить можно.
А машинный перевод тоже не два дня ждать, через пол года выкатят может.
Не удивлюсь, если локализацию как раз убрали из-за этой неадекватной цены лол.
диабло стоила еще дороже на 1/3 и все ок купили
Я про цену локализации - 20 миллионов рублей за текстовую локализацию.
А не про цену Starfield.
вполне, часто локализацию отдают на аутсорс, хотя проще своих пару русяз голов держать там штаных
Хватит минусить новости, у нас не средние века, чтобы свинец в глотку заливать.
чувак это норма.люди не довольны таким развитием событий
Поэтому нужно засрать репортёра.
Посмотри на комменты. 90% комментов разной направленности утонули в минусах. Дети перед сном расчехлили минусометы и лепят их просто чтобы были.
Основная аудитория данного ресурса это школота, а минусы это способ хоть как-то напакостить. Адекватные ресурсы уже давно перешли только на систему поощрения, даже пресловутый МЫЛАРУ
По логике этих истеричек - да :D Они с чего-то решили, что будет фулл перевод за пару дней, а теперь им дали за щеку бибу, сказав, что это не реально. Ребятишки расстроились и пошли ставить минусики от досады.
Каким таким? Предсказуемым?
Я даже не уча английский, а просто читая с переводчиком, смотря фильмы и играя в оригинале, уже без проблем понимаю английский текст и почти без проблем речь. Зачем годами страдать по переводам, если можно за эти же годы без особого напряга настолько привыкнуть к инглишу, что он будет восприниматься почти так же, как русский.
А что с ёб*лами, фанбои? Откуда столько гневных выпуков и аж 30 минусов? Чего порвались-то? :D Вы, клоуны, реально думали, что за пару дней какой-то добряк забацает Б.Е.С.П.Л.А.Т.Н.О. локализацию такой большой игры?
Мы русские с нами бог (:
Незавидное будущее российского гейминга. Мало того, что чужие собственные игры для ру региона не продают, так ещё и свои как липку готовы ободрать.))
Ахахавхахвха, [блин], не зря английский учил
ахахахахах непаиграть, учите английский =)
учи тоже и иди на англоязычные сайты - че ты тут тогда делаешь
ну английский международный язык он не только в играх пригодиться .например сколько у вас танков?где ваш командир?
ага. Нейм юр дивижн!Телл зе теск оф юр дивижн!Сей юр колл саин анд калл саин оф зе командер, suka blayd!!!