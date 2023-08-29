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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 739 оценок

Русскую текстовую локализацию Starfield оценили в 20 млн рублей

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butcher69
Новости

Уже точно подтверждено, что Starfield будет без официальной русской локализации, но некоторые игроки надеялись на перевод от энтузиастов или хотя бы на машинный перевод "через несколько дней". Но, судя по всему, даже с этим возникнут большие проблемы, объём текста действительно впечатляющий.

Участники форума Zone of Games сообщили, что имеют доступ к файлам локализации Starfield из пресс-копии игры. Им удалось выяснить, что всего в игре пресутсвуют около 1 миллиона 700 тысяч слов на английском без дубликатов и более 159 тысяч строк. Это самый большой объём среди западных ААА-игр.

По оценкам пользователя 0wn3df1x, известного по переводу ряда игр, средняя стоимость текстовой локализации Starfield, в лучшем случае, составит около 20,2 миллиона рублей

Для перевода этого объёма небольшой команде понадобятся два года ежедневной непрекращающейся работы (по 8 часов минимум), ещё год или два уйдёт на тестирование и редактуру для доведения до ума. Но это при ежедневной упорной работе.На перевод Baldur's Gate II, где почти на 700 тысяч слов меньше, ушло 4 года, так как такое продолжительное время поддерживать ежедневные темпы большого объёма перевода было невозможно. При повторении ситуации на перевод уйдет около 6-7 лет.Такими проектами должны заниматься крупные студии локализации за большие деньги.
-44
89
Комментарии: 89
Ваш комментарий
Wyzar

Игнорирую любую игру не переведенную на русский. Прекрасно живу и всем советую.

24
Famiclone

Ти што ниграматный и низнаешь анклийский даше на базавом уравне? УуУУу( Йа даше фильме сматрю в аригинале, што там панимать та? Ну ты даеш

(с) пятиклассник Вася, который даже слово Hello не осилит без гугл-переводчика

-28
Комментарий удален
Famiclone JustA_NiceGuy

а вот и Васенька

5
OculusMortem Famiclone
узнать кучу всего нового помимо игр

Это например?

2
akunamatatas Famiclone

А что плохого в изучении иностранного языка, который дает преимущество в том, что у тебя появляется доступ к большему количеству контенту?

-7
gliga142

сейчас ИИ переводит все за щелчок пальцев - уже пару раз играл с таким переводом , почти не отличить от человеческого .. так что забейте , какие нафиг 20кк..

17
sapov

Ксеноблейд 2 и 3 с таким переводом прошёл. Всё вполне понятно и вменяймо.

3
Da1F1
9
Alex40001

этот типок не в роскосмосе работает?

5
hatenemy

20 лямов, чтобы текст через промт прогнать. Губа не дура.

8
AT_Sagor

Тодди уже три раза продаст Starfield пока перевод делается.

6
Ивасик

А сколько он ещё патчей за это время выпустит...

0
John Shep

Малютка Тодди !

0
Deshlin

Для тех кто не понял это для проф локализации. Углепластик от нейросетей и промта выйдет куда быстрей и дешевле. Качество конечно будет соответствующие ....

5
Skorskis

если все так же как в скае и фоле, ведь движок тот же. Так? То неронка, как бомжопромты не смогут по щелчку пальцев перевести допустим скрипты. Ведь в чудо играх безседы нужно вносить перевод и в скрипты, а это только руками.

Нужно каждый скрипт декопилировать затем перевести и обратно закомпировать. Я написал самую простую схему, но на самом деле, есть много моментов усложняющих этот процесс и это только руками. Да есть проги облегчающие эту рутину, но они не отменяют руки.

0
Kot9lra street

чего? текстовая 20 лямов? ахахаха

5
Alex40001

ну да как сказали пропустить через нейронку и балду пинать с 20 лимонов кулстори че

4
Анжелика04

2023 год есть нейросети. ИИ... Они что, вручную типо хотят как бабкины времена ? Делаешь через ИИ, беглая редактура, выпускаешь. Игроки играют ноют на форуме про ошибки, исправляешь тем самым экономишь, на редактуры есть игроки - профит

4
I love my computer

Ну так сделай давай, лол. Всё ж просто, ты уже всё понимаешь и во всём разобрался (разобралась?). Ждём всей палатой от тебя качественный перевод. Чтоб к следующей пятнице был готов.

-2
tvorog8088 I love my computer

Его и так наверняка в день релиза сделают.

В Шерлоке от хохлов и в ЗВ быстро выходили, день в день с релизом, думаю пока репак будут делать и сабы уже готовы будут.

-1
Валерий Юриков

Мне кажется перевод у них есть, если объем такой огромный и требует "бесчисленного" количества времени, то нельзя сначала заявить, что русский будет, а через пару месяцев переобуться. Не зря пустили слух, что русские субтитры выйдут спустя какое-то время после релиза, как только шумиха вокруг игры спадет, они зальют русские субтитры без анонса, чтобы на старте их камнями не закидали и не упали продажи

3
ChillRocco

Интересно закидывать камнями будут лично Тодда ? :)

1
tvorog8088

Там всего лишь надо немного после нейронки подредактировать, тупо пару раз перечитать и ошибки исправить, один человек это за пару недель сделает, в ЗВ машинный перевод отличный был, который за пару часов после релиза выкатили, что они там 2 года мусолить собрались.

3
wdymBro

Многабукафф, дайте 20 лямов <3

2
РикоЧико

В TES Online сколько текста было?

1
samosan

Куда меньше,в онлайне его в целом не слишком много было на старте,даже сейчас куда меньше чем 1м700т.

1
AndrewSolt

Ребята, которые делали фанатский перевод RuESO до локализации, писали про примерно 700к строк на момент анонса оф перевода.

UPD: Можно найти даже интервью разрабов о работе над переводом, где плюс минус те же цифры.

2
Victor Dukoff

О_о... Что-то прям дофига текста анонсировано на на 1 лям 700 тысяч слов. Беседка что, решила таки вернуться во времена Морровинда, откинув в сторону начавшуюся с Обливиона упрощенку?

1
Kollich

1 сентября уже полюбому будет лежать на трекерах с машинным переводом))

1
Кей Овальд

Ну... когда что-то выйдет как раз можно будет в полную версию играть. Я сразу настроился на то, что об игре в ближайшие годы можно спокойно забыть.

1
13DarkArtem13

Извините, конечно, но это элементарное неуважение к игрокам. Русскоязычных геймеров ОГРОМНОЕ количество. И не надо тут мне с пеной у рта орать, что "нужно выучить хотя бы на базовом уровне английский, а если ты не можешь или не хочешь, то ты дебил"! Я знаю английский, что бы перевести более-менее текст игры в диалогах и разбираться в игровом меню. НО! Мне комфортнее играть на РОДНОМ ЯЗЫКЕ, а не ломать голову правильно ли я перевёл NPC. Плюс к этому есть слэнг и мой даже неплохой перевод может потерять смысловую нагрузку. Играть нужно с комфортом и в удовольствие. Что за мода пошла в угоду политической повестке или ещё какой-либо ущемлять права русскоязычных игроков? В конце концов мнений о происходящем много, геймеры, говорящие и думающие на русском, тоже сильно отличаются по взглядам и равнять всех под одну черту- это неправильно. Беседка, окстись! ( вот ЭТО ни на один язык не переведут...)

1
Famiclone

Сейчас модно не уважать все что связано с русскими, а если ты не следуешь этой моде то как минимум тебя заставят объясниться и извиниться . а как максимум - отменят

Я просто напомню, что в этой игре изначально русский язык был заявлен

1
I love my computer

Ещё один болезный порвался. Да нафиг никому не упёрлось палки в колёса вставлять русскоговорящим игрокам. Игра в принципе мало на какие языки переведена. И русский в этом списке далеко не на первом месте по популярности в мире.

-1
Famiclone I love my computer

Русский язык в тройке по популярности уступая английскому и китайскому в том же стиме, держу в курсе

Игра была полностью переведена на русский язык еще в прошлом году, держу в курсе

Это называется "никому не уперлось вставлять палки в колеса"?

0
Artery Kaulitz

Мне кажется, разработчики Starfield раньше поборят свою "лень" и выпустят патч с локализацией на другие языки

1
pcgame

На PS5 поиграю с русским переводом 1 сентября.

1
Spillik

Губа не дура.

0
L0iDly

Да за эту сумму озвучить можно игру уже

3
Oscilograf

Ну ты бы за сколько перевел 1 лям 700 тысяч слов? :)

6
L0iDly Oscilograf

Ну не вручную же, через нейронку прогнать бесплатно и всё, или вы мазохист в ручную хотели бы это делать, кому нужно в ручную пуст ьплатят, а мы и нейронкой обойдёися как в стар варсе джедай сурвайвор

-4
Augustus Pablo L0iDly

за 200к долларов игру сделать? разве что какой то инди проектик маленький, у геймдевелопера зарплата в среднем от 2к начинается, а тебе еще нужны художник, аниматор, звукореж, програмист, тестировщик, менеджер проекта, вот у каждого зп в среднем будет 2-3к долларов в месяц + ко всему компы, офис, чай, печенье, уборщица, ну ты понял

1
Да не важно

Жаль,но ждем.

0
MrDork

Well... shit.

0
VELENA-RU

Кто богатый? дайте деняг на русификатор.

0
ChillRocco

Денег нет но вы держитесь! ;)

2
vladan47rus

Походу мы в пролёте

-1
altair_nur
Что касается машинного… Нет, пока не в работе. Слишком большой объем вручную делать. План такой: сначала хочу убедиться что текст обратно в игру запаковывается, игра видит изменения, шрифты присутствуют или их возможно сделать. После этого попробуем текст перегнать с помощью DeepL с премиумом. В общем, ожидайте новостей в ближайшие дни ) Надеюсь они будут, и они будут позитивными.
Для сравнения, в Джедае недавнем было около 350 тыс слов, менее 50 тыс строк. И его перегон занял не мало времени (без премиума).

Успокойтесь, машинный никто не отменял

-1
Ivan Dro
-1
L0iDly

Чёёёё, недалёкие, через нейронку прогоните за 3 часика будет вам перевод весь, а ручной человеческий перевод да ещё и за деньги нафиг не нужен, мыж не книгу читать написаную по всем правилам творчества будем, а тупо понять о чём речь идёт блин в обычной игре

-2
Limgrave

тру

0
Oscilograf

Ну кстати да, современные нейронки могут очень облегчить это вот всё, хотя конечно вычитывать за ними тоже придется долго, но хотяб не в ручную переводить

1
AlexFullBeast

Уверен лол, что они бы так и делали. Нейронкой прогнали бы, а дальше редактура.

0
L0iDly Oscilograf

Да можно просто прогнать и выкинуть как и для стар варс джедай сурвайвор, перевода нейронки без вмешательства человека сойдёт. нужны в основном ток диалоги и субтитры чтоб отвечать в диалогах понимая о чём речь и что ответить, тут не нужно прям как в книге написано, корявый ру перевод нейронки сойдёт чтоб понять, игра больше про геймплей чем про разговоры, разговоры ток чтоб понять о чём речь поверхностно для не знающих инглиша совсем ну и даже не идеально как мне тож сойдёт, лично конечно буду на инглише играть, как будет хотяб корявый перевод накину в игру так как так удобней всё равно

0
Rey Harley

Тут половина РФ прошли ГТА Сан Андреас с переводом про охлаждение трахания, бездумным машинным переводом, сделанным через переводчик за 10 минут. И ничего, нормально. Сейчас качество машинного перевода стало лучше в разы, и к тому же да, есть нейронные сети. Или раздувают бюджет чтобы подготовить аудиторию к сбору денег на перевод, или просто глупость

9
GrYnT101

За это время проще выучить английский

-2
ChillRocco

Думаю 20 миллионов это чистыми, а в реальности нужно еще 20 на откаты и того получается 40 миллионов :)

-3
Rey Harley

Гоните этого эксперта ссаной метлой, не может быть там столько диалогов. Беседка ни разу про это не сказала во время своих анонсов, а мы все помним как она любит хвастаться

-4
danilukHF

Ну либо у стримеров на ютубе проходить кто анг хорошо знает, хотя бы сюжетку, либо сидеть с переводчиком под рукой, заодно и анг поучить можно.
А машинный перевод тоже не два дня ждать, через пол года выкатят может.

-4
AlexFullBeast

Не удивлюсь, если локализацию как раз убрали из-за этой неадекватной цены лол.

-5
Augustus Pablo

диабло стоила еще дороже на 1/3 и все ок купили

0
AlexFullBeast Augustus Pablo
диабло стоила еще дороже на 1/3 и все ок купили

Я про цену локализации - 20 миллионов рублей за текстовую локализацию.

А не про цену Starfield.

2
Augustus Pablo AlexFullBeast

вполне, часто локализацию отдают на аутсорс, хотя проще своих пару русяз голов держать там штаных

-4
IvanKote

Хватит минусить новости, у нас не средние века, чтобы свинец в глотку заливать.

-5
niko1989

чувак это норма.люди не довольны таким развитием событий

-1
IvanKote niko1989

Поэтому нужно засрать репортёра.

-1
Famiclone IvanKote

Посмотри на комменты. 90% комментов разной направленности утонули в минусах. Дети перед сном расчехлили минусометы и лепят их просто чтобы были.

Основная аудитория данного ресурса это школота, а минусы это способ хоть как-то напакостить. Адекватные ресурсы уже давно перешли только на систему поощрения, даже пресловутый МЫЛАРУ

0
I love my computer IvanKote

По логике этих истеричек - да :D Они с чего-то решили, что будет фулл перевод за пару дней, а теперь им дали за щеку бибу, сказав, что это не реально. Ребятишки расстроились и пошли ставить минусики от досады.

-1
I love my computer niko1989

Каким таким? Предсказуемым?

-1
Laicus

Я даже не уча английский, а просто читая с переводчиком, смотря фильмы и играя в оригинале, уже без проблем понимаю английский текст и почти без проблем речь. Зачем годами страдать по переводам, если можно за эти же годы без особого напряга настолько привыкнуть к инглишу, что он будет восприниматься почти так же, как русский.

-5
I love my computer

А что с ёб*лами, фанбои? Откуда столько гневных выпуков и аж 30 минусов? Чего порвались-то? :D Вы, клоуны, реально думали, что за пару дней какой-то добряк забацает Б.Е.С.П.Л.А.Т.Н.О. локализацию такой большой игры?

-5
ChillRocco

Мы русские с нами бог (:

1
Shеpard

Незавидное будущее российского гейминга. Мало того, что чужие собственные игры для ру региона не продают, так ещё и свои как липку готовы ободрать.))

-6
Саня Цукино Усаги

Ахахавхахвха, [блин], не зря английский учил

-8
Augustus Pablo

ахахахахах непаиграть, учите английский =)

-16
gliga142

учи тоже и иди на англоязычные сайты - че ты тут тогда делаешь

2
Nefilem gliga142

ну английский международный язык он не только в играх пригодиться .например сколько у вас танков?где ваш командир?

-6
mylovar Nefilem

ага. Нейм юр дивижн!Телл зе теск оф юр дивижн!Сей юр колл саин анд калл саин оф зе командер, suka blayd!!!

1