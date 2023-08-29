Русскую текстовую локализацию Starfield предварительно оценили в 20 млн рублей

Уже точно подтверждено, что Starfield будет без официальной русской локализации, но некоторые игроки надеялись на перевод от энтузиастов или хотя бы на машинный перевод "через несколько дней". Но, судя по всему, даже с этим возникнут большие проблемы, объём текста действительно впечатляющий.
Участники форума Zone of Games сообщили, что имеют доступ к файлам локализации Starfield из пресс-копии игры. Им удалось выяснить, что всего в игре присутствуют около 1 миллиона 700 тысяч слов на английском без дубликатов и более 159 тысяч строк. Это самый большой объём среди западных ААА-игр.
По оценкам пользователя 0wn3df1x, известного по переводу ряда игр, средняя стоимость текстовой локализации Starfield, в лучшем случае, составит около 20,2 миллиона рублей
Для перевода этого объёма небольшой команде понадобятся два года ежедневной непрекращающейся работы (по 8 часов минимум), ещё год или два уйдёт на тестирование и редактуру для доведения до ума. Но это при ежедневной упорной работе.На перевод Baldur's Gate II, где почти на 700 тысяч слов меньше, ушло 4 года, так как такое продолжительное время поддерживать ежедневные темпы большого объёма перевода было невозможно. При повторении ситуации на перевод уйдет около 6-7 лет.Такими проектами должны заниматься крупные студии локализации за большие деньги.
Игнорирую любую игру не переведенную на русский. Прекрасно живу и всем советую.
Ти што ниграматный и низнаешь анклийский даше на базавом уравне? УуУУу( Йа даше фильме сматрю в аригинале, што там панимать та? Ну ты даеш
(с) пятиклассник Вася, который даже слово Hello не осилит без гугл-переводчика
А что плохого в изучении иностранного языка, который дает преимущество в том, что у тебя появляется доступ к большему количеству контенту?
Например, названия триллиона новых полов:))).
сейчас ИИ переводит все за щелчок пальцев - уже пару раз играл с таким переводом , почти не отличить от человеческого .. так что забейте , какие нафиг 20кк..
Ксеноблейд 2 и 3 с таким переводом прошёл. Всё вполне понятно и вменяймо.
Согласен , по словам 0wn3df1x ему на перевод надо 3-4 года и 20кк денег , он что , собрался каждое слово через словарь переводить ? На первых порах можно через ИИ прогнать текст и закинуть как есть в игру , да будет корявенько , но хотя бы общий смысл можно уловить . А дальше уже вносить изменения , если надонатят.
Вот кстати да. Бывают мелкие затыки, но основной объём ии легко переваривает
Извините, конечно, но это элементарное неуважение к игрокам. Русскоязычных геймеров ОГРОМНОЕ количество. И не надо тут мне с пеной у рта орать, что "нужно выучить хотя бы на базовом уровне английский, а если ты не можешь или не хочешь, то ты дебил"! Я знаю английский, что бы перевести более-менее текст игры в диалогах и разбираться в игровом меню. НО! Мне комфортнее играть на РОДНОМ ЯЗЫКЕ, а не ломать голову правильно ли я перевёл NPC. Плюс к этому есть слэнг и мой даже неплохой перевод может потерять смысловую нагрузку. Играть нужно с комфортом и в удовольствие. Что за мода пошла в угоду политической повестке или ещё какой-либо ущемлять права русскоязычных игроков? В конце концов мнений о происходящем много, геймеры, говорящие и думающие на русском, тоже сильно отличаются по взглядам и равнять всех под одну черту- это неправильно. Беседка, окстись! ( вот ЭТО ни на один язык не переведут...)
Сейчас модно не уважать все что связано с русскими, а если ты не следуешь этой моде то как минимум тебя заставят объясниться и извиниться . а как максимум - отменят
Я просто напомню, что в этой игре изначально русский язык был заявлен
Арабы петицию сделали за отсутствие локализации игры. Вообще беседка это клеймо позора отсутствие кучи локализацией и при этом наличие только фср3, когда ежу понятно, что ртх карты у большинства, нежели рх. Ладно там ещё отсутствие интел хсе, но отсутствие длсс с их видимо не очень оптимизацией игры странное решение. И это под крылом майков главный экз их коробки, выход которого затянулся и выдают ещё такое
но как же... повестка "отмены"? Ведь они "единым фронтом" выступают.
Ну, лично я считаю, что если игры нет в нашем сегменте, или нет перевода (когда есть, что переводить, а не в стиле понятного интуитивно со школьного курса английского), или когда в стиме без бубна ничего не купить - надо играть с "цветом флага в редакторе", если вы понимаете, дабы нанести им удар по кошелькам и они живее перестали страдать ерундой. Уж точно не сходить с ума в стиле "я задолбаюсь со страной акка или сторонними сайтами с комиссией, но куплю это".
В общем, поддерживаю негодование!
Солидарен, братик. И это ещё ты не упомянул то, что русское/русскоговорящее модмейкерское комьюнити СТОЛЬКО ВСЕГО СДЕЛАЛА для игр Бесезды. - Беседка канеш поступила, мягко говоря, не самым лучшим и красивым образом.
Тут многие ошибочно пишут, что дело в знании/не знании международного. Но, дело отнюдь не в этом. Дело в том, что ребята из Беседки, кто принял такое решение и вырезании русского, поступили как нелюди.
Поговаривают, что был там и русский. Да и как без него. Это - третий, или четвёртый язык нашей планеты.
чего? текстовая 20 лямов? ахахаха
Мне кажется перевод у них есть, если объем такой огромный и требует "бесчисленного" количества времени, то нельзя сначала заявить, что русский будет, а через пару месяцев переобуться. Не зря пустили слух, что русские субтитры выйдут спустя какое-то время после релиза, как только шумиха вокруг игры спадет, они зальют русские субтитры без анонса, чтобы на старте их камнями не закидали и не упали продажи
Интересно закидывать камнями будут лично Тодда ? :)
Будут, ибо перевод есть, он готов, деньги за него тоже уплачены
Да как могут с этого продажи упасть? Кто-то там блед спит и видит, как бы этим русским поднасрать или что? Тот кто хочет поиграть, тому насрать на все эти повестки, Хогвардс тому пример. Никто не сможет отменить многомиллиардную корпорацию, из-за каких-то там малолеток в твиттере, одного человека еще ладно, но не целую компанию. Если кто-то делает хорошо и на совесть, с ними такие борцуны никогда не справятся, будут жрать их работу и просить еще.
Действительно, ведь не могут же разработчики игр чего-то обещать до выхода, а потом не выполнить обещенного. Такого не бывает.)))
Мало того, что это какая теория заговора, так ещё вы сами себе противоречите, так как "их на старте закидают камнями, а русские субтитры будут потом, чтобы их не закидали на старте камнями".
этот типок не в роскосмосе работает?
20 лямов, чтобы текст через промт прогнать. Губа не дура.
Я работаю немного в другом месте. Фрилансеры могут и за 8-10 перевести, как я указал в самом начале, но с этим будут серьёзные подводные камни. А так, по конторам в среднем выходит двадцать лямов. Но это не такая большая сумма.
Тут стоит учитывать то, сколько времени будут люди работать над переводом и сколько людей будет работать. В итоге по расчётам и получится, что средний переводчик за свою работу будет получать всего ~35 рублей до вычета налогов и так далее.
ок а куда остальные 19 делась?
35 в день? в месяц? в год? за букву? за строку?
Если учитывать фронт работ и исходящие из него сроки, от которых будут набираться человеческие ресурсы, то там, за постоянную работу над одной и той же игрой, участвующие будут получать по 35 тысяч в месяц до вычета налогов - и это если все будет делиться поровну.
Но в реальности все может быть еще хуже: издатель нанимает популярную компанию за какой-нибудь средний прайс в 0.12 $ за слово и комплект перевод+редактура+тестирование перевод. По документам (а затем в титрах) фигурируют тимлид, два редактора, 4 переводчика и 4 помощника. А в реальности весь текст пилится на куски и затем отсылается на аутсорс фрилансерам и малоизвестным конторам, которые не могут пробиться к издателю и берут немного меньше. И вот они, целой ордой, переводят всю игру в "заавторстве". А потом это все уходит на аутсорс к командам контроля качества. А первая компания в это гребёт разницу и всю славу.
Для тех кто не понял это для проф локализации. Углепластик от нейросетей и промта выйдет куда быстрей и дешевле. Качество конечно будет соответствующие ....
если все так же как в скае и фоле, ведь движок тот же. Так? То неронка, как бомжопромты не смогут по щелчку пальцев перевести допустим скрипты. Ведь в чудо играх безседы нужно вносить перевод и в скрипты, а это только руками.
Нужно каждый скрипт декопилировать затем перевести и обратно закомпировать. Я написал самую простую схему, но на самом деле, есть много моментов усложняющих этот процесс и это только руками. Да есть проги облегчающие эту рутину, но они не отменяют руки.
Тодди уже три раза продаст Starfield пока перевод делается.
А сколько он ещё патчей за это время выпустит...
Малютка Тодди !
ну да как сказали пропустить через нейронку и балду пинать с 20 лимонов кулстори че
2023 год есть нейросети. ИИ... Они что, вручную типо хотят как бабкины времена ? Делаешь через ИИ, беглая редактура, выпускаешь. Игроки играют ноют на форуме про ошибки, исправляешь тем самым экономишь, на редактуры есть игроки - профит
Ну так сделай давай, лол. Всё ж просто, ты уже всё понимаешь и во всём разобрался (разобралась?). Ждём всей палатой от тебя качественный перевод. Чтоб к следующей пятнице был готов.
насколько я знаю нормальных бесплатных для коммерческого использования сетей для перевода то нет. так что наверно будут батаны сидеть со словарями всякими типа этимологического словаря и всяких крылатых выражений и шуток прибауток енгланда.
ну подписка на хорошую сеть думаю дешевле 20 лямов?
Мне кажется, разработчики Starfield раньше поборят свою "лень" и выпустят патч с локализацией на другие языки
Поговаривают, что он имеет место быть, но они его взяли и вырезали..(
тут не лень, а политика. Думаю они сами не особо ради терять рынок русскоязычный...
Кто богатый? дайте деняг на русификатор.
Денег нет но вы держитесь! ;)
Хаха :DDD
всем срать на проф переводчик. ждем от яндекса в первые дни и большего не нужно !
К примеру прошел ремейк деда с переводчиком который завезли за пару дней, прошел без проблем и по кайфу
шо за переводчик?
я качаю с сайта , они там же даже делают озвучки для игр, вот к примеру выпустили машинную озвучку Baldur’s Gate 3, сайт называется zoneofgames
Ну 20 лимонов наверное просят за ручной перевод но это так тупо, проще и быстрее(а главное экономичнее) реально нейронной перевести и шлифануть группой человек так 20-30. Как неплохой пример star wars old republic там группа энтузиастов сделала неплохой автопереводчик с ручной корректировкой и скажу так сюжет и задания переведены очень неплохо с соблюдением лора и остальных мелочей(правда несколько опций надо выбирать перед установкой по типу пола персонажа). Так что думаю могут за +- месяц сделать читабельный перевод(не идеальный но резать глаза не должен) но тут надо знать сколько людей будут это делать тогда будут и примерные сроки
Не, ну пример отличный. Хелп ми, фоллоу ми, ай кэнт опен зе дор. Это ж такие сложные фразы, и главное - вся игра из них состоит! А ты покажи перевод нейронки большого сложного предложения с терминами, игра то про космос. Как они не прокачались, машинный перевод все еще очень не очень, я сам через DeepL сотни страниц переводил и правил. На ура переводит только очень простой текст.
в 100 раз цену завысили.
Стоп если у джедаев было 350 тыщ слов и его за 2 миллиона озвучили полностью,а тут в пять раз больше текста и только за текст просят в десять раз больше?
Озвучание ≠ текстовый перевод.
350 тысяч слов в джедае ≠ 350 слов в диалогах озвучания.
И самое главное но - озвучание джедая выполнялось на добровольных началах и энтузиазме, а не для заработка. Сборы там были чисто символические.
Я же веду речь о стоимости профессионального перевода текста + редактуры + LQA у контор.
Перевод можно сделать так же качественно и за меньшую цену
тупой развод на деньги ты делаешь ,а не профессиональный перевод
Не буду долго заострять внимание на этой новости и читать комменты, просто мысленно скажу: "Х им на воротник".
В TES Online сколько текста было?
Куда меньше,в онлайне его в целом не слишком много было на старте,даже сейчас куда меньше чем 1м700т.
Ребята, которые делали фанатский перевод RuESO до локализации, писали про примерно 700к строк на момент анонса оф перевода.
UPD: Можно найти даже интервью разрабов о работе над переводом, где плюс минус те же цифры.
Многабукафф, дайте 20 лямов <3
Ну... когда что-то выйдет как раз можно будет в полную версию играть. Я сразу настроился на то, что об игре в ближайшие годы можно спокойно забыть.
Там всего лишь надо немного после нейронки подредактировать, тупо пару раз перечитать и ошибки исправить, один человек это за пару недель сделает, в ЗВ машинный перевод отличный был, который за пару часов после релиза выкатили, что они там 2 года мусолить собрались.
Поиграли)))
ага...секстиллионов
Больше похоже на рекламу игры
Что за развод? лол
Губа не дура.
Да за эту сумму озвучить можно игру уже
Ну ты бы за сколько перевел 1 лям 700 тысяч слов? :)
Ну не вручную же, через нейронку прогнать бесплатно и всё, или вы мазохист в ручную хотели бы это делать, кому нужно в ручную пуст ьплатят, а мы и нейронкой обойдёися как в стар варсе джедай сурвайвор
за 200к долларов игру сделать? разве что какой то инди проектик маленький, у геймдевелопера зарплата в среднем от 2к начинается, а тебе еще нужны художник, аниматор, звукореж, програмист, тестировщик, менеджер проекта, вот у каждого зп в среднем будет 2-3к долларов в месяц + ко всему компы, офис, чай, печенье, уборщица, ну ты понял
Да Васян за бутылку водки сделает пару инди игр, на сдачу еще старфилд переведет и озвучит с собутыльниками. Так все и работает
О_о... Что-то прям дофига текста анонсировано на на 1 лям 700 тысяч слов. Беседка что, решила таки вернуться во времена Морровинда, откинув в сторону начавшуюся с Обливиона упрощенку?
Жаль,но ждем.
Well... shit.
смотрел скрины файлов с текстовыми символами. например китайские иероглифы там не увидел, хотя перевод на китайский язык будет. так что может так только в предрелизной версии
В baldur's gate 3 кстати было много ляпов в переводе. И местами вообще было переведено неправильно.
Перевод от нейросети такой:
Так его тоже потом надо сидеть править, где-то не тот оборот, где то не перевёл, где-то ещё что-то)
Они мягко сказать ахринели
Куда деньги кидать?
Помню когда то давно переводили какую то игру и там тоже сумма не маленькая была так после перевода всей суммы переводчики пропали и перевод для игры встал (не помню что за игра может кто то вспомнит)
Тут тоже сумма не маленькая (20 миллионов) могут и так же поступить
А потом ещё и за DLC 20 миллионов.)
Готов перевести за 10 лямов. обращаться в лс, хехе
Лариан студио это не остановило и они перевели BG3.
Лариан не уходила с российского стима поэтому и был русский перевод а вот беседка ушла
Без русского языка игру меньше будут в РФ пиратить. Профит. 😆
Это будет лол-кек если соберут эту сумму и пока будут переводить 4 года,беседка сама официально выпустит через полгода перевод.
Успокойтесь, машинный никто не отменял
1 сентября уже полюбому будет лежать на трекерах с машинным переводом))
Какие 20 млн? какие 2 года? сейчас все переводится нейросетью, дальше редактор управится за пол года максимум, это если в идеал делать.
Кто-то видимо опять чисто по российски, по девяностым хочет сверхприбыли срубить. Даже если каждый пук озвучивать известнопопулярными в России актёрами и то, после моей собственной калькуляции, в два раза меньше выходит. "Оценили" они..
Ага, это как новость недавно была про доработку Российской ОС))
По моим скромным прикидкам, это они хотят точно по такой же бизнес схеме, как и подрядчики с организаций рубят. 16 - 17 миллов се в карман положит "предприимчивое" "лицо", лям на оборудование, два - три на акчуал джоб ов переводчиков. Мутят схемы "ребята"..)) Россия, Россия нэва чейндж..)) А по меркам среднестатиста, живущего по всем многочисленным правилам в "нашей" стране за известным кольцом, да и в кольце таких тоже не мало - даже 10 лямов - целое состояние, на зарабатываения которого уходит вся жизнЯ.(
6-7 лет... за пару лет можно нормально выучить язык чтобы хотя бы понимать ключевые моменты диалогов
За это время проще выучить английский
Чёёёё, недалёкие, через нейронку прогоните за 3 часика будет вам перевод весь, а ручной человеческий перевод да ещё и за деньги нафиг не нужен, мыж не книгу читать написаную по всем правилам творчества будем, а тупо понять о чём речь идёт блин в обычной игре
тру
Ну кстати да, современные нейронки могут очень облегчить это вот всё, хотя конечно вычитывать за ними тоже придется долго, но хотяб не в ручную переводить
Уверен лол, что они бы так и делали. Нейронкой прогнали бы, а дальше редактура.
Да можно просто прогнать и выкинуть как и для стар варс джедай сурвайвор, перевода нейронки без вмешательства человека сойдёт. нужны в основном ток диалоги и субтитры чтоб отвечать в диалогах понимая о чём речь и что ответить, тут не нужно прям как в книге написано, корявый ру перевод нейронки сойдёт чтоб понять, игра больше про геймплей чем про разговоры, разговоры ток чтоб понять о чём речь поверхностно для не знающих инглиша совсем ну и даже не идеально как мне тож сойдёт, лично конечно буду на инглише играть, как будет хотяб корявый перевод накину в игру так как так удобней всё равно
Тут половина РФ прошли ГТА Сан Андреас с переводом про охлаждение трахания, бездумным машинным переводом, сделанным через переводчик за 10 минут. И ничего, нормально. Сейчас качество машинного перевода стало лучше в разы, и к тому же да, есть нейронные сети. Или раздувают бюджет чтобы подготовить аудиторию к сбору денег на перевод, или просто глупость
Думаю 20 миллионов это чистыми, а в реальности нужно еще 20 на откаты и того получается 40 миллионов :)
Гоните этого эксперта ссаной метлой, не может быть там столько диалогов. Беседка ни разу про это не сказала во время своих анонсов, а мы все помним как она любит хвастаться
Ну либо у стримеров на ютубе проходить кто анг хорошо знает, хотя бы сюжетку, либо сидеть с переводчиком под рукой, заодно и анг поучить можно.
А машинный перевод тоже не два дня ждать, через пол года выкатят может.
Незавидное будущее российского гейминга. Мало того, что чужие собственные игры для ру региона не продают, так ещё и свои как липку готовы ободрать.))
Не удивлюсь, если локализацию как раз убрали из-за этой неадекватной цены лол.
диабло стоила еще дороже на 1/3 и все ок купили
Я про цену локализации - 20 миллионов рублей за текстовую локализацию.
А не про цену Starfield.
вполне, часто локализацию отдают на аутсорс, хотя проще своих пару русяз голов держать там штаных
Хватит минусить новости, у нас не средние века, чтобы свинец в глотку заливать.
чувак это норма.люди не довольны таким развитием событий
Поэтому нужно засрать репортёра.
Посмотри на комменты. 90% комментов разной направленности утонули в минусах. Дети перед сном расчехлили минусометы и лепят их просто чтобы были.
Основная аудитория данного ресурса это школота, а минусы это способ хоть как-то напакостить. Адекватные ресурсы уже давно перешли только на систему поощрения, даже пресловутый МЫЛАРУ
Каким таким? Предсказуемым?
Думаю хотя бы факт отсутствия локализации заставит людей учить языки. Тем более это игра, не думаю что будут узконаправленные технические и бизнес направления английского, китайского и тд.
Я даже не уча английский, а просто читая с переводчиком, смотря фильмы и играя в оригинале, уже без проблем понимаю английский текст и почти без проблем речь. Зачем годами страдать по переводам, если можно за эти же годы без особого напряга настолько привыкнуть к инглишу, что он будет восприниматься почти так же, как русский.
Так это в вашем случае. Тут со стороны на проблему смотреть нужно.
По мне, это самый простой способ избавиться от русификаторной зависимости. Столько лет люди плачут об отсутствии русского языка в той или иной игре, а решение элементарно и даже приятно, не нужно специально заниматься английским и учить правила, основное, это просто читать на инглише то, что вам интересно, с контекстным переводчиком, потом постепенно переходить на фильмы и игры без перевода, и даже если поначалу будет много непонятного, с постоянным чтением и слушанием голоса именно в том, что вам интересно, английский усваивается очень быстро и без напряга, это просто развлечение, доставляющее удовольствие, а не нудная зубрежка. Всем советую.
Да не избавится тут от этого никто, по крайней мере в ближайшей перспективе. Даже на этом ресурсе, на ПГ, недавно сравнительно эту тему поднимали и разбирали. Наш язык довольно универсален. Все англоговорящие страны достаточно далече. Хотя, даже у французов, которые граничат с их островами, тож проблем с их языком хватает. Я знаю ЛИЧНО много примеров, когда неглупые люди изучают этот язык десятилетиями и почти небельмеса, во всяком случае на слух и флюэнси вообще никакущий. Моряку в этом плане чуть по лучше, типа меня, т.к. мы в миксам общаемся худо-бедно на простеньком международном. Но, и тут полно нюансов. Тут, ещё раз повторюсь, не стоит мерять по себе. У некоторых такой склад ума и фантазии, что они и по три и более языка могут свобюодно и легко освоить. Вот токма таких людей 1/1000 - 1/10000, как по мне. Пример элементарный, у меня под Гелленджем выбросило сухарь "Рио".. Вы бы видели как наши, местные пытались наводить общухи с рэqтингсом на палубе.. - Рука лицо. И, таких примеров огроменное количество. Пока что, нау э дэйз, для россиян, да и вообще почти всех русскоговорящих локализация любого творчества весьма и весьма ВАЖНА.
Тут ещё правильную ремарку делают. Даже если вы чутка и могёте, чутка понимаете, то комфорт всё равно пострадает. Иммерсивность. Погружение в атмосферу и прочее. В любом деле, как и в любых поднимаемых вопросах нужно учитывать многое и многих, повторюсь на всякий.)
Ахахавхахвха, [блин], не зря английский учил