Самое дорогое издание Starfield ворвалось в десятку самых продаваемых игр Великобритании

Bethesda Softworks, наконец, выпустила масштабный ролевой экшен с открытым космосом — Starfield. Игра пока доступна только в рамках раннего доступа для владельцев премиальных изданий, однако это не мешает ей завоевывать первые рекорды. О невероятной успешности Starfield говорит тот факт, что всего за несколько дней самое дорогое издание игры покорило чарт продаж Великобритании.
Главный редактор авторитетного издания GamesIndustry отметил отличный старт Starfield на британском игровом рынке. Новая игра Bethesda Softworks за одни выходные оказалась в десятке самых продаваемых игр Великобритании. Это при том, что чарт учитывает только продажи физических копий, а для покупки доступна только Starfield Premium Edition или отдельное обновление до него.
Согласно наблюдениям журналиста, расширенное издание Starfield по окончании прошлой недели оказалось на седьмом месте британского розничного чарта. Примечательно, что ранее игры вообще не было даже в топ-40, но все изменилось после публикации обзоров и выхода игры в раннем доступе. Аналитики предполагают, что после полноценного релиза Starfield задержится в мировых чартах на очень долгий промежуток времени.
Официальный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
Ажиотаж вокруг очередной игры Беседки напоминает очереди из хомячков после выхода очередного айфона.
Игра на хайпе. Интересно, какая будет итоговая оценка от игроков.
Хороший отрицательный рост
Ящик пандоры открыт.
Расширенное издание со свистом проскользнуло в давно разработанные задницы покупателей.
И поди пойми - о дилдаке речь или о сырой игре:)))
Полагаю, игра выйдет по настоящему через пару лет. Там и патчи всех мастей будут и DLC во всяких "эдишонах" будут включены. Да и русификатор нормальный к тому времени уже будет. Тогда о покупке и задумаюсь. В том смысле, что куплю пивка и скачаю игру на "потоках", ибо авторы явно не заинтерессованы в моих рублях.
"ворвалось"
"расширенное издание Starfield по окончании прошлой недели оказалось на седьмом месте британского розничного чарта."
Ну, седьмое место - это не то, чтобы "ворвалось". Так, вошло.
Ну вот, а люди возмущаются старой графике и игровому процессу как на плойке первое.... а игра то оказывается хорошая, потому что плохая игра не может быть в топах продаж(и это не сарказм)
Ещё как может. Особенно, если это игра не плохая, а посредственная, но с раздутым маркетингом изо всех щелей и кипятильников. Тем более, от настолько известной, культовой студии. Играть в неё можно, в любом случае.
Еще совсем недавно кричали, что игры не существует, потому что до выхода было совсем немного времени, а игру почти не рекламировали. И вот уже выясняется, что у нее был "раздутый маркетинг".
Ох уж эти хейтеры... Сколько бедных сов на глобусы понатягивали, лишь бы всех (и себя) убедить, что игра плохая/посредственная.
Говорили не об этом, а о том, что не предъявляли сюжет. Разберись и наведи справки для начала.
Игра однозначно посредственна во многом. Для такой огромной студии, это если и не провал, то ничего хорошего.
А в какой игре до момента выхода показывают ее сюжет, гений? Об Артефакте и его поисках было известно довольно давно (хоть и без подробностей, что хорошо).