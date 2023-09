Саундтрек Starfield стал доступен на Spotify и Apple Music ©

Вместе с релизом Starfield компания Bethesda выпустила саундтрек к игре на популярных стриминговых сервисах. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт игры, который также предоставил ссылки для доступа к обширному списку музыкальных композиций на двух основных платформах потокового вещания - Spotify и Apple Music.

Всего в него вошли 79 композиций. Чтобы прослушать их все сразу, придется потратить почти 5 часов. Все композиции для Starfied были созданы израильский композитор Иноном Зуром у которого большой опыт работы в мире видеоигр, а точнее в фэнтези и научной фантастике, до этого уже работал над созданием музыкального сопровождения для Fallout, The Elder Scrolls, Dragon Age, Prince of Percia и других игр. Помимо этого он получил премию "Эмми" за документальный фильм SABER ROCK и был номинирован на три премии BAFTA.

Напомним, что помимо саундтрека, Starfield также доступна на Xbox X Series X|S, PC и Game Pass, а на старых консолях, таких как Xbox One, One S и One X, её можно воспроизвести через "облако".