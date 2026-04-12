Segnetofaza обновила русификатор для Starfield: добавлен перевод дополнения "Земная Армада"

Segnetofaza сообщила о выпуске новой версии русификатора для Starfield - теперь с поддержкой нового сюжетного дополнения.

В обновление добавлен финальный ручной перевод квестовой цепочки Альянса следопытов, а также поддержка дополнения "Земная Армада" и патча 1.16.236. Кроме того, исправлена ошибка в квесте дополнения и устранен вылет во время полета на корабле. Обновлены специфичные файлы некоторых модов.

Вместе с тем создательница предупреждает, что это ранняя версия перевода. Из-за большого объема текста даже беглая проверка может занять несколько дней. В тексте могут встречаться странные формулировки, а некоторые реплики не соответствуют полу произносящего персонажа. Перевод нового контента для патча 1.16.236 выполнен нейросетью Gemma.

Что касается версии для PS5, то, по словам Segnetofaza, перевода на эту консоль в ближайшее время ждать не стоит: всё из-за ограничений на моддинг версии для PS5 - исправить проблему могут только сами разработчики.

Примечательно, что у версии для PC и Xbox Series X/S такой проблемы нет. Автор написала в Bethesda Game Studios и ждет ответа. Пока доступен лишь частичный перевод транслитом.