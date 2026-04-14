Segnetofaza выпустила русификатор для PS5-версии Starfield - несмотря на ряд технических трудностей

Переводчица Анна Сегнет, несмотря на ряд имеющихся технических трудностей, объявила о выпуске русификатора для PS5-версии Starfield. Перевод доступен в официальном магазине модов.

По словам автора, команде удалось избавиться от транслита и иероглифов - теперь текст отображается на русском языке (хотя небольшая часть осталась на английском). Установка при этом сопряжена с некоторыми трудностями.

После скачивания и активации мода нужно закрыть игру и перезагрузить консоль. При следующем запуске в логотипе может появиться перевернутая буква А - это нормально, она потом встанет на место. На экране загрузки вместо подсказок будут квадратики, что тоже не является ошибкой.

Важные ограничения: перевод работает только на чистой версии игры без других модификаций. Кроме того, после выхода официального патча совместимость, скорее всего, сломается, и восстановить мод не получится.