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об игре
Starfield 06.09.2023
6.8 1 174 оценки

Секс в Starfield ускоряет прокачку персонажа

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butcher69
Новости

Если вы любите быстро набирать уровни, то, возможно, вам захочется поскорее найти себе компаньона в Starfield.

Starfield, как вы, возможно, знаете, является видеоигрой. А в видеоиграх есть разные особенности геймплея: оружие, уровни и статусные эффекты. Иногда эти статусные эффекты имеют вид баффов, которые могут добавить вам разнообразные бонусы. Оказывается, в Starfield тоже есть статусные эффекты с баффами! Например, знаете ли вы, что если переспать с компаньоном, то можно получить прибавку к XP?

Этой маленькой подсказкой поделились в сообществе Starfield. Этот эффект дает +15% прироста XP, пока он активен. Примечательно, что это, похоже, самая большая прибавка к XP, которую можно получить в игре, так как обычно вы получаете +10% к XP, если спите в кровати без компаньона. Так что, да, Bethesda хочет нам что-то сказать. В принципе, для Bethesda это не новинка, поскольку в Fallout 4 также существовал перк Lover's Embrace, который делал то же самое.

Следует отметить, что Тодд Говард следит за целомудрием игроков и если вы хотите получить эту прибавку к XP, то вы получите его только после свадьбы. И никаких постельных сцен!

6
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
deusMarshall

Жаль нет надписи "Вас отымел Тодд Говард" по середине экрана, так бы мб понятнее было для людей, что они купили

14
Real Slim Shady

Лучше бы он ускорял загрузочные экраны...

8
Сyberpunk

В жизни также

6
Сунь хунь

Откуда тебе знать, тебе ж не дают

-6
Magnusss

да в жизни всякое :)

1
ChiliPepper Сунь хунь

Судя по утверждению, ты один из тех, кто ему не дал

1
Eclair_93

В этой игре есть секс?))

3
HellowRainbow

Годд поимел миллионы леммингов. Чем не секс?

0
ДолойГетероориентация

Как в Киберпанк и Балдурс Гейт 3 нет. Фаллауте хоть и был якобы секс, только черный экран был. Что бы исправить это, мододелы сделали мод, что бы можно было видеть секс сцены.

0
Mad_cloud

Блин купился на кликбэйт

0
Саня Цукино Усаги

В Скайриме и Фоллаут 4 тоже

0
UndecidedLionel

Я надеюсь СЕКС В ОЧКО, а то толлерастически настроенные не поймут🤣

0
YouTube_GamesTezi

Что-то хейта много. Неужели игра так ужасна?

0
Omnia Smirnow

Прям как в жизни)

-2
niko1989
-3