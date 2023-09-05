Секс в Starfield ускоряет прокачку персонажа

Если вы любите быстро набирать уровни, то, возможно, вам захочется поскорее найти себе компаньона в Starfield.
Starfield, как вы, возможно, знаете, является видеоигрой. А в видеоиграх есть разные особенности геймплея: оружие, уровни и статусные эффекты. Иногда эти статусные эффекты имеют вид баффов, которые могут добавить вам разнообразные бонусы. Оказывается, в Starfield тоже есть статусные эффекты с баффами! Например, знаете ли вы, что если переспать с компаньоном, то можно получить прибавку к XP?
Этой маленькой подсказкой поделились в сообществе Starfield. Этот эффект дает +15% прироста XP, пока он активен. Примечательно, что это, похоже, самая большая прибавка к XP, которую можно получить в игре, так как обычно вы получаете +10% к XP, если спите в кровати без компаньона. Так что, да, Bethesda хочет нам что-то сказать. В принципе, для Bethesda это не новинка, поскольку в Fallout 4 также существовал перк Lover's Embrace, который делал то же самое.
Следует отметить, что Тодд Говард следит за целомудрием игроков и если вы хотите получить эту прибавку к XP, то вы получите его только после свадьбы. И никаких постельных сцен!
Жаль нет надписи "Вас отымел Тодд Говард" по середине экрана, так бы мб понятнее было для людей, что они купили
Лучше бы он ускорял загрузочные экраны...
В жизни также
Откуда тебе знать, тебе ж не дают
да в жизни всякое :)
Судя по утверждению, ты один из тех, кто ему не дал
В этой игре есть секс?))
Годд поимел миллионы леммингов. Чем не секс?
Как в Киберпанк и Балдурс Гейт 3 нет. Фаллауте хоть и был якобы секс, только черный экран был. Что бы исправить это, мододелы сделали мод, что бы можно было видеть секс сцены.
Блин купился на кликбэйт
В Скайриме и Фоллаут 4 тоже
Я надеюсь СЕКС В ОЧКО, а то толлерастически настроенные не поймут🤣
Что-то хейта много. Неужели игра так ужасна?
Прям как в жизни)