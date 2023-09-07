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Starfield 06.09.2023
6.8 1 798 оценок

Серверы Xbox Cloud Gaming не выдержали наплыва игроков, стремящихся оценить Starfield

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Gruz_
Новости

Вчера состоялся официальный релиз Starfield, причем последняя ролевая игра студии Bethesda в один момент стала доступна более чем миллиону игроков. Судя по всему, довольно много игроков решили ознакомиться с игрой непосредственно в облачном сервисе Xbox Cloud Gaming. Желающих поиграть в игру оказалось так много, что серверы просто не смогли с ними справиться, из-за чего на них образовались очереди.

Как отмечает редакция Pure Xbox, игрокам, решившим поиграть в Starfield при помощи Xbox Cloud Gaming, приходилось выстраиваться в виртуальную очередь в ожидании своей очереди. В большинстве случаев время ожидания не превышало 15 минут, что не является большой проблемой. К сожалению, не всем так повезло.

Так, один из пользователей форума Reddit получил сообщение о том, что ему придется подождать... 235 минут (почти 4 часа), прежде чем он получит доступ к Xbox Cloud Gaming. Однако, судя по всему, это был единичный случай. Сегодня ситуация на серверах нормализовалась: как сообщает Pure Xbox, все очереди исчезли, и желающие могут спокойно наслаждаться Starfield через вышеупомянутый сервис.

В любом случае это не должно удивлять, поскольку Xbox Cloud Gaming - единственный способ поиграть в Starfield на консоли Xbox One. Фактически, это единственный способ поиграть в игру, если у вас еще нет Xbox Series X, Xbox Series S или подходящего игрового ПК, а значит, потенциально воспользоваться "облаком" можно прямо сейчас!

-10
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Да не важно

ех бы Патч,или ХотФикс хотяб на Пк Версию.

4
Pinaevs

Патч? От Беседки? Тодд же сказал, что отдал игру на аутсорсинг мододелам.

2
Kerrot

Обновляй компьютер, Тодиус велел

0
Umertviya

Уговорили, скачаю с торрента.

2
Kot9lra street

одумайся

0
Total Craft

качай, я играл с торрент эдишн, теперь купил пасс чтоб апдейты не ждать когда выйдут

0
Freund Benno

Красивая, хитрая реклама старфилда, рассчитанная на хомячков

1
xomy4ek

так хомяки не поклонники космоса

0
Ben Green

Смешно, очередь в 15 минут чтобы насладиться 30 ФПС🔥🔥🔥

0
wdymBro

В бг3 вообще 20 на пс5...

-4
Raf9111 wdymBro

В старфилде ноль фпс на пс5, бг3 выиграл)

3
wdymBro Raf9111

Не. В бг3 тоже 0 на иксбоксе 🤣

Так что выиграл старфилд) 27>20.

0
Юрец Одесса

Сам играю, игра норм на один раз, фпс в очке, растягивал на надежду патча, ну пройду уже так. Ну кто эти все люди, что не новость то все с игрой хорошо!!

0