Серверы Xbox Cloud Gaming не выдержали наплыва игроков, стремящихся оценить Starfield

Вчера состоялся официальный релиз Starfield, причем последняя ролевая игра студии Bethesda в один момент стала доступна более чем миллиону игроков. Судя по всему, довольно много игроков решили ознакомиться с игрой непосредственно в облачном сервисе Xbox Cloud Gaming. Желающих поиграть в игру оказалось так много, что серверы просто не смогли с ними справиться, из-за чего на них образовались очереди.
Как отмечает редакция Pure Xbox, игрокам, решившим поиграть в Starfield при помощи Xbox Cloud Gaming, приходилось выстраиваться в виртуальную очередь в ожидании своей очереди. В большинстве случаев время ожидания не превышало 15 минут, что не является большой проблемой. К сожалению, не всем так повезло.
Так, один из пользователей форума Reddit получил сообщение о том, что ему придется подождать... 235 минут (почти 4 часа), прежде чем он получит доступ к Xbox Cloud Gaming. Однако, судя по всему, это был единичный случай. Сегодня ситуация на серверах нормализовалась: как сообщает Pure Xbox, все очереди исчезли, и желающие могут спокойно наслаждаться Starfield через вышеупомянутый сервис.
В любом случае это не должно удивлять, поскольку Xbox Cloud Gaming - единственный способ поиграть в Starfield на консоли Xbox One. Фактически, это единственный способ поиграть в игру, если у вас еще нет Xbox Series X, Xbox Series S или подходящего игрового ПК, а значит, потенциально воспользоваться "облаком" можно прямо сейчас!
ех бы Патч,или ХотФикс хотяб на Пк Версию.
Патч? От Беседки? Тодд же сказал, что отдал игру на аутсорсинг мододелам.
Обновляй компьютер, Тодиус велел
Уговорили, скачаю с торрента.
одумайся
качай, я играл с торрент эдишн, теперь купил пасс чтоб апдейты не ждать когда выйдут
Красивая, хитрая реклама старфилда, рассчитанная на хомячков
так хомяки не поклонники космоса
Смешно, очередь в 15 минут чтобы насладиться 30 ФПС🔥🔥🔥
В бг3 вообще 20 на пс5...
В старфилде ноль фпс на пс5, бг3 выиграл)
Не. В бг3 тоже 0 на иксбоксе 🤣
Так что выиграл старфилд) 27>20.
Сам играю, игра норм на один раз, фпс в очке, растягивал на надежду патча, ну пройду уже так. Ну кто эти все люди, что не новость то все с игрой хорошо!!