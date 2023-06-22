Система создания персонажа в Starfield разработана таким образом, чтобы обеспечить сотни часов ролевой игры ©

Система создания персонажа в Starfield рассчитана на сотни часов ролевой игры - если вы этого захотите.

В интервью Kinda Funny Games директору игры Тодду Говарду был задан вопрос о том, как история и черты характера персонажей Starfield отличаются от систем, созданных для таких игр, как Fallout 3 и Skyrim. В ответ Говард сказал, что Bethesda поняла, что два важных фактора - это то, как эти черты ощущаются в самом начале игры, и то, как они подходят персонажу, а не список характеристик.

Мы сделали несколько игр за десятилетия, в которых были различные системы персонажей, и я думаю, что мы многому научились в плане "как это ощущается, когда вы начинаете игру? Как выглядят эти первые решения, прежде чем вы поймете, каковы на самом деле правила игры?". Это всегда сложная задача".

Совершенствование своего билда до того, как вы получите истинное понимание всей игры - это постоянная забота поклонников RPG, но Говард говорит, что команда также думает о том, как решения, которые вы принимаете в начале игры, будут формировать вашего персонажа на протяжении десятков - если не сотен - часов:

А затем "насколько глубокой будет игра, если вы будете играть 20 часов, или 50 часов, или 100 часов, или 500 часов?. Я думаю, что в Starfield мы попали в самую точку, дав вам этот опыт прямо из первых минут игры, где вы собираетесь выбрать некоторые начальные навыки, с вашим прошлым. Но в этом также есть изюминка - люди хотят играть в ролевые игры. Они не хотят видеть в ней только список цифр.

Говард привел пример с поваром - если это ваш биографический опыт, как он повлияет на то, что вы сможете сделать в своей истории, в отличие от простого влияния на различные параметры? В недавнем Starfield Direct мы увидели, как персонаж с охотничьим прошлым смог получить более высокую плату за поимку экзотического животного.