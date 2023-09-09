на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 049 оценок

Слова Тодда об обновлении ПК вызвали взрыв негодования. В Steam резко выросло количество негативных отзывов о Starfield

©
Gruz_
Новости

В предыдущем онлайн-интервью Bloomberg руководителя Bethesda Тодда Говарда спросили: "Почему бы не оптимизировать PC-версию Starfield?, на что Тодд ответил: "Мы оптимизировали ее, но вам, возможно, придется обновить свой компьютер".

Это заявление возмутило игроков и стало предметом бурных обсуждений как среди англоязычного сообщества, так и за его пределами. Оно стало таким же классическим, как и фраза "Разве у вас всех нет мобильных телефонов?".

Именно из-за комментария Тодда многие игроки начали оставлять плохие отзывы о Starfield в Steam, некоторые из скриншотов плохих отзывов приведены ниже:

+ ещё 2 картинки

Слова Тодда привели к стремительному падению рейтинга Starfield в Steam. На момент официального релиза 6 сентября показатель обзоров у игры Bethesda составлял 88%, а на момент публикации этой статьи - 80%, при этом игра была доступна в раннем доступе с 1 сентября.

Кроме того, на данный момент для Starfield так и не вышло ни единого пакета обновлений с оптимизацией, что также вызывает недовольство со стороны игроков. В случае если ситуация не изменится, то Starfield вряд ли сможет сохранить свою особую популярность в Steam.

Из интервью Тодда Говарда 2021 года известно, что разработка игры "в том или ином виде" длилась более 10 лет.

44
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Kot9lra street

ну и правильно, не надо хвалить эту игру, её могли хотя бы оптимизировать, так что топите этого Тодда в помоях! А вы видели как работает диск в этой игре? SSD это просто капец, он постоянно нагружен как будто я постоянно копированием занимаюсь, ни в одной игре такого не видел

17
MunchkiN 616

может просто оперативка кончилась и файл подкачки работает если это не отдельный ссд. хотя с вашими 128 мало вероятно что оперативка кончилась но файл подкачки большой все равно нужон.

0
Kot9lra street MunchkiN 616

подкачка стоит на авто режиме, тот же ласт оф ас жрал по 30+ гб подкачки, а эта не больше 18 гб жрёт, 10+ гб озу и 18гб подкачки, файл подкачи на другом ссд как и винда как бы, это именно игра так насилует ссд диск, потому что ни в одной игре я такого не видел

-1
Lexx77

А кстати, через диспетчер задач и монитор ресурсов можно точно посмотреть какой процесс и что использует. Ну и скрины бы посмотреть тогда...

0
Gargantua Int

ахаха, туда его, топи)

7
YouTube_GamesTezi

Им бы движок обновить, а ещё лучше, вообще поменять.

6
Kot9lra street

видите для такой инди студии, потратить 200 лямов для миллионов загрузок в игре можно, а вложить 200 лямов на разработку нового движка для будущих проектов увы нельзя

1
TitanSteel

Неудивительно и вполне заслуженно, такую ерунду сказал, вместо оптимизации своей игры.

5
cuckold

Мододелы бы еще бойкот устроили. А то начнyт вытягивать это дерьмо.

5
Kot9lra street

мододелы хорошие и умные люди, вот только даже они не в силах убрать такое количество загрузок из игры) да и оптимизацию уже не изменить, тут дело в самих файлах игры, ссд пашет по полной, как будто игра нон-стопом создаёт и удаляет новые файлы, даже в пустыне бежишь и постоянные подлаги, как будто ссд не тащит( сата 2) возможно на нвме2 лучше обстоят дела

1
bysaturn Kot9lra street

Изменить можно, если взяться. Скажу страшную вещь, но CDPR можно поставить в пример в похожей ситуации.

0
Kot9lra street bysaturn

по оптимизации там ничего не изменилось если что) да баги многие поправили

0
Vetrjak

Кое кто из пользователей в одной группе в телеге на игру года ее выдвигает. Мне кажется плохо оптимизированные проекты вообще должны быть исключены из борьбы за игру года.

5
Paul Shepard

Какую популярность? 250k онлайна для новой игры bethesda это абсолютный провал, от разрабов Скайрим вышло то, что с легкостью обставили HITMAN™ 2, POSTAL, Sons Of The Forest, Among Us, Life is Strange 2, Terraria, Valheim, Goose Goose Duck, Baldur's Gate 3 и список можно продолжать... у всех у них за 300k и это не игры от многомиллиардной Microsoft и студии которая продавала одну и туже игры под разными вариациями больше десятка лет

4
Kot9lra street

ну тут сыграла свою роль недоступность покупки в Ру регионах, а во вторых гейм всрасс хбокса, поэтому онлайн стима вполне даже хорош для таких ограничений и самой доступности игры в пассе

0
Гасен

Вчера смотрел онлайн там вроде 140к только было.

4
Кей Овальд

Заслуженный бомбёж.

4
Velikiy Guru

Знаем мы эти 10 лет. Так же и свитки сейчас. Полтора разработчика лет 6 ковыряли, а тут вдруг сразу пару тысяч назначили.

3
valentin31212

свитки хоть интересные были и запускались на любом ведре..... а здесь ну ты сам видишь......

1
Imelstorn

Мдя. Вспомнилось тут

"Не учатся ничему некоторые, и учится, не хотят.
Кина американского насмотрелись,
Или крышу срывает от жадности?
Ты ему про аномалии, он тебе про хабар.
Ни о чём думать не хотят, кроме бабок,
Пока кишки по веткам не разбросает."

И у меня складывается такое впечатление что они все в вакууме обитают. Тод не первый кто на подобных высказываниях встрял

2
Luis_Se

Великий S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля

1
MunchkiN 616

ревью бомбулинг

2
ПетроНепетро
1
Уильям Аркетт

А он денег даст что бы обновиться?
И так железо стало очень дорогим, не успеешь обновиться, проходит года три и уже железо начинает превращаться в мусор... Конечно они хотели бы что бы мы не среднее железо покупали, а самое топовое, но это бред.

0
boo4aa

Ты игру за 100$ купил. Почему ты ноешь о дорогом железе?

0
bysaturn

Так этот хлам и на топовом железе плохо работает.

0
Executor666

Интересно, а как скоро придется менять свой ссд после этой параши фанатикам, которые будут там просиживать 1000 часов.

0
niko1989

У меня вопрос встал неожиданно вместе с членом зачем указывать NVIDIA GeForce RTX 2080 если она не может выдать хотябы 60 кадров на минималках?Каким пресетам настроек соответствуют рекомендованные требования?Вон в The Crew Motorfest указаны Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие настройки),Рекомендуемые (1080p, 60 к/с, высокие настройки) и т д.Хотя графика там не блещет.

0
Stepan Bratuhin

Чмоду Говарду мозги бы обновить

0
Big and Fat

Студии Тодда Говарда пора обновить свой движок!

0
Ded_Mazay1991
0
Big and Fat

И вообще вон на ртх 4080 выдает с трудом 60 кадров, так что Тодду Говарду пора бы пойти ... в баню.

0
shhelkun

Когда такие заявления , которые выше головы " Будет 1000 планет" , значит фуфляндия , надо быть по скромнее и люди в игру подтянутся

0
Hidan20

Я не понимаю почему люди негодуют по поводу того, что пк не тянет? Вы забили релиз Fallout 4? Там было всё тоже самое. И они ещё удивляются. Ребята камон.

-1