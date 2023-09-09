Слова Тодда об обновлении ПК вызвали взрыв негодования. В Steam резко выросло количество негативных отзывов о Starfield

В предыдущем онлайн-интервью Bloomberg руководителя Bethesda Тодда Говарда спросили: "Почему бы не оптимизировать PC-версию Starfield?, на что Тодд ответил: "Мы оптимизировали ее, но вам, возможно, придется обновить свой компьютер".
Это заявление возмутило игроков и стало предметом бурных обсуждений как среди англоязычного сообщества, так и за его пределами. Оно стало таким же классическим, как и фраза "Разве у вас всех нет мобильных телефонов?".
Именно из-за комментария Тодда многие игроки начали оставлять плохие отзывы о Starfield в Steam, некоторые из скриншотов плохих отзывов приведены ниже:
Слова Тодда привели к стремительному падению рейтинга Starfield в Steam. На момент официального релиза 6 сентября показатель обзоров у игры Bethesda составлял 88%, а на момент публикации этой статьи - 80%, при этом игра была доступна в раннем доступе с 1 сентября.
Кроме того, на данный момент для Starfield так и не вышло ни единого пакета обновлений с оптимизацией, что также вызывает недовольство со стороны игроков. В случае если ситуация не изменится, то Starfield вряд ли сможет сохранить свою особую популярность в Steam.
Из интервью Тодда Говарда 2021 года известно, что разработка игры "в том или ином виде" длилась более 10 лет.
ну и правильно, не надо хвалить эту игру, её могли хотя бы оптимизировать, так что топите этого Тодда в помоях! А вы видели как работает диск в этой игре? SSD это просто капец, он постоянно нагружен как будто я постоянно копированием занимаюсь, ни в одной игре такого не видел
может просто оперативка кончилась и файл подкачки работает если это не отдельный ссд. хотя с вашими 128 мало вероятно что оперативка кончилась но файл подкачки большой все равно нужон.
подкачка стоит на авто режиме, тот же ласт оф ас жрал по 30+ гб подкачки, а эта не больше 18 гб жрёт, 10+ гб озу и 18гб подкачки, файл подкачи на другом ссд как и винда как бы, это именно игра так насилует ссд диск, потому что ни в одной игре я такого не видел
А кстати, через диспетчер задач и монитор ресурсов можно точно посмотреть какой процесс и что использует. Ну и скрины бы посмотреть тогда...
ахаха, туда его, топи)
Им бы движок обновить, а ещё лучше, вообще поменять.
видите для такой инди студии, потратить 200 лямов для миллионов загрузок в игре можно, а вложить 200 лямов на разработку нового движка для будущих проектов увы нельзя
Неудивительно и вполне заслуженно, такую ерунду сказал, вместо оптимизации своей игры.
Мододелы бы еще бойкот устроили. А то начнyт вытягивать это дерьмо.
мододелы хорошие и умные люди, вот только даже они не в силах убрать такое количество загрузок из игры) да и оптимизацию уже не изменить, тут дело в самих файлах игры, ссд пашет по полной, как будто игра нон-стопом создаёт и удаляет новые файлы, даже в пустыне бежишь и постоянные подлаги, как будто ссд не тащит( сата 2) возможно на нвме2 лучше обстоят дела
Изменить можно, если взяться. Скажу страшную вещь, но CDPR можно поставить в пример в похожей ситуации.
по оптимизации там ничего не изменилось если что) да баги многие поправили
Кое кто из пользователей в одной группе в телеге на игру года ее выдвигает. Мне кажется плохо оптимизированные проекты вообще должны быть исключены из борьбы за игру года.
Какую популярность? 250k онлайна для новой игры bethesda это абсолютный провал, от разрабов Скайрим вышло то, что с легкостью обставили HITMAN™ 2, POSTAL, Sons Of The Forest, Among Us, Life is Strange 2, Terraria, Valheim, Goose Goose Duck, Baldur's Gate 3 и список можно продолжать... у всех у них за 300k и это не игры от многомиллиардной Microsoft и студии которая продавала одну и туже игры под разными вариациями больше десятка лет
ну тут сыграла свою роль недоступность покупки в Ру регионах, а во вторых гейм всрасс хбокса, поэтому онлайн стима вполне даже хорош для таких ограничений и самой доступности игры в пассе
Вчера смотрел онлайн там вроде 140к только было.
Заслуженный бомбёж.
Знаем мы эти 10 лет. Так же и свитки сейчас. Полтора разработчика лет 6 ковыряли, а тут вдруг сразу пару тысяч назначили.
свитки хоть интересные были и запускались на любом ведре..... а здесь ну ты сам видишь......
Мдя. Вспомнилось тут
И у меня складывается такое впечатление что они все в вакууме обитают. Тод не первый кто на подобных высказываниях встрял
Великий S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
ревью бомбулинг
А он денег даст что бы обновиться?
И так железо стало очень дорогим, не успеешь обновиться, проходит года три и уже железо начинает превращаться в мусор... Конечно они хотели бы что бы мы не среднее железо покупали, а самое топовое, но это бред.
Ты игру за 100$ купил. Почему ты ноешь о дорогом железе?
Так этот хлам и на топовом железе плохо работает.
Интересно, а как скоро придется менять свой ссд после этой параши фанатикам, которые будут там просиживать 1000 часов.
У меня вопрос встал неожиданно вместе с членом зачем указывать NVIDIA GeForce RTX 2080 если она не может выдать хотябы 60 кадров на минималках?Каким пресетам настроек соответствуют рекомендованные требования?Вон в The Crew Motorfest указаны Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие настройки),Рекомендуемые (1080p, 60 к/с, высокие настройки) и т д.Хотя графика там не блещет.
Чмоду Говарду мозги бы обновить
Студии Тодда Говарда пора обновить свой движок!
И вообще вон на ртх 4080 выдает с трудом 60 кадров, так что Тодду Говарду пора бы пойти ... в баню.
Когда такие заявления , которые выше головы " Будет 1000 планет" , значит фуфляндия , надо быть по скромнее и люди в игру подтянутся
Я не понимаю почему люди негодуют по поводу того, что пк не тянет? Вы забили релиз Fallout 4? Там было всё тоже самое. И они ещё удивляются. Ребята камон.