Слух: анонс предстоящего крупного обновления для Starfield состоится уже в ближайшие дни

Известный блогер Juicehead, специализирующийся на играх Bethesda, подогрел интерес фанатов Starfield. Он опубликовал загадочное сообщение, сопроводив его двумя фотографиями из офиса студии-разработчика:

Мне выпала возможность сделать кое-что очень и очень крутое… Скоро расскажу о Starfield подробнее. Оставайтесь на связи.

Судя по всему, анонс предстоящего крупного обновления для игры может состояться в ближайшее время. По данным надёжного датамайнера billbil-kun, Starfield выйдет на PS5 уже 7 апреля 2026 года, поэтому новости по предстоящему обновлению можно ожидать уже в марте - скорее всего в ближайшие дни.