Слух: анонс предстоящего крупного обновления для Starfield состоится уже в ближайшие дни

Известный блогер Juicehead, специализирующийся на играх Bethesda, подогрел интерес фанатов Starfield. Он опубликовал загадочное сообщение, сопроводив его двумя фотографиями из офиса студии-разработчика:
Мне выпала возможность сделать кое-что очень и очень крутое… Скоро расскажу о Starfield подробнее. Оставайтесь на связи.
Судя по всему, анонс предстоящего крупного обновления для игры может состояться в ближайшее время. По данным надёжного датамайнера billbil-kun, Starfield выйдет на PS5 уже 7 апреля 2026 года, поэтому новости по предстоящему обновлению можно ожидать уже в марте - скорее всего в ближайшие дни.
В неё ещё кто то играет? )
Пациент у нас тут новая методика лечения появилась. Доктор, а будет лучше. Скорей всего нет пациент, но ведь сам факт попытки важен.
А если серьёзно Конечно хорошо, что они пытаются тащить эту свою поделку и далее. НО не пора ли её похоронить. И начать с чистого листа с учётом прежних ошибок.
Компания не сможет реанимировать мертвую игру не переписав хотя-бы начальный сюжет.
Оно еще не раскрылось? 🤣
Труп пинают.