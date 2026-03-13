ЧАТ ИГРЫ
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 742 оценки

Слух: анонс предстоящего крупного обновления для Starfield состоится уже в ближайшие дни

AceTheKing AceTheKing

Известный блогер Juicehead, специализирующийся на играх Bethesda, подогрел интерес фанатов Starfield. Он опубликовал загадочное сообщение, сопроводив его двумя фотографиями из офиса студии-разработчика:

Мне выпала возможность сделать кое-что очень и очень крутое… Скоро расскажу о Starfield подробнее. Оставайтесь на связи.

Судя по всему, анонс предстоящего крупного обновления для игры может состояться в ближайшее время. По данным надёжного датамайнера billbil-kun, Starfield выйдет на PS5 уже 7 апреля 2026 года, поэтому новости по предстоящему обновлению можно ожидать уже в марте - скорее всего в ближайшие дни.

askazanov

В неё ещё кто то играет? )

Egik81

Пациент у нас тут новая методика лечения появилась. Доктор, а будет лучше. Скорей всего нет пациент, но ведь сам факт попытки важен.

А если серьёзно Конечно хорошо, что они пытаются тащить эту свою поделку и далее. НО не пора ли её похоронить. И начать с чистого листа с учётом прежних ошибок.

Mirabell Ivsi

Компания не сможет реанимировать мертвую игру не переписав хотя-бы начальный сюжет.

Raphtallia

Оно еще не раскрылось? 🤣

HarmfulVillius

Труп пинают.

