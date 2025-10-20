Слух: Анонс Starfield для PS5, вероятно не состоится до 2026 года

Порт Starfield для PlayStation 5, о котором ходят слухи уже несколько месяцев, не будет официально представлен в 2025 году. Об этом сообщил известный инсайдер NateTheHate, ранее не раз делившийся достоверной информацией о проектах Xbox и Bethesda.

По словам источника, анонс версии Starfield для PS5 ожидается не раньше 2026 года, если только планы компании не изменятся. Ранее тот же инсайдер утверждал, что Bethesda действительно готовит релиз игры на консоли Sony, и первоначально предполагалось, что объявление состоится в 2025-м. Однако теперь окно перенесено на следующий год.

Ранее появлялись сообщения, что Starfield вместе с новым дополнением может выйти на PS5 весной 2026 года. При этом Microsoft никогда официально не исключала возможность появления игры на других платформах. Глава Xbox Фил Спенсер в одном из интервью отметил:

«Нет причин ограничивать какие-либо проекты — если игра может найти свою аудиторию и принести коммерческий успех, мы рассмотрим все варианты».

Тем временем Bethesda продолжает активно поддерживать Starfield: недавно студия намекнула на новый контент под названием Terran Armada, а также трижды упомянула о следующем DLC, не раскрывая подробностей.

Таким образом, ожидание PS5-версии Starfield, похоже, продлится как минимум до следующего года, однако слухи и намёки лишь усиливают уверенность фанатов, что научно-фантастическая RPG всё же доберётся до консоли Sony.