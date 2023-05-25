Starfield 06.09.2023
8.1 489 оценок

Слух: Беспроводные контроллер и гарнитура Starfield Limited Edition будут представлены на Xbox Showcase

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Procy_on
Новости

Инсайдер billbil-kun раскрыл новую информацию о специальном контроллере Starfield для Xbox Series X|S, изображения которого просочились еще в апреле.

Известный инсайдер, который верно раскрывает игры PlayStation Plus и способен предвидеть многочисленные официальные анонсы, уже знал о двух новых лимитированных аксессуарах Xbox, которые появятся в ближайшие несколько месяцев. Уже было известно, что это будут контроллер и пара беспроводных наушников под кодовыми названиями "Ogden" и "Orren" соответственно.

Благодаря недавно полученной информации, инсайдер подтвердил, что "Ogden" и "Orren" соответствуют официальному контроллеру и гарнитуре Xbox с тематикой Starfield. Оба продукта появятся как в США, так и в Европе. Также были названы цены на обоих рынках: €74,99/$79,99 за контроллер и €124,99/$124,99 за беспроводную гарнитуру.

По словам billbil-kun, аксессуары будут официально представлены на Xbox Showcase и могут поступить в продажу уже в июне, несмотря на дебют Starfield 6 сентября. Однако инсайдер не подтвердил, что внешний вид контроллера будет соответствовать тому, что появлялось в предыдущих утечках.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Юрец Одесса

А что-то новое придумать мозгов не хватает?? Просто менять цвет гейпада и говорить "специальном контроллере Starfield для Xbox Series X|S" Что в нём специального? Им уже надо вообще новый разработать. Вроде богатая контора и просто расцветку менять, и делать из этого новость. Наверно наделали миллиарды этого Г и теперь надо как то продавать.

2
luVol

Пусть подотрутся своими продвижениями лгбт

1
Artery Kaulitz

А в смысле, где? Это цвета самого Starfield, если можно так сказать:

1
luVol Artery Kaulitz

В июне начинается у них месяц гордости. В июне исходя из новости возможен выход этого геймпада в продажу. Сделав такое цветовое решение понятно любому к чему это отсылает игра тут ни каким боком

2
Klaus Mortan

Лучше бы делали их более надежными... особенно греб.ные стики.

0
Смеагол
0