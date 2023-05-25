Слух: Беспроводные контроллер и гарнитура Starfield Limited Edition будут представлены на Xbox Showcase ©

Инсайдер billbil-kun раскрыл новую информацию о специальном контроллере Starfield для Xbox Series X|S, изображения которого просочились еще в апреле.



Известный инсайдер, который верно раскрывает игры PlayStation Plus и способен предвидеть многочисленные официальные анонсы, уже знал о двух новых лимитированных аксессуарах Xbox, которые появятся в ближайшие несколько месяцев. Уже было известно, что это будут контроллер и пара беспроводных наушников под кодовыми названиями "Ogden" и "Orren" соответственно.



Благодаря недавно полученной информации, инсайдер подтвердил, что "Ogden" и "Orren" соответствуют официальному контроллеру и гарнитуре Xbox с тематикой Starfield. Оба продукта появятся как в США, так и в Европе. Также были названы цены на обоих рынках: €74,99/$79,99 за контроллер и €124,99/$124,99 за беспроводную гарнитуру.



По словам billbil-kun, аксессуары будут официально представлены на Xbox Showcase и могут поступить в продажу уже в июне, несмотря на дебют Starfield 6 сентября. Однако инсайдер не подтвердил, что внешний вид контроллера будет соответствовать тому, что появлялось в предыдущих утечках.