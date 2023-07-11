Слух: Logrus IT будет локализовывать Starfield для российского рынка

Одним из первых проектов, которые Logrus IT будет локализовывать для сети Netmax, является Starfield - долгожданная научно-фантастическая ролевая игра от Bethesda Game Studios, создателей The Elder Scrolls и Fallout. Starfield - это одиночная игра с открытым миром, в которой игроки могут исследовать космос, планеты и цивилизации. Игра выйдет 6 сентября 2023 года на PC, Xbox Series X и S.
Logrus IT имеет большой опыт в локализации игр различных жанров и масштабов. С 1997 года компания локализовала более 500 игр, среди которых такие хиты, как Far Cry 5 и New Dawn, ANNO 1800, серии Assassin’s Creed и Watch Dogs, Tom Clancy’s Splinter Cell, Civilization IV и многие другие. Компания также помогает с созданием различного игрового контента: концепт-артов, персонажей, анимации, сценариев, а также разрабатывает маркетинговые материалы для продвижения игр: промо-ролики, многоязычные описания для сторов, веб-сайты и рекламные баннеры.
Logrus IT сотрудничает с крупнейшими международными издателями компьютерных игр и непосредственно с компаниями-разработчиками, такими как Ubisoft, Blizzard, Riot Games, Wargaming, Microsoft Xbox, Creative Mobile. Компания гордится своим качеством работы и стремится предоставлять лучший сервис своим клиентам и партнерам.
Сеть Netmax рада сотрудничеству с Logrus IT и надеется на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство. Сеть Netmax стремится предоставлять своим пользователям самые лучшие и актуальные игры на рынке, а также возможность заказывать локализацию своих собственных проектов на разные языки и регионы. Netmax приглашает всех заинтересованных разработчиков и издателей присоединиться к своей платформе и воспользоваться ее уникальными возможностями.
Звучит как реклама, так и не понял это офф или очередной "донатьте мне и потом может переведу" студия.
написано же: Слух! расходимся...
Так Starfield не продаётся на российском рынке, что они будут локализовать?
Русская локализация и российский рынок - абсолютно разные вещи.
Если честно не понял к чему эта новость, либо есть локализация либо нет, а если уж заявляется как для "Российского", то там будет какая то цензура что ли? Впервые слышу про эту компанию.
В итоге получится, что сама Bethesda отдаст им свои "наработки" и скажет, что ни при чем
А что там локализовывать ? локализация уже давно есть готовая, вот только издатель зачем то решил ее вырезать непонятно почему.
стоп стоп, что? фар край 5 и нью давн хиты? это шутка такая?
С точки зрения продаж, почему нет?
или с точки зрения зуммерков?)
Хит подразумевает популярность и большой спрос, а не суждения о качестве проекта. Нравится тебе это или нет, а эти игры популярностью пользовались в свое время.