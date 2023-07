Слух: Logrus IT будет локализовывать Starfield для российского рынка

Одним из первых проектов, которые Logrus IT будет локализовывать для сети Netmax, является Starfield - долгожданная научно-фантастическая ролевая игра от Bethesda Game Studios, создателей The Elder Scrolls и Fallout. Starfield - это одиночная игра с открытым миром, в которой игроки могут исследовать космос, планеты и цивилизации. Игра выйдет 6 сентября 2023 года на PC, Xbox Series X и S.

Logrus IT имеет большой опыт в локализации игр различных жанров и масштабов. С 1997 года компания локализовала более 500 игр, среди которых такие хиты, как Far Cry 5 и New Dawn, ANNO 1800, серии Assassin’s Creed и Watch Dogs, Tom Clancy’s Splinter Cell, Civilization IV и многие другие. Компания также помогает с созданием различного игрового контента: концепт-артов, персонажей, анимации, сценариев, а также разрабатывает маркетинговые материалы для продвижения игр: промо-ролики, многоязычные описания для сторов, веб-сайты и рекламные баннеры.

Logrus IT сотрудничает с крупнейшими международными издателями компьютерных игр и непосредственно с компаниями-разработчиками, такими как Ubisoft, Blizzard, Riot Games, Wargaming, Microsoft Xbox, Creative Mobile. Компания гордится своим качеством работы и стремится предоставлять лучший сервис своим клиентам и партнерам.

Сеть Netmax рада сотрудничеству с Logrus IT и надеется на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство. Сеть Netmax стремится предоставлять своим пользователям самые лучшие и актуальные игры на рынке, а также возможность заказывать локализацию своих собственных проектов на разные языки и регионы. Netmax приглашает всех заинтересованных разработчиков и издателей присоединиться к своей платформе и воспользоваться ее уникальными возможностями.