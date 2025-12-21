Слух: Microsoft и Bethesda сейчас занимаются обновлением Creation Engine, внедряя в него технологии Unreal Engine

По информации инсайдера Джеза Кордена, сейчас Microsoft и Bethesda занимаются "осовремениванием" движка Creation Engine, добавляя в него поддержку технологий Unreal Engine.
Модернизацией движка Bethesda также занимается студия The Coalition (разработчики последних Gears of War), которая уже имеет большой опыт с Unreal. По словам Кордена, первой игрой, которая станет использовать "прокаченную" технологиями Unreal Engine новую версию Creation Engine, будет обновленная Starfield. Далее новый Creation Engine будут использовать The Elder Scrolls VI и Fallout 5.
Джез Корден заверил, что Microsoft не пытается подтолкнуть Bethesda отказаться от своего Creation Engine в пользу Unreal Engine, а просто помогает им улучшить его. Creation Engine планируется использовать и дальше.
А вдруг наконец можно будет по вертикальным лестницам куда-то забираться теперь? Заживём 😎
Ладно лестницы, загрузки бы убрать каждой будки 2х2 метра.
Обнови пластинку.
Кривейшин+УЕ = адская смесь )
Так они не движки объединяют, а технологии что использовались в Анриле хотят добавить в Криейшен
Рукожопая Бефезда и свой нынешний движок никак не может отладить- ошибки и баги кочуют из игры в игру со времен Морровинда. А теперь что будет- вылет сразу после заставки?
А баги извините фичи UE тоже перекочуют в движок? К тому же тут главное не испортить всё-таки Creation Engine это для узконаправленного жанра игр, а UE это всё-таки универсал. Со всеми вытекающими.
Какие баги-фичи были в ремастере обливиона? не те, что перекочевали из оригинала.
уе - это универсальный кал. Если игра на уе - значит физики не будет, нормального поведения транспорта - не будет, а иконка взаимодействий с окружением - задолбавший дефолтный кружок.
Все без исключения из оригинальной игры 20-летней давности.
А могли бы заниматься TES VI
Напоминаю, что "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" (движок Unreal Engine 5 и Gamebryo) не тянет даже 5090 в 4К.
Главный бич движка это вездесущие загрузки уровней. Уберут его, остальное можно не трогать.
а как же лица персонажей и их анимация?
В точку... одна из самых главных проблем движка это кривые анимации НПС и нетолько лиц во время диалогов, ВООБЩЕ всех которые там только есть от скриптовых сценок до хотьбы, прыжков и бега.
А еще хотелось бы "бесячих" нпс обнулять, чтоб они смертными стали, хотя бы после своих квестов...
Игра будет выглядеть почти как скайрим, но с 5070 в минималках. По слухам они туда пытались ещё нейросети встроить, но получилось как отвёртка доктора кто. Сверхтехнологичное устройство запредельно развитой расы, но на дереве не работает.
Так вроде в Старфилде уже завезли компиляцию шейдеров и статтеры