ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 679 оценок

Слух: Microsoft и Bethesda сейчас занимаются обновлением Creation Engine, внедряя в него технологии Unreal Engine

Your Hair is Beautiful Your Hair is Beautiful

По информации инсайдера Джеза Кордена, сейчас Microsoft и Bethesda занимаются "осовремениванием" движка Creation Engine, добавляя в него поддержку технологий Unreal Engine.

Модернизацией движка Bethesda также занимается студия The Coalition (разработчики последних Gears of War), которая уже имеет большой опыт с Unreal. По словам Кордена, первой игрой, которая станет использовать "прокаченную" технологиями Unreal Engine новую версию Creation Engine, будет обновленная Starfield. Далее новый Creation Engine будут использовать The Elder Scrolls VI и Fallout 5.

Джез Корден заверил, что Microsoft не пытается подтолкнуть Bethesda отказаться от своего Creation Engine в пользу Unreal Engine, а просто помогает им улучшить его. Creation Engine планируется использовать и дальше.

24
27
Комментарии:  27
Ваш комментарий
Иваныч из Тулы

А вдруг наконец можно будет по вертикальным лестницам куда-то забираться теперь? Заживём 😎

9
yupi90

Ладно лестницы, загрузки бы убрать каждой будки 2х2 метра.

4
Costollom
А вдруг наконец можно будет по вертикальным лестницам куда-то забираться теперь? Заживём
4
cpt1russia

Обнови пластинку.

1
DezkQ

Кривейшин+УЕ = адская смесь )

5
WarCraf4er

Так они не движки объединяют, а технологии что использовались в Анриле хотят добавить в Криейшен

Владимир Дизель

Рукожопая Бефезда и свой нынешний движок никак не может отладить- ошибки и баги кочуют из игры в игру со времен Морровинда. А теперь что будет- вылет сразу после заставки?

4
Egik81

А баги извините фичи UE тоже перекочуют в движок? К тому же тут главное не испортить всё-таки Creation Engine это для узконаправленного жанра игр, а UE это всё-таки универсал. Со всеми вытекающими.

2
Mr_Zadov

Какие баги-фичи были в ремастере обливиона? не те, что перекочевали из оригинала.

2
temp-64GTX

уе - это универсальный кал. Если игра на уе - значит физики не будет, нормального поведения транспорта - не будет, а иконка взаимодействий с окружением - задолбавший дефолтный кружок.

9
Владимир Дизель Mr_Zadov

Все без исключения из оригинальной игры 20-летней давности.

2
selfreaver

А могли бы заниматься TES VI

2
Costollom

Напоминаю, что "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" (движок Unreal Engine 5 и Gamebryo) не тянет даже 5090 в 4К.

2
Александр Гоголев

Главный бич движка это вездесущие загрузки уровней. Уберут его, остальное можно не трогать.

2
IY1982

а как же лица персонажей и их анимация?

3
ea_t IY1982

В точку... одна из самых главных проблем движка это кривые анимации НПС и нетолько лиц во время диалогов, ВООБЩЕ всех которые там только есть от скриптовых сценок до хотьбы, прыжков и бега.

1
ea_t ea_t
4
HubertJFarnsworth

А еще хотелось бы "бесячих" нпс обнулять, чтоб они смертными стали, хотя бы после своих квестов...

2
Trixmanzo

Игра будет выглядеть почти как скайрим, но с 5070 в минималках. По слухам они туда пытались ещё нейросети встроить, но получилось как отвёртка доктора кто. Сверхтехнологичное устройство запредельно развитой расы, но на дереве не работает.

2
Pointman106

Так вроде в Старфилде уже завезли компиляцию шейдеров и статтеры

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ