Слух: Microsoft и Bethesda сейчас занимаются обновлением Creation Engine, внедряя в него технологии Unreal Engine

По информации инсайдера Джеза Кордена, сейчас Microsoft и Bethesda занимаются "осовремениванием" движка Creation Engine, добавляя в него поддержку технологий Unreal Engine.

Модернизацией движка Bethesda также занимается студия The Coalition (разработчики последних Gears of War), которая уже имеет большой опыт с Unreal. По словам Кордена, первой игрой, которая станет использовать "прокаченную" технологиями Unreal Engine новую версию Creation Engine, будет обновленная Starfield. Далее новый Creation Engine будут использовать The Elder Scrolls VI и Fallout 5.

Джез Корден заверил, что Microsoft не пытается подтолкнуть Bethesda отказаться от своего Creation Engine в пользу Unreal Engine, а просто помогает им улучшить его. Creation Engine планируется использовать и дальше.