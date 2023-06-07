Starfield 06.09.2023
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Слух: на Xbox Games Showcase откроются предзаказы на Starfield

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Procy_on
Новости

Некоторые розничные торговцы намекают, что предварительные заказы на Starfield должны открыться на Xbox Games Showcase.

Как сообщается на NeoGAF, электронное письмо от Green Man Gaming, похоже, указывает на то, что официальная кампания предварительных заказов на Starfield вот-вот начнется, скорее всего 11 июня на Xbox Games Showcase.

Это имеет смысл, учитывая что Starfield выйдет 6 сентября 2023 года, т.е. осталось 3 месяца до релиза, а это стандартный период для начала кампании по предзаказам.

Более того, довольно надежная утечка уже сообщила, что запуск контроллера и гарнитуры Starfield, вероятно, запланирован на ту же дату 11 июня.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Scerkrou7

Ну, собственно говоря

https://youtu.be/CVHYuSt9Ccc

4
Abarmot90

Русского нет

2