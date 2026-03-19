Слух: порт Starfield для Switch 2 все еще в разработке, но процесс продвигается неравномерно

Согласно данным известного инсайдера NateTheHate, Bethesda работает над версией Starfield для следующего поколения консолей Nintendo (Switch 2). Несмотря на то, что игру не показали на недавней презентации Partner Direct, разработка продолжается, хотя и сталкивается с серьезными трудностями. По словам информатора, процесс идет «не гладко», и фанатам остается лишь «скрестить пальцы на удачу».

Эти слухи появились на фоне масштабных планов Bethesda по расширению вселенной игры на других устройствах. Студия подтвердила, что 7 апреля 2026 года Starfield выйдет на PlayStation 5 вместе с крупнейшим обновлением в истории проекта. Патч принесет функцию Free Lanes для бесшовных межпланетных перелетов и сюжетное расширение Terran Armada, которое добавит новых врагов и транспорт Moon Jumper.

Переход на мультиплатформенную модель подтвердился открытием предзаказов для PS5 уже 18 марта 2026 года. С официальным релизом на консоли Sony цена Starfield на всех платформах снизится до $49.99, что знаменует новый этап для игры, которая с 2023 года была эксклюзивом Xbox и ПК.