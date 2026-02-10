Слух: Starfield для PS5 и обновление 2.0 представят в марте 2026 года

Известный инсайдер shinobi602 на форуме ResetEra опроверг слухи о том, что PS5-версию Starfield, дополнение и обновление 2.0 покажут на State of Play 12 февраля 2026 года.
По его словам, что Bethesda пропустит февральскую презентацию Sony, чтобы представить весь массив новостей — включая консольный порт, патч 2.0 и расширение — в следующем месяце.
«Раз уж этот вопрос постоянно всплывает — это всё будет в следующем месяце», — сказал он.
Напомним, несколько месяцев назад сразу несколько инсайдеров сообщили, что Bethesda провела закрытую презентацию будущего контента Starfield, включая обновление 2.0, для прессы и блогеров. Мнения участников разделились: одни воодушевлены будущим игры, другие же советуют умерить ожидания, предупреждая, что, хотя апдейт и сделает игру лучше, он не будет столь радикальным по масштабу, как это было в случае с Cyberpunk 2077.
Согласно собранным данным, Bethesda готовит в обновлении 2.0 ряд улучшений, призванных исправить основные недостатки Starfield — в частности, проблему экранов загрузки. Намеки на эти улучшения уже обнаружили датамайнеры в файлах игры. Что касается сроков: инсайдеры сообщают, что патч и новый контент выйдут позже намеченного, но точной даты релиза всё ещё нет.
Starfield доступна на Xbox Series X|S и Windows PC.
То что мертво умереть не может.
Нечего нового от соевого школьника я и не услышал бы
Правда: Starfield для всех мёртв и смердит
боже, за что нам такой "подарок"? где мы согрешили?
белым на белом? умно умно
Им нужно интерфейсы инвентаря и выбора планет переработать.
Им нужно столько переработать, чтобы из этого вышло что-то приемлемое, что тут не с Киберпанком надо сравнивать, а с НМС.
Лучше ни с чем не сравнивать, а просто перерабатывать. В НМС много лет лили из пустого в порожнее.
Звездные слухи распространяются с помощью тахионов.
Шикарная игра, я перепройду ещё разок этот шедевр. Дайте хоть небольшие изменения для нее
Теперь будет просто картинка висеть вместо экрана загрузки или наклепали роликов которые скрывать загрузку будут?
Некромантией увлеклись.)