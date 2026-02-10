Слух: Starfield для PS5 и обновление 2.0 представят в марте 2026 года

Известный инсайдер shinobi602 на форуме ResetEra опроверг слухи о том, что PS5-версию Starfield, дополнение и обновление 2.0 покажут на State of Play 12 февраля 2026 года.

По его словам, что Bethesda пропустит февральскую презентацию Sony, чтобы представить весь массив новостей — включая консольный порт, патч 2.0 и расширение — в следующем месяце.

«Раз уж этот вопрос постоянно всплывает — это всё будет в следующем месяце», — сказал он.

Напомним, несколько месяцев назад сразу несколько инсайдеров сообщили, что Bethesda провела закрытую презентацию будущего контента Starfield, включая обновление 2.0, для прессы и блогеров. Мнения участников разделились: одни воодушевлены будущим игры, другие же советуют умерить ожидания, предупреждая, что, хотя апдейт и сделает игру лучше, он не будет столь радикальным по масштабу, как это было в случае с Cyberpunk 2077.

Согласно собранным данным, Bethesda готовит в обновлении 2.0 ряд улучшений, призванных исправить основные недостатки Starfield — в частности, проблему экранов загрузки. Намеки на эти улучшения уже обнаружили датамайнеры в файлах игры. Что касается сроков: инсайдеры сообщают, что патч и новый контент выйдут позже намеченного, но точной даты релиза всё ещё нет.

Starfield доступна на Xbox Series X|S и Windows PC.