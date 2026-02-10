ЧАТ ИГРЫ
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 716 оценок

Слух: Starfield для PS5 и обновление 2.0 представят в марте 2026 года

Gruz_ Gruz_

Известный инсайдер shinobi602 на форуме ResetEra опроверг слухи о том, что PS5-версию Starfield, дополнение и обновление 2.0 покажут на State of Play 12 февраля 2026 года.

По его словам, что Bethesda пропустит февральскую презентацию Sony, чтобы представить весь массив новостей — включая консольный порт, патч 2.0 и расширение — в следующем месяце.

«Раз уж этот вопрос постоянно всплывает — это всё будет в следующем месяце», — сказал он.

Напомним, несколько месяцев назад сразу несколько инсайдеров сообщили, что Bethesda провела закрытую презентацию будущего контента Starfield, включая обновление 2.0, для прессы и блогеров. Мнения участников разделились: одни воодушевлены будущим игры, другие же советуют умерить ожидания, предупреждая, что, хотя апдейт и сделает игру лучше, он не будет столь радикальным по масштабу, как это было в случае с Cyberpunk 2077.

Согласно собранным данным, Bethesda готовит в обновлении 2.0 ряд улучшений, призванных исправить основные недостатки Starfield — в частности, проблему экранов загрузки. Намеки на эти улучшения уже обнаружили датамайнеры в файлах игры. Что касается сроков: инсайдеры сообщают, что патч и новый контент выйдут позже намеченного, но точной даты релиза всё ещё нет.

Starfield доступна на Xbox Series X|S и Windows PC.

Dark1994

То что мертво умереть не может.

The Path to Yourself z8TiREX8z

Нечего нового от соевого школьника я и не услышал бы

Destroited
Слух: Starfield для PS5 и обновление 2.0

Правда: Starfield для всех мёртв и смердит

-zotik-

боже, за что нам такой "подарок"? где мы согрешили?

StickyNethrax
-zotik-

белым на белом? умно умно

МАХАН МАХАНОВИЧ

Им нужно интерфейсы инвентаря и выбора планет переработать.

DarkScorpius

Им нужно столько переработать, чтобы из этого вышло что-то приемлемое, что тут не с Киберпанком надо сравнивать, а с НМС.

SheriffKo DarkScorpius

Лучше ни с чем не сравнивать, а просто перерабатывать. В НМС много лет лили из пустого в порожнее.

FairUlu

Звездные слухи распространяются с помощью тахионов.

Sheffskiy

Шикарная игра, я перепройду ещё разок этот шедевр. Дайте хоть небольшие изменения для нее

Dicrom Fox

Теперь будет просто картинка висеть вместо экрана загрузки или наклепали роликов которые скрывать загрузку будут?

orion1786

Некромантией увлеклись.)