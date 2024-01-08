Слух: Starfield и другие эксклюзивы Xbox будут в скором времени портированы на PS5

Научно-фантастическая ролевая игра Starfield от Bethesda Softworks стала первым по-настоящему крупным эксклюзивом консоли Xbox Series. Несмотря на некоторую однозначность проекта, многие игроки всё же хотели бы увидеть этот проект на других платформах. Ещё год назад многие даже самые авторитетные аналитики рынка отрицали саму вероятность выхода любой игры из игрового подразделения Xbox, однако сегодня ситуация кардинально другая. Вслед за новостями о возможном выходе Hi-Fi Rush на Nintendo Switch, появились сведения о портировании других эксклюзивов на дополнительные платформы.
О планах Microsoft перенести собственные игры на новые платформы поведал авторитетный инсайдер под ником JamiesAct, который получил сведения от надежного источника. Он не стал раскрывать его имени и также настоял на его анонимности, однако назвал его весьма осведомлённым в планах целой компании.
Согласно известным данным, некоторые игры для Xbox уже находятся в процессе портирования на другие консоли. Из наиболее вероятных релизов ожидается выпуск некоторых игр на Nintendo Switch, однако в планах у разработчиков также есть версии и для консолей Sony. Если верить заявлению инсайдера, прямо сейчас идёт работа над портированием Starfield для PS5.
Похоже, что игровое подразделение Xbox будет постепенно отказываться от полной консольной эксклюзивности. В будущем многие игры компании будут выходить на PS5 или Nintendo Switch, особенно это касается крупнобюджетных проектов.
Майки решили захватить PS5 изнутри? :)
Ммм, купить беседку и хвастаться эксклюзивностью сралфилда, чтобы потом портануть его на PS5
Почему бы и да? Если майки топят за геймпасс, то это вполне себе вариант. Продавать игру везде, но если хочется подешевле - купи иксбокс.
=было 6 миллионов игроков, а будет 12!=
Это отличная новость!
Нет, спасибо, эту парашу оставьте себе. Дайте Фэйбл и Хеллблэйд. И Гирзу.
идёт работа над портированием Starfield для PS5, видать плохо продаётся на баксе и пк решили побыренькому срубить бабла с сонибоев, а пели то как эксклюзив нах!
Так ещё до релиза писали, что экз может быть временным
Ну как бы майки не первый раз такое делают. Миникрафт просто пример.
Или ты хочешь сказать, что миникрафт настолько плохо продавался, что его решили отправить на другие платформы?
Что касается старфилд, то были новости, что несмотря на всю критику, как минимум игра окупилась.
Миникрафт? Майнкрафт, то есть? Его уже мультиплатформенным купили.
Ничего против такой инициативы я не имею но хотелось бы увидеть и такого же шага от Сони и Ниндендо.
У них игры и так нормально продаются
филька котик решил таки поделиться душнявым алмазом из тех самых обещанных им триллионов хитов… с лучшим что есть расстаются, оч трогательно