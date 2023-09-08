Сможет ли Starfield потянуть 60 fps на консолях? Эксперимент Digital Foundry дает ответ

В июне мы узнали, что Starfield будет работать с 30 fps только на Xbox Series X и S - в разрешении 4K на первом и 1440p на втором. Тодд Говард защищал это решение визуальной целостностью, и некоторые разработчики поддержали его мнение.
Геймеры, однако, остались недовольны, тем более что рецензенты в итоге рекомендовали играть в Starfield на мощном ПК, а не на XSX, если у вас есть такая возможность. Неужели режим производительности, в котором приоритетом является fps, будет неиграбелен на Xbox Series X и S? Ничего подобного.
Для тестирования был собран ПК, максимально приближенный по мощности к XSX. Да, тест не идеален, но снять ограничение в 30 fps непосредственно на консоли невозможно. Кроме того, необходимо было соответствующим образом настроить игру. Что же получилось в итоге?
- В закрытых помещениях игра работала с 60 fps в 4K и включенном FSR 2 (без динамического масштабирования разрешения).
- А вот на открытых локациях и во время космических путешествий дела обстояли хуже. В первом случае fps колебалось от 30 до 40, а во втором - от 35 до 50.
Digital Foundry провела аналогичный тест для Xbox Series S, только уменьшив разрешение до 1440p. Почти все время игра работала с около 40 fps. В некоторых локациях - например, в насыщенном деталями городе Неон - показывались вполне удовлетворительные 60 fps. То же самое происходило и во время космических сражений.
Даже если учесть, что спецификация ПК, на котором проводилось тестирование, была несколько мощнее, чем у Xbox Series X и - особенно - S, напрашивается вывод, что режим производительности в Starfield будет не таким уж плохим. Поэтому несколько удивительно, что Bethesda не реализовала его в качестве одной из доступных опций, ведь многие геймеры могли бы оценить такое решение.
просто обновите свои консоли, Тодд(с)
боже мой, кто то еще серьезно воспринимает мнение этих дригитал фундукри.
обычная покупная конторка которая с ног до головы облизала ОПТИМИЗАЦИЮ калфилд.
если уважаете наше мнение просто делайте лок на 30 фпс, в таком состоянии игра раскроется с лучшей стороны....
Просто консоли в очередной раз показали, каким хламом и якорем индустрии они являются и не бывает никакой чудо оптимизации на них, кроме уменьшения разрешения, частоты кадров и кастрирования всего визуала от текстур до освещения, то что Xbox x еле еле пердит в нативных 4к в 30 кадров - это даже не смешно, а под них игры еще минимум до 2027 года пилить будут, а про S я вообще молчу!
Лечу я в космосе, вызывает меня бабушка и просит пристыковаться к её кораблю, чтобы накормить меня (по внукам скучает, они далеко), я пристыковываюсь, угощает меня фирменной курочкой, я её благодарю и дарю 1000 кредитов, поднимаюсь в её кабину пилота, а там в капитанском бардачке 2500+ кредитов и хабар, забираю всё (не считалось кражей), отстыковываюсь, поел бабушкиной курочки и остался в плюсе на 1500+ кредитов. В какой игре такое ещё возможно, а?;) Ответьте мне, хейтеры проекта.
Я недавно через стрим узнал за лучшие квесты игры фракционные и там по заданию, когда человек выкрал с сейфа предметы его поймали и отправили в тюрьму ему оставили сворованные предметы и он телепортировался, чтобы сдать квест. В какой игре такое ещё возможно, а?