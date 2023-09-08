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об игре
Starfield 06.09.2023
6.8 2 008 оценок

Сможет ли Starfield потянуть 60 fps на консолях? Эксперимент Digital Foundry дает ответ

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Procy_on
Новости

В июне мы узнали, что Starfield будет работать с 30 fps только на Xbox Series X и S - в разрешении 4K на первом и 1440p на втором. Тодд Говард защищал это решение визуальной целостностью, и некоторые разработчики поддержали его мнение.

Геймеры, однако, остались недовольны, тем более что рецензенты в итоге рекомендовали играть в Starfield на мощном ПК, а не на XSX, если у вас есть такая возможность. Неужели режим производительности, в котором приоритетом является fps, будет неиграбелен на Xbox Series X и S? Ничего подобного.

Для тестирования был собран ПК, максимально приближенный по мощности к XSX. Да, тест не идеален, но снять ограничение в 30 fps непосредственно на консоли невозможно. Кроме того, необходимо было соответствующим образом настроить игру. Что же получилось в итоге?

  • В закрытых помещениях игра работала с 60 fps в 4K и включенном FSR 2 (без динамического масштабирования разрешения).
  • А вот на открытых локациях и во время космических путешествий дела обстояли хуже. В первом случае fps колебалось от 30 до 40, а во втором - от 35 до 50.

Digital Foundry провела аналогичный тест для Xbox Series S, только уменьшив разрешение до 1440p. Почти все время игра работала с около 40 fps. В некоторых локациях - например, в насыщенном деталями городе Неон - показывались вполне удовлетворительные 60 fps. То же самое происходило и во время космических сражений.

Даже если учесть, что спецификация ПК, на котором проводилось тестирование, была несколько мощнее, чем у Xbox Series X и - особенно - S, напрашивается вывод, что режим производительности в Starfield будет не таким уж плохим. Поэтому несколько удивительно, что Bethesda не реализовала его в качестве одной из доступных опций, ведь многие геймеры могли бы оценить такое решение.

-7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
luVol
10
w0oozy

просто обновите свои консоли, Тодд(с)

6
Ray Liotta

боже мой, кто то еще серьезно воспринимает мнение этих дригитал фундукри.

обычная покупная конторка которая с ног до головы облизала ОПТИМИЗАЦИЮ калфилд.

если уважаете наше мнение просто делайте лок на 30 фпс, в таком состоянии игра раскроется с лучшей стороны....

1
neeXXXT

Просто консоли в очередной раз показали, каким хламом и якорем индустрии они являются и не бывает никакой чудо оптимизации на них, кроме уменьшения разрешения, частоты кадров и кастрирования всего визуала от текстур до освещения, то что Xbox x еле еле пердит в нативных 4к в 30 кадров - это даже не смешно, а под них игры еще минимум до 2027 года пилить будут, а про S я вообще молчу!

0
StarfieJId

Лечу я в космосе, вызывает меня бабушка и просит пристыковаться к её кораблю, чтобы накормить меня (по внукам скучает, они далеко), я пристыковываюсь, угощает меня фирменной курочкой, я её благодарю и дарю 1000 кредитов, поднимаюсь в её кабину пилота, а там в капитанском бардачке 2500+ кредитов и хабар, забираю всё (не считалось кражей), отстыковываюсь, поел бабушкиной курочки и остался в плюсе на 1500+ кредитов. В какой игре такое ещё возможно, а?;) Ответьте мне, хейтеры проекта.

0
luVol

Я недавно через стрим узнал за лучшие квесты игры фракционные и там по заданию, когда человек выкрал с сейфа предметы его поймали и отправили в тюрьму ему оставили сворованные предметы и он телепортировался, чтобы сдать квест. В какой игре такое ещё возможно, а?

0