Со страницы Starfield в Steam удалили упоминание российской локализации

Возможно, игра не получит русского языка — даже субтитров и интерфейса.

Bethesda удалила упоминание русского языка со страницы Starfield в Steam. Пока никаких официальных заявлений не последовало, но игра, возможно, не получит локализации — даже субтитров и интерфейса.