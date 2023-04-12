Со страницы Starfield в Steam удалили упоминание российской локализации

Возможно, игра не получит русского языка — даже субтитров и интерфейса.
Bethesda удалила упоминание русского языка со страницы Starfield в Steam. Пока никаких официальных заявлений не последовало, но игра, возможно, не получит локализации — даже субтитров и интерфейса.
Ну это можно ожидать.
Сабы то по любому запилят наши команды локализаторов,вот только придётся довольно долго ждать потому что текста в проектах беседки очень много (это не Dead Space перевести где текста минимум,хотя там ещё и текстуры тоже локализовали,сабы запилили очень быстро),плюс тут ещё новый лор скорее всего увесистый будет.
Не беда - Беседка ещё лет 10 будет делать вид,что чинит игру,а к этому времени глядищь и локалка подъедет;)
что сказать, сами себе стреляют в ноги, или даже в голову, так как теряют приличную часть аудитории...
От приличной части аудитории они (и не только) сознательно отказались год назад, выпилив себя из РФ, как в физическом смысле, закрыв офисы и подразделения, так и онлайне, в том же стим проекты недоступны.
Тем не менее на великом и могучем разговаривают не только здесь, нарочито рубить сук особого смысла нет, так что если текстовая локализация была, а началась работа над ней в момент уже известных событий, то и нет смысла от нее избавляться. В таком случае последует разъяснение и перевод будет. Другое дело, что если его начали, но не завершили или вообще отказались, реплик там легион, а в аннотации просто предварительные планы значились, то в таком случае заниматься ей уже точно не будут и вряд ли сильно об этом пожалеют.
Что то поздно удалили игра уже в сентябре выходит, по идее все локализации уже в файлах игры должны быть.
Хотя думаю к тому времени и мехвойсы либо геймвойсы уже освободятся, деньги соберут да за пол годика сделают, сабы по крайней мере за месяц смогут.
Да ладно, вон за пару дней как для аркхрен кнайт сделают в промте и на то сойдёт, чтоб хоть смысл понять о чём речь, разница в человеческом и машинном переводе почти мизерная, эта игра всё равно не кинцо по типу игор сони, тут больше геймплей будет важен а не точная суть до мелочей в диалогах, вон фаллаут 4 не сказать уж чтоб хорошо так по сабам переведён, тож будто бы ребёнок переводил
А ведь скоро это станет нормой, когда большая часть будут играть в день релиза, а кому-то придётся по несколько месяцев ждать локализации.
Все что могло стать "нормой", уже ей давно стало. Применительно к медиа: ряд игр, фильмов, сериалов, спортивных программ вообще не продаются/представлены в ру-сегменте, так что отсутствие локализации сопутствующая этому процессу опция. Разработчик/издатель, отказавшись от рынка, просто экономит, поскольку для основных носителей языка продукт и так недоступен, ни для пиратов же переводить.
В это же время есть противоположная часть студий, которые никуда не уходили или сделали вид, что ушли, чтоб избежать вторичных порицаний, но при этом все еще заинтересованы в русскоговорящих пользователях. Например, Капком и Сони.
Как грицца, не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение, выбрать есть из чего. Можно конечно выучить английский и найти обходной способ поиграть хоть на релизе. Я же не вижу здесь особых проблем, для чего ждать несколько месяцев, когда можно вообще пройти мимо и выбрать что-то иное, игры -- это не жизненно необходимая вещь. Если же они тебе все-таки нужны, то странно предъявлять претензии чужому иностранному дяде, который свой выбор уже сделал.
Вверху я скорее попытался высказаться от лица большинства, кто не в ладах с английским, к коим я себя лично не отношу. Поэтому если говорить субъективно, мне от этого ни тепло ни холодно. Как раньше без проблем играл в игры с английской локализацией, так и сейчас продолжу.
Дело не в английском, а то что данные игры или иные "проекты" недоступны в российском сегменте. Какая разница, какого языка там нет, если официально они (игры) здесь не представлены. Все равно что жаловаться на качество воды из под крана в другую область.
Кто хочет, может и сейчас играть в день релиза, кто не может -- ищет обходные способы, ждет или проходит мимо. К сложившейся норме это отношения не имеет, поскольку оная подразумевает фидбэк, а его априори после ухода корпорации нет. С тем же успехом можно в спорлото писать.
если она в основном не выходит в матушке россии то нерентабельно локализацию делать чтоб 80-90% ее скачали проста либо не поиграли. так что полне разумное решение.
Все игры до СВО:
беседка вроде под майками ходит а майки вон добавили ру озвучку в хейло
Очень жаль. Надеюсь умельцы сделают русификатор.
Теперь эта помойка заслуживает только торрента.
А какой смысл качать её с торрента, если из-за языкового барьера ты всё равно не сможешь в неё поиграть?
сделают умельцы русик и только торрент
удалили упоминание российской локализации
Ничего страшного, гамноеды всё равно купят
Повод учить английский
это из разряда удалить испанскую озвучку. на испанском не только в Испании разговаривают...
мододелы порешают вопрос за месяцок
Игрой года становится: