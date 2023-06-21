Соавтор Cyberpunk 2077 усомнились в техническом качестве Starfield ©

Несмотря на многочисленные заверения руководства Microsoft о том, что Starfieled станет самой отлаженной в техническом плане игрой Bethesda, скептические настроения по-прежнему витают в воздухе. Взять, к примеру, квест-директора CD Projekt Павел Саско, который во время стрима по Cyberpunk 2077 заявил, что игра едва ли доберется до релиза в технические совершенном состоянии.

Признаться, я не разделяю хайпа вокруг Starfield. Я играю ради двух вещей: сюжета и значимых инноваций. От истории в Starfield я почти ничего не жду, а вот инновации в ней явно присутствуют. Я уверен в дизайне, в том, как игра спроектирована, но вот в техническом исполнении я сомневаюсь — начиная с визуальной части и заканчивая производительностью и платформами.

К слову, Павел Саско значится одним из разработчиков Cyberpunk 2077, которая добралась до релиза в изрядно недоделанном виде, и даже, спустя три с лишним года, CDPR продолжает доводить игру до технического совершенства.