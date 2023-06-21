Соавтор Cyberpunk 2077 усомнились в техническом качестве Starfield

Несмотря на многочисленные заверения руководства Microsoft о том, что Starfieled станет самой отлаженной в техническом плане игрой Bethesda, скептические настроения по-прежнему витают в воздухе. Взять, к примеру, квест-директора CD Projekt Павел Саско, который во время стрима по Cyberpunk 2077 заявил, что игра едва ли доберется до релиза в технические совершенном состоянии.
Признаться, я не разделяю хайпа вокруг Starfield. Я играю ради двух вещей: сюжета и значимых инноваций. От истории в Starfield я почти ничего не жду, а вот инновации в ней явно присутствуют. Я уверен в дизайне, в том, как игра спроектирована, но вот в техническом исполнении я сомневаюсь — начиная с визуальной части и заканчивая производительностью и платформами.
К слову, Павел Саско значится одним из разработчиков Cyberpunk 2077, которая добралась до релиза в изрядно недоделанном виде, и даже, спустя три с лишним года, CDPR продолжает доводить игру до технического совершенства.
И вообще, я считаю, что экспертную комиссию пока не собрали в полном составе.
Разработчики Postal 4 были, разработчики Cyberpunk 2077 есть, но осталось самое важное - мнение технических специалистов, которые разрабатывали The Lord of the Rings: Gollum.
Уверен там все будет на уровне Феллаутов, больше жду интересный сюжет, вряд ли будут новые механики, оптимизация судя по консольным 30 фпс будет дно
Star Citizen забыл и чувака, который рассказывал что NMS на самом деле MMO, просто очин болшая.
"Вчемоннеправ?!"
Iron Galaxy Studios дали бы максимально объективную оценку. В этой нише они себя зарекомендовали даже лучше чем CD Project Red
Чья бы корова мычала... Я надеюсь, хоть осенью смогу наконец поиграть в Cyberpunk 2077 (сейчас смысла не вижу знакомиться с игрой до выхода DLC). Спустя три года после релиза.
Назовите мне хоть одну игру Bethesda Game Studios, которую до ума в техническом плане доводили аж спустя три года?
Киберпанк очень крутая игра на данный момент и даже на старте она была для людей с норм компом очень хорошей. А разраб сдпр не просто так всполошился так как прекрасно понимает, чем заканчиваются такие замахи на инновации и расширенные ебла маркетологов визжащие о готовности игры, 30 кадров на боксе прям однозначная заявка на “оптимизацию“.
Я не спорю, что хорошая, но на релизе пропустил. Во-первых, тошнило от многолетней рекламной кампании, которая не вещала разве что из моего унитаза, во-вторых, бурные обсуждения технического состояния.
Сама игра давно куплена, но не играл. После выхода DLC думаю опробовать.
А в техническом качестве Cyberpunk 2077 на релизе он был уверен? :)
Ждем заявлений от Star Citizen, а-то все неудачники повылезали со своей "глубокой аналитикой".
Смешно,им вообще надо молчать в тряпочку,они то выпустили самое кривое поделие в истории игропрома с кучей неработающих механик,просто каким то запредельно ужасным поведением толпы и трафиком машин,про количество багов я даже не говорю.
Ну, спасибо, хоть не забросили.
А вы вообще фанат Скайрима...
Чел просто как никто другой шарит в плохом техническом качестве
Базу выдал, как ни странно.
Я тоже от КП в плане сюжета ничего не ждал. А ждал в первую очередь интересный геймплей, песочницу. Так что обломы случаются.
И чет мне подсказывает что длс не глобально исправит ситуацию, а так. Можно будет неспешно пройти игру и в целом остаться довольным, а не засыпать от скуки через 9 часов как было у меня на релизе
Взять, к примеру, квест-директора Bethesda Game Studios Тодда Говарда, который во время стрима по Starfield заявил, что Cyberpunk 2077 phantom liberty едва ли доберется до релиза в технические совершенном состоянии.
Мне вообще "нравится", как поляки решили второй раз поводить аудитории по губам, продавая патч по цене игры.
Вот будет ржака, если в старфилде сделают метро, а в киберпанке нет.
Будет такой же кривой, как и все игры 2023)
Панк даже на релизе был полностью играбелен, а за 3 года его вывели на недосягаемый для подобных игор уровень)
Особенно на PS4 был настолько играбелен, что игру просто сняли с продажи
А речь шла про 1.8тфлопсный кусок пластика в 20 году? На то время уже мобилы были мощнее)
Так не надо было выпускать на него игру, я бы на месте Сони, обложил бы их судебными исками
сейчас бы чушкана какой-то слушать, блогу минус
просто все завидуют, им до беседки как раком до луны)