Несмотря на многочисленные заверения руководства Microsoft о том, что Starfieled станет самой отлаженной в техническом плане игрой Bethesda, скептические настроения по-прежнему витают в воздухе. Взять, к примеру, квест-директора CD Projekt Павел Саско, который во время стрима по Cyberpunk 2077 заявил, что игра едва ли доберется до релиза в технические совершенном состоянии.
Признаться, я не разделяю хайпа вокруг Starfield. Я играю ради двух вещей: сюжета и значимых инноваций. От истории в Starfield я почти ничего не жду, а вот инновации в ней явно присутствуют. Я уверен в дизайне, в том, как игра спроектирована, но вот в техническом исполнении я сомневаюсь — начиная с визуальной части и заканчивая производительностью и платформами.
К слову, Павел Саско значится одним из разработчиков Cyberpunk 2077, которая добралась до релиза в изрядно недоделанном виде, и даже, спустя три с лишним года, CDPR продолжает доводить игру до технического совершенства.
И вообще, я считаю, что экспертную комиссию пока не собрали в полном составе.
Разработчики Postal 4 были, разработчики Cyberpunk 2077 есть, но осталось самое важное - мнение технических специалистов, которые разрабатывали The Lord of the Rings: Gollum.
Уверен там все будет на уровне Феллаутов, больше жду интересный сюжет, вряд ли будут новые механики, оптимизация судя по консольным 30 фпс будет дно
Star Citizen забыл и чувака, который рассказывал что NMS на самом деле MMO, просто очин болшая.
"Вчемоннеправ?!"
Iron Galaxy Studios дали бы максимально объективную оценку. В этой нише они себя зарекомендовали даже лучше чем CD Project Red
Соавтор Cyberpunk 2077 усомнился в техническом качестве Starfield, потому как сам им помогал)))
А в техническом качестве Cyberpunk 2077 на релизе он был уверен? :)
Ждем заявлений от Star Citizen, а-то все неудачники повылезали со своей "глубокой аналитикой".
Лучшую игру за 5 лет назвать неудачей.... Ну такое
Даже боюсь про RDR2 спрашивать..
Чья бы корова мычала... Я надеюсь, хоть осенью смогу наконец поиграть в Cyberpunk 2077 (сейчас смысла не вижу знакомиться с игрой до выхода DLC). Спустя три года после релиза.
Назовите мне хоть одну игру Bethesda Game Studios, которую до ума в техническом плане доводили аж спустя три года?
Киберпанк очень крутая игра на данный момент и даже на старте она была для людей с норм компом очень хорошей. А разраб сдпр не просто так всполошился так как прекрасно понимает, чем заканчиваются такие замахи на инновации и расширенные лица маркетологов визжащие о готовности игры, 30 кадров на боксе прям однозначная заявка на “оптимизацию“.
Я не спорю, что хорошая, но на релизе пропустил. Во-первых, тошнило от многолетней рекламной кампании, которая не вещала разве что из моего унитаза, во-вторых, бурные обсуждения технического состояния.
Сама игра давно куплена, но не играл. После выхода DLC думаю опробовать.
Все игры от бесезды? Скайриму сколько лет? Даже на новый движок переместили, а толку ноль, теже баги. Баги киберпанка сильно преувеличены, играл со старта. Мир игры достаточно большой, вертикальный гемплей, здания без загрузок, везде движ, и все это в 60 кадров на пс5 и сериес х\с, как там дела у старфилда? с маленькими деревушками, 1 шт на одной планете (может и не одной, пока не ясно).
Не знаю, критических багов особо не замечал. TES V у меня на старте исправно работал на Core 2 Quad Q6600/GeForce GT 240, как и Fallout 3 в 2008-ом на GeForce 8800 GT, Fallout 4 - на Core i5-3570K/GTX 670.
На Fallout 4 до сей поры патчик не могут выпустить, чтобы починить вылеты на картах nvidia при включенных частицах.
Смешно,им вообще надо молчать в тряпочку,они то выпустили самое кривое поделие в истории игропрома с кучей неработающих механик,просто каким то запредельно ужасным поведением толпы и трафиком машин,про количество багов я даже не говорю.
Ну, спасибо, хоть не забросили.
А вы вообще фанат Скайрима...
Чел просто как никто другой шарит в плохом техническом качестве
Ну да чел, который пишет сюжетки коне,но шарит
то есть в кибер баг он играть бы не стал
Я тоже от КП в плане сюжета ничего не ждал. А ждал в первую очередь интересный геймплей, песочницу. Так что обломы случаются.
И чет мне подсказывает что длс не глобально исправит ситуацию, а так. Можно будет неспешно пройти игру и в целом остаться довольным, а не засыпать от скуки через 9 часов как было у меня на релизе
За всё время игры так ждали и восхищались а выходило не то что обещали, но чую что старфилд будет в обратном, всё что показали уже есть и будет, так как к игре относятся все с осторожностью и нагнетают негатив то игра наоборот будет как надо, плюс сравнили тож киберпук делали как что то новое не умеющие такое делать люди, а тут делают старфилд профи в своём деле и по сути делают и получилось фаллаут в космосе, так что игра уже ясно что из себя представляет, всем в упор показали почти все механики, геймплей, саму визуальную игры, игра всё готова, два месяца и играть, тут уже не чекго не изменится за пару месяцев, главное опять нгапридумывают себе всякие и потом будут ныть что их ожидания не оправданы, лично это первая игра где показали многое конкретно без розовых очков, жо этого показа вообщене ясно было что за игра, теперь вижу что это фаллаут в космесе
Базу выдал, как ни странно.
Инноваций так-то тоже в старфилде кот наплакал.
Просто сплав отдельных идей, каждой из которых по отдельности сто лет в обед.
Но в этом и прелесть, сразу понятно, что это будет за игра, и будут в эту игру с интересом играть ближайшие 10+ лет.
Лучше бы о качестве своих игр беспокоился, хватает ещё наглости что-то там пукать
сейчас бы чушкана какой-то слушать, блогу минус
Надо же как-то привлечь внимание к своей игре, ибо релиз длц в одном месяце с релизом Старфилда, который раздавит к хренам такой выпук, как берпанк.
А он тоже из этих, небинарных? Или королевских кровей?
мде.. дожили.. одни багоделы уличают других багоделов в багодельстве..
Чья бы корова мычала
Взять, к примеру, квест-директора Bethesda Game Studios Тодда Говарда, который во время стрима по Starfield заявил, что Cyberpunk 2077 phantom liberty едва ли доберется до релиза в технические совершенном состоянии.
Мне вообще "нравится", как поляки решили второй раз поводить аудитории по губам, продавая патч по цене игры.
Вот будет ржака, если в старфилде сделают метро, а в киберпанке нет.
Нет, не будет. Ты в технической части игр разбираешься не лучше разрабов КП2077
Какое метро? Зачем в старфилде метро?
Условное "метро". Там система общественного транспорта будет в New Atlantis. Типа монорельс какой-то.
Какая разница, какие инновации там будут или не будут. История одна - однообразная. Технических проблем у Бетезды всегда хватало, так что ничего не изменилось. Все равно игра получится плохо доделанной, с багами и прочими проблемами. Эти их обещания - одни слова, но ничего нового в Старфилде уже не будет. Обычный ролевой экшен от разработчиков, у которых никогда не получались хорошо работающие игры. Так что все кто ждут чего-то нового от Старфилда, будут разочарованы.
Будет такой же кривой, как и все игры 2023)
Панк даже на релизе был полностью играбелен, а за 3 года его вывели на недосягаемый для подобных игор уровень)
Особенно на PS4 был настолько играбелен, что игру просто сняли с продажи
А речь шла про 1.8тфлопсный кусок пластика в 20 году? На то время уже мобилы были мощнее)
Так не надо было выпускать на консоль игру, я бы на месте Сони, обложил бы их судебными исками
Ты как из палаты сбежал, уважаемый?
Кп2077 настолько был играбельный, что спустя 3 года всё ещё выкатывают внушительных размеров патчноуты с описанием тонны исправлений, а игру полностью пришлось перелопачивать, чтобы стало технически возможно впихнуть туда длц с новыми механиками, которые, если этого не сделать, окончательно сломали бы игру. 🤡🤡🤡
Я прошел его на релизе с 0 багов, все патчи создавались под нытьём недовольных, за что можно отдельно похвалить разрабов, ведь никто никогда ещё не переделывал полностью механику транспорта после релиза, не обновлял настолько сильно графику, не переделывал прокачку и всё это в сингл игре)
просто все завидуют, им до беседки как раком до луны)