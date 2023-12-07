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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 4 896 оценок

Сообщается, что DLC для Starfield будет представлен на The Game Awards

monk70
Новости

Microsoft, похоже, подготовила ряд анонсов для The Game Awards. После того, как на этой неделе мы узнали, что Arkane Lyon анонсирует свою новую игру (возможно, Dishonored 3) во время церемонии награждения, инсайдер Odahfield сообщил, что BGS впервые покажет расширение Shattered Space для Starfield во время The Game Awards.

Мы давно знали, что Starfield получит расширение под названием Shattered Space, поскольку оно входит в состав Premium Edition. Однако это будет первый момент, когда мы увидим это расширение непосредственно через трейлер, и вполне возможно, что мы также увидим дату его выхода.

Starfield была выпущена на ПК и Xbox Series X/S в сентябре, и, по словам руководителя Microsoft Gaming Фила Спенсера, в игру сыграли более 12 миллионов игроков.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Саня Цукино Усаги

Добавят таки выход в открытый космос?

5
UnchangingElder

а он там есть, космос то этот?

1
luVol

В окно может добавят 😄

Так сказать один маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества. Потом могут и в космос уже добавить

-3
Oscilograf UnchangingElder

это добавят во втором длс :)

1
Кей Овальд

Вот в ДЛС игра и раскроется. Главное купи.

0
Sigaretro

Добавят ещё тысячу измерений за пределами Чёрных дыр. Тоддик приобщился к неэвклидовой геометрии..

-1
Janekste

Какое ещё DLC? Проблемы игры устранять когда будут? Никогда?

-2
HiRuKo14

Какие проблемы нужно устранить?

0
Exies27

Эту игру не спасёт даже dlc.

-2
HiRuKo14

Очень хорошо что разработчики приносят в игру много нового контента, и периодически исправляют ошибки, надеюсь новое дополнение будет большим и игра реализует весь свой потенциал.

-3
Oscilograf

Так она раскрывается только после 2000 часов и обновленного компьютера. Ты просто еще не дошел :)

-2
HiRuKo14 Oscilograf

Я думаю она раскрывается, как и любая другая игра, если тебе она не нравится это не значит что она когда-то там лично для тебя раскроется.

-1