Сообщается, что DLC для Starfield будет представлен на The Game Awards

Microsoft, похоже, подготовила ряд анонсов для The Game Awards. После того, как на этой неделе мы узнали, что Arkane Lyon анонсирует свою новую игру (возможно, Dishonored 3) во время церемонии награждения, инсайдер Odahfield сообщил, что BGS впервые покажет расширение Shattered Space для Starfield во время The Game Awards.
Мы давно знали, что Starfield получит расширение под названием Shattered Space, поскольку оно входит в состав Premium Edition. Однако это будет первый момент, когда мы увидим это расширение непосредственно через трейлер, и вполне возможно, что мы также увидим дату его выхода.
Starfield была выпущена на ПК и Xbox Series X/S в сентябре, и, по словам руководителя Microsoft Gaming Фила Спенсера, в игру сыграли более 12 миллионов игроков.
Добавят таки выход в открытый космос?
а он там есть, космос то этот?
В окно может добавят 😄
Так сказать один маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества. Потом могут и в космос уже добавить
это добавят во втором длс :)
Вот в ДЛС игра и раскроется. Главное купи.
Добавят ещё тысячу измерений за пределами Чёрных дыр. Тоддик приобщился к неэвклидовой геометрии..
Какое ещё DLC? Проблемы игры устранять когда будут? Никогда?
Какие проблемы нужно устранить?
Эту игру не спасёт даже dlc.
Очень хорошо что разработчики приносят в игру много нового контента, и периодически исправляют ошибки, надеюсь новое дополнение будет большим и игра реализует весь свой потенциал.
Так она раскрывается только после 2000 часов и обновленного компьютера. Ты просто еще не дошел :)
Я думаю она раскрывается, как и любая другая игра, если тебе она не нравится это не значит что она когда-то там лично для тебя раскроется.