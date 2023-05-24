Starfield 06.09.2023
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Сообщество Starfield просит разработчиков почтить память фаната, который умер от рака не дождавшись релиза

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butcher69
Новости

Фанаты Starfield организовали кампанию в социальных сетях, чтобы убедить Bethesda добавить в игру отсылку к фанату, который умер от рака, не успев поиграть в игру.

Три месяца назад Алекс Хэй поделился на Reddit, что он был "потрясен", узнав, что выход Starfield отложен с первоначальной даты 11 ноября 2022 года, поскольку это означало, что он, скорее всего, не сможет сыграть в игру, так как недавно прекратил лечение от рака легких. Вскоре после этого Хэй умер, о чем сообщило сообщество MacStories, активным и целеустремленным членом которого он был.

На Reddit, где была опубликована трагическая новость, многие поклонники Starfield решили назвать свои корабли и/или персонажей в честь Хэя, но некоторые считают, что есть более глубокий способ вспомнить о нем. Как объясняет ютубер Light, у Bethesda уже были подобные случаи в прошлом.
Персонаж Fallout 4 Эван, доступный только в расширении Nuka-World, - это дань памяти брату пользователя Reddit, фанату Fallout.

Хэштег "AlexInStarfield" получил некоторую популярность в Twitter в начале этого месяца, но до сих пор ему не удалось привлечь внимание Bethesda, по крайней мере, публично. Некоторые комментаторы отмечают, что разработка Starfield, скорее всего, близится к завершению, и это правда, но всегда есть возможность добавить дань уважения в обновлении после запуска.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
OculusMortem

А сколько фанатов умерло в ожидании Half-Life 3...

5
Floww

фанаты чего?

1
FRYZEQ

Bethesdы

-1
gemlaris

Возможно больному раком не стоило акцентироваться на выходе, какой то игры. А?

0
Fenharell

почтили бы память всех кто не дождался тес6 выпуском игры как можно скорее а не через 10 лет

-1