Сообщество Starfield просит разработчиков почтить память фаната, который умер от рака не дождавшись релиза ©

Фанаты Starfield организовали кампанию в социальных сетях, чтобы убедить Bethesda добавить в игру отсылку к фанату, который умер от рака, не успев поиграть в игру.

Три месяца назад Алекс Хэй поделился на Reddit, что он был "потрясен", узнав, что выход Starfield отложен с первоначальной даты 11 ноября 2022 года, поскольку это означало, что он, скорее всего, не сможет сыграть в игру, так как недавно прекратил лечение от рака легких. Вскоре после этого Хэй умер, о чем сообщило сообщество MacStories, активным и целеустремленным членом которого он был.

На Reddit, где была опубликована трагическая новость, многие поклонники Starfield решили назвать свои корабли и/или персонажей в честь Хэя, но некоторые считают, что есть более глубокий способ вспомнить о нем. Как объясняет ютубер Light, у Bethesda уже были подобные случаи в прошлом.

Персонаж Fallout 4 Эван, доступный только в расширении Nuka-World, - это дань памяти брату пользователя Reddit, фанату Fallout.

Хэштег "AlexInStarfield" получил некоторую популярность в Twitter в начале этого месяца, но до сих пор ему не удалось привлечь внимание Bethesda, по крайней мере, публично. Некоторые комментаторы отмечают, что разработка Starfield, скорее всего, близится к завершению, и это правда, но всегда есть возможность добавить дань уважения в обновлении после запуска.