Совпадение? Глава издательского отдела Bethesda покидает компанию после релиза Starfield

В кратком заявлении, опубликованном сегодня днем на своей странице в Twitter, компания Bethesda сообщила, что Пит Хайнс, глава издательского отдела компании, покидает ее после впечатляющей 24-летней работы.
"Пит Хайнс, SVP, глава издательского отдела Bethesda Softworks, объявил о своем решении уйти в отставку. Публичное присутствие Пита было лишь небольшой частью его роли в Bethesda, но то, как он представлял нас, отражалось в ценностях, которые он здесь культивировал: подлинность, честность и страсть. Его вклад сыграл важную роль в превращении Bethesda и ее семейства студий в организацию мирового класса, которой она является сегодня. Его видение помогало нам двигаться вперед, а его упорный труд вдохновлял нас. Мы благодарны ему за 24 года руководства и желаем ему всего самого лучшего в этой новой главе. Нам будет не хватать тебя, Пит!" - написала Bethesda.
"После 24 лет работы я решил, что мое пребывание в Bethesda Softworks подошло к концу. Я ухожу на пенсию и начинаю новую захватывающую главу в своей жизни, изучая интересы и увлечения, жертвуя своим временем, где это возможно, и уделяя больше времени наслаждению жизнью. Это решение далось мне нелегко и не сразу, но после выдающейся карьеры, кульминацией которой стал невероятный запуск Starfield, я чувствую, что время пришло", - сказал Хайнс.
Моя любовь к Bethesda и ее людям никогда не ослабевала, и я никогда не перестану быть частью этого невероятного сообщества, которое мы создали. Спасибо сотням и тысячам людей, с которыми мне довелось встретиться и пообщаться за последние 24 года. Ваша энергия, творчество и поддержка были важной частью моего пути. Работа с людьми, командами и студиями Bethesda была самым большим опытом в моей жизни. Я невероятно горжусь всем, что мы сделали вместе, и не могу дождаться, когда увижу, какие удивительные вещи они создадут.
полетел в космоц фиксировать прибыль астрономическую
Жаль. Классный чел. Умел заигрывать и шутить с аудиторией на презентациях.
"Это решение далось мне нелегко и не сразу, но после выдающейся карьеры, кульминацией которой стал невероятный запуск Starfield, я чувствую, что время пришло", - сказал Хайнс.
Ещё -3% положительных отзывов в категории "за всё время" и игра будет полноценно иметь оба типа рецензий как "Смешанные". Так держать, Starfield!
наконец-то заслуженная оценка этой помойке, а не проплаченная.
Джим Райан тоже уходит...
Ага. Песню "Дорожная" правдолюбцу в сутулую спину
Майки сильно лохонулись с покупкой Беседки. Времена, когда Беседка и её игры были легендой давно прошли.
надеюсь напрощание он обоссан
Пока только обоссаны люди, купившие Старфилд.