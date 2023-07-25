Созданные скриншоты в фоторежиме Starfield можно будет повесить внутри своего корабля

Разработчики из студии Bethesda занимаются уже финальной полировкой самой амбициозной ролевой игры — Starfield. Несмотря на последнюю стадию разработки и обширное видео от разработчиков с объяснениями, для игроков по-прежнему остается много неизвестных элементов касательно самого проекта. Например, пользователи уже давно обнаружили в игре поддержку фоторежима и судя по их новым догадкам, он будет обладать действительно крутой функцией.
Внимательные пользователи повторно проанализировали недавно опубликованные кадры игрового процесса Starfield. В этом исследовании их внимание привлекло внутреннее оформление космического корабля игрока, где они обнаружили фотографии, подозрительно похожие на скриншоты, созданные в фоторежиме. Как предполагают игроки, во времени прохождения мы сможем свободно использовать встроенный фоторежим, все созданные там снимки можно будет сохранить к себе на жесткий диск и делиться с сообществом или с их помощью украшать свой корабль.
Игроки отмечают, что для снимков в фоторежиме на корабле игрока будет выделено несколько доступных мест. Одним из них точно будет стена возле спального места, которая засветила на последнем скриншоте игры. По мнению пользователей, система оформления космического корабля, скорее всего, будет похожа на систему декорирования из Fallout 4, где можно было повесить в дома трофеи, портреты и другие безделушки.
Выход Starfield состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series.
Скриншоты из игры в игре? А потом скриншот скриншота и т. д.
Останется только монитор присобачить
А в мониторе скриншот.
Сча бы теории за факты выдавать...
сделать скриншот двери, на которой будет висеть этот скриншот, бесконечный тунель готов
Куча всякой фигни, ну посмотрим скоро на деле! Надеюсь денуву не будут ставить, ну или тогда "Великая взломщица" не кинет на обещания))))
уже точно, да? а то там писали возможно будет такая функция...